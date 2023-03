Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 14.03.2023: Folge 4154

Deniz hat das ungute Gefühl, dass ihm niemand zutraut, wieder als Trainer arbeiten können. Er rafft sich auf, um es allen zu zeigen.

Yannick hat an seinem schlechten Gewissen zu knabbern. Hätte er Neles Verknalltheit kommen sehen müssen?

Deniz (Igor Dolgatschew) erklärt Imani (Fereba Kone), dass er seine Situation aktiv verbessern will. © Quelle: RTL / Julia Pohle

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 15.03.2023: Folge 4155

Nathalie und Maximilian freuen sich über eine überraschende Neuigkeit.

Imani ist von Deniz‘ ungerechten Vorwürfen vor den Kopf gestoßen. Als Deniz einen versöhnlichen Schritt auf Imani zumacht, lenkt sie ein.

Gabriel bekommt Zweifel, ob hinter dem plötzlichem Auftauchen seiner großen Liebe aus Spanien wirklich nur die Sehnsucht nach ihm steckt.

Deniz (Igor Dolgatschew) sieht ein, dass er Imani Unrecht getan hat. © Quelle: RTL / Julia Pohle

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 16.03.2023: Folge 4156

Jenny leidet zunehmend unter Axel Schwarz‘ Erpressung. Als Justus einen gewieften Plan dagegen entwickelt, ist Jenny außer sich, als sie erfährt, was er vorhat.

Simone leidet deutlich sichtbar unter der scheinbar prekären Situation der Eissparte und blickt in eine düstere Zukunft.

Aber da zeigt sich ein Hoffnungsschimmer.

Nathalie (Amrei Haardt, r.) und Maximilian (Francisco Medina) können in Isabelles (Ania Niedieck) Gegenwart ihre Freude nicht feiern. © Quelle: RTL / Julia Pohle

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 17.03.2023: Folge 4157

Axel kann sein Glück kaum fassen, als Jenny auf seine Erpressung eingeht, doch kann er Jennys plötzlichem Meinungsumschwung wirklich trauen?

Isabelle ist überrumpelt, dass Nele die Verantwortung für das Geschehene übernimmt. Dennoch fällt es ihr schwer, auf ihren Freund Yannick zuzugehen.

Simone entscheidet sich gegen Chiaras Vorschlag, einen unbekannten Trainer einzustellen - sehr zu Leylas Enttäuschung.

Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) sichert sich gegen Axels (Daniel Aichinger, r.) Hinterlistigkeit ab. © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

„AWZ“-Vorschau für Montag, 20.03.2023: Folge 4158

Jenny zieht ihren Plan eiskalt durch. Axel fühlt sich am Ziel seiner Wünsche. Aber warum kann er sich kaum an den Liebesakt mit Jenny erinnern?

Yannick ärgert sich über Hennings Einmischung. Warum glaubt seine Familie nicht, dass er mit Isabelle glücklich ist?

Deniz und Imani sind erleichtert, als er aus dem Krankenhaus entlassen werden kann. Am liebsten würde Deniz gleich wieder als Trainer arbeiten.

Axel (Daniel Aichinger) geht arglos davon aus, bezüglich Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen) am Ziel seiner Träume angelangt zu sein. © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.