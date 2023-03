Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 21.03.2023: Folge 4159

Obwohl Simone nicht zulassen möchte, dass Deniz zu früh wieder als Trainer ins Steinkamp-Zentrum zurückkommt, ist sie von Chiaras Lösungsansatz wenig begeistert.

Nathalie will ihr Geheimnis noch nicht preisgeben.

Das gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht. Henning tut alles, um seinem Freund Gabriel beim Thema Maria zu helfen.

Simone (Tatjana Clasing) ist nicht bereit, Deniz' (Igor Dolgatschew) Gesundheit zu riskieren. © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 22.03.2023: Folge 4160

Simone stellt mit zwiespältigen Gefühlen Luca als neuen Cheftrainer ein.

Während Chiara und Leyla sich freuen, ist Deniz unwillkürlich getroffen.

Henning und Daniela sind auf sich allein gestellt. Können sie Ben aus Marias Fängen befreien?

Simone (Tatjana Clasing) gibt Luca (Felix Kruttke) die Chance, seinen ersten guten Eindruck zu verteilen. © Quelle: RTL / Sebastian Meyer

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 23.03.2023: Folge 4161

Jenny und Justus versuchen den misstrauischen Axel abzuschütteln, bis der durch einen Zufall die Wahrheit entdeckt.

Deniz erkennt, dass es das Beste für seine Läuferinnen ist, wenn er sich als Trainer zurücknimmt und Luca das Trainieren der Damen überlässt. Sonst riskieren sie ihre Chancen bei der Deutschen Meisterschaft.

Im Gespräch mit Justus (Matthias Brüggenolte, l.), Maximilian (Francisco Medina) und Nathalie (Amrei Haardt, r.) befürchtet Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen), dass Axel nicht locker lassen wird. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 24.03.2023: Folge 4162

Justus und Jenny glauben, sich mit einer einstweiligen Verfügung eine Atempause verschafft zu haben.

Ihr Widersacher Axel ist jetzt umso mehr zu allem bereit.

Leyla muss einsehen, dass sie sich mit Lucas Trainingsmethoden arrangieren muss, wenn sie als Schlittschuhläuferin bei den Deutschen Meisterschaften eine Chance auf Erfolg haben will.

Leyla (Suri Abassi, r.) sieht ein, sich in ihr Schicksal fügen zu müssen. Links Isabelle (Ania Niedieck) © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 27.03.2023: Folge 4163

Maximilian und Justus entscheiden, dass sie Axel loswerden wollen, damit er ihnen keine Probleme mehr bereiten kann.

Als Simone erfährt, dass der Ort der DM-Ausrichtung wieder offen ist, erkämpft sie sich eine Chance für eine Bewerbung.

Der Imbiss droht, in fremde Hände zu geraten, doch die Community findet zusammen, um diesen gemeinsam zu retten.

Simone (Tatjana Clasing) freut sich, als sie die Chance erhält, den Ruf der Steinkamps zu rehabilitieren. Rechts Richard (Silvan Pierre Leirich) © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.