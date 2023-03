Was passiert in den nächsten Folgen von „Alles was zählt“? Mit unserer Vorschau sind Sie immer im Bilde.

Werktags eine feste Größe im Vorabendprogramm von RTL: „Alles was zählt“.

So geht es bei „Alles was zählt“ weiter

Köln. Macht, Geld, Prestige und natürlich Liebe – eben alles, was zählt, zumindest wenn es um die gleichnamige Daily Soap von RTL geht. Neben „GZSZ“ und „Unter uns“ ist „Alles was zählt“ („AWZ“) die dritte tageswöchentliche Serie des Senders, um die sich seit 2006 eine große Fangemeinschaft gebildet hat. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Sendetermine von „Alles was zählt“

Eine neue Folge von „Alles was zählt“ läuft montags bis freitags von 19.05 bis 19.40 Uhr bei RTL. Wie es in den nächsten Folgen weitergeht, lesen Sie hier.

(Vorschau-Texte und Bilder von TVNOW.)

„AWZ“-Vorschau für Dienstag, 28.03.2023: Folge 4164

Simone will die Deutsche Meisterschaft ins Steinkamp-Zentrum holen. Als sie den BDE-Präsidenten überzeugen will, kommt es zu einem überraschenden Zwischenfall.

Nathalie kann ihre Vorfreude nicht im Zaum halten und lässt sich zu einer verfrühten Entscheidung hinreißen.

Justus will Jenny den Rücken freihalten und übernimmt einen Teil der Vorbereitungen mit Isabelle. Doch dadurch fühlt sich Jenny ausgeschlossen.

Simone (Tatjana Clasing) bemerkt alarmiert, dass Münzing (Thomas Kitsche) nicht leicht zu überzeugen ist. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Mittwoch, 29.03.2023: Folge 4165

Simone ist empört von Lucas‘ spontaner Show-Einlage als Präsentation vor Sascha Münzing. Sie befürchtet, die Ausrichtung der Deutschen Meisterschaft in ihrem Sportzentrum vergessen zu können.

Yannick nimmt sich vor, mit Isabelle über ihre gemeinsame Zukunft zu sprechen. Er ahnt nicht, welche klaren Vorstellungen sie davon hat.

Simone (Tatjana Clasing) und Justus (Matthias Brüggenolte, l.) sind überglücklich, als sie von Münzing (Thomas Kitsche) den Zuschlag für die Ausrichtung der DM bekommen. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Donnerstag, 30.03.2023: Folge 4166

Nathalie genießt auch die schlechten Seiten ihrer neuen Situation, bis etwas Unvorhergesehenes passiert.

Leyla bemüht sich weiterhin beim Training mit Luca, doch die beiden sprechen einfach nicht die gleiche Sprache.

Isabelle (Ania Niedieck) und Yannick (Dominik Flade) geraten über die unterschiedliche Lebensplanung in Streit. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Freitag, 31.03.2023: Folge 4167

Nathalie wird unter Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert. Maximilian und Isabelle sind in großer Sorge um sie.

Simone will eine Reportage nutzen, um das Image des Steinkamp-Kaders weiter aufzupolieren. Als sie den Trainer Luca da heraushalten will, passt dem das nicht.

Deniz geht es wahnsinnig auf die Nerven, dass er sogar im eigenen Haus auf Hilfe angewiesen ist, aber Daniela und Henning wissen Abhilfe.

Maximilian (Francisco Medina) ist in großer Sorge um Nathalie (Amrei Haardt), die unter Schmerzen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

„AWZ“-Vorschau für Montag, 03.04.2023: Folge 4168

Kim hofft, bei Nils die richtige Balance zwischen Spaß und Erziehung zu finden. Ein unbeschwertes Ostereierbemalen mit ihrem Sohn endet im Fiasko.

Tieftraurig realisiert Nathalie, was passiert ist. In ihrer Verzweiflung zieht sie einen fatalen Schluss.

Leyla glaubt, mit dem neuen Trainer endlich besser zurechtzukommen, doch der verfolgt eigene Pläne und stößt sie vor den Kopf.

Kim (Jasmin Minz) macht Richard tapfer klar, dass sie froh ist, dass er und Nils sich so gut verstehen. © Quelle: RTL / Julia Feldhagen

Eine Folge von „AWZ“ verpasst?

Regulär wird „Alles was zählt“ immer abends von Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Seit der Programmänderung im August 2013 zeigt RTL allerdings keine Wiederholungen von AWZ mehr. Stattdessen wurden diese auf den Bezahlsender Passion, der zur RTL-Gruppe gehört, ausgelagert. Hier wird die Wiederholung der neuesten Folge immer am nächsten Werktag um 8.45 Uhr ausgestrahlt. Darüber hinaus kann die Serie auch online auf TV Now, dem Zusatzprogramm von RTL, geschaut werden.

Hier geht's zur TV-Now-Mediathek.

Worum geht es bei „Alles was zählt“?

Dreh- und Angelpunkt der Serie ist das fiktive Sportzentrum „Steinkamp Sport & Wellness“ in Essen. Andere wiederkehrende Schauplätze sind der „Club A40“ oder die „Kneipe No.7“. Hier nehmen viele Geschichten der zahlreichen Charaktere ihren Lauf. Im Vordergrund steht dabei immer wieder auch der Sport. Neben Tanzen, Boxen und Fußball ist vor allem Eiskunstlauf eine häufig thematisierte Sportart.