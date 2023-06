Goldene Fernsehzeiten: Warum spielen so viele Serien in den 1920er-Jahren?

Gleißende Leuchtreklame spiegelt sich auf regennassen Straßen, schwarze Limousinen mit enormen Kotflügeln rollen durch boomende Städte voller Art-déco-Fassaden. Fabrikschlote rauchen, Arbeiterheere mit Henkelmännern strömen an die Werkbänke, während das urbane Partyvolk zu wildem Jazz tanzt. Kein Zweifel, was die Bilder zeigen: die 1920er-Jahre. Die Männer tragen Hüte, die Frauen zunehmend Verantwortung, die „Flapper Girls“ kurze Säume und ebensolche Haare. Filmästhetisch verfügt das Jahrzehnt über eine unschlagbare Unverwechselbarkeit. Willkommen in der aktuell beliebtesten Ära des historischen Fernsehens.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die aktuell beliebteste Ära der Fernsehmacher

Eine Flut von Period Dramas, historischen Serien also, ergießt sich über die Mediatheken und Streaming­dienste. Sie alle erzählen von der Zeit zwischen den Weltkriegen, jener vermeintlichen Atempause der Zeitläufte vor genau einem Jahrhundert also, als ein Hauch von Freiheit in der Luft lag, während der Planet dann nach dem Schwarzen Freitag 1929 und der Welt­wirtschafts­krise unaufhaltsam auf die nächste Menschheits­katastrophe zusteuerte. Was macht den Reiz dieser Ära als TV-Folie für aktuelle Serien­macher aus? Es sind wohl die Instabilität der Gesellschaft, das dauernde Neuverhandeln der Spielregeln, die Erregung über neue Spielarten der Liebe, die kulturellen Räusche und die visuelle Opulenz. Kurz: Es sind die Parallelen zur Gegenwart.

Kriminell in Birmingham: Annabelle Wallis (als Grace Burgess) und Cillian Murphy (als Tommy Shelby) in der BBC-Serie „Peaky Blinders“. © Quelle: Netflix

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es war eine Zeit mit massiver sozialer Ungerechtigkeit, wuchernder organisierter Kriminalität, neuen Spielarten der Kultur, exzessivem Konsum, schwachem Staatswesen, einer Industrie im Umbruch, smarten Mobstern und wild diskutierten Gesellschafts­umbrüchen. Und in Deutschland lauerte hinter allem natürlich der bedrohliche Aufstieg der Nazis, der als dunkles Storyfinale jedem TV-Drama der Zeit eine subtile Schwefligkeit verleiht.

„Babylon Berlin“ als Schwungrad des Genres

Der am stärksten strahlende Leuchtturm unter den 20er-Serien ist der deutsche Neo-Noir-Dauer­brenner „Babylon Berlin“, das opulent-vielschichtige Mammutwerk von ARD und Sky mit Liv Lisa Fries als aufstrebender Jungkommissarin Charlotte Ritter im kriminellen Moloch Berlin. „BB“ mag zwar das Schwungrad des Genres sein, fügt sich aber in gleich mehrere Dutzend frischer oder noch ziemlich frischer Serien ein, die die gleiche Zeit zum Thema wählten. In „Telefonistinnen“ – der im Deutschen etwas sperrig betitelten ersten spanischen Netflix-Serie „Las Chicas Del Cable“ – kämpfen die vier „Cable Girls“ Lidia, Angeles, Carlota und Marga um Erfolg, Anerkennung und die Liebe, experimentell untermalt von einem zeitgenössischen Elektropop-Soundtrack.

Liebe und Loyalität in Madrid: Die vier „Telefonistinnen“ aus der Netflix-Serie. © Quelle: Manuel Fernandez/Netflix

In „Peaky Blinders“ von der BBC (zu sehen bei Netflix) erlangt die gleichnamige Gangsterbande unter der Führung von Oberboss Tommy Shelby (Cillian Murphy) die Kontrolle über das englische Birmingham. Die im Jahr 1920 angesiedelte Liftetime-Serie „Flowers in the Attic“ (ein Prequel zum gleichnamigen Film von 2014, noch ohne Streamingdienst) erzählt vom inneren Konflikt der jungen Olivia, die in der Ehe mit dem reichsten Mann des Landes zunehmend verzweifelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Eldorado KaDeWe“ hingegen breitete 2021 als dichter, packender Sechsteiler der UFA im ARD-Auftrag die Geschichte von vier Freunden vor der Kulisse des berühmten Berliner Kaufhauses des Westens aus. Es ging um lesbische Liebe, Loyalität und historische Grausamkeit.

Viele Parallelen zur Gegenwart

Schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben die glamouröse Kaufhaus­saga „Mr. Selfridge“ (2013–2016, Magenta TV) und „Boardwalk Empire“ (2010–2014). Steve Buscemi spielte in der Sky-Serie Enoch „Nucky“ Thompson, einen Lokalpolitiker in Atlantic City (New Jersey), der ein Doppelleben als Gangster führt. Und natürlich ist auch das längst ikonische „Downton Abbey“ (ITV), dessen Handlung 1910 einsetzt, am Ende ein 1920er-Drama. Die soghafte Saga der Familie Crawley, die den Ansehens­verlust der englischen Aristokratie und das Zerbröseln des Empire am eigenen Leib spürt, löste einen Boom von Historien­serien aus, von dem auch der globale Netflix-Hit „Bridgerton“ noch zehrt.

TV-Hit made in Germany: Die ARD-Serie „Eldorado KaDeWe“ erzählt von der Freundschaft zwischen Harry (Joel Basman, links), Hedi (Valerie Stoll, zweite von links), Fritzi (Lia von Blarer) und Georg (Damian Thüne). © Quelle: ARD Degeto /RBB / Constantin Television / UFA Fiction / Dávid Lukács

Doch anders als im noch mal hundert Jahre früher spielenden „Bridgerton“, wo galante Männer und schüchtern fächelnde Damen zart flirtend durch eine pastellfarbene Strumpfband­welt flanieren, die es nicht mehr gibt, geht es in den meisten 1920er-Serien eben nicht allein um Eskapismus, um das Herein­träumen in eine weniger komplexe Märchen­vergangenheit. Das macht sie so attraktiv für Geschichten­erzähler.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Analogien zur Gegenwart waren beim Produktions­start etwa von „Babylon Berlin“ im Jahr 2013 kaum absehbar, doch sie sind augenfällig: eine konfuse Zeit voller zerbröselnder Gewissheiten, diffuse Ängste überall, bis der Ruf nach der Eisenfaust laut wird, der harten, ordnenden Hand – das klingt schon sehr nach 2023. Die neue alte German Angst ist das Leitmotiv von „Babylon Berlin“, die tiefe deutsche Zukunfts­skepsis.

Wer die Macht über die Ängste hat, zieht die Fäden – wie heute

Nicht wenige der 1920er-Serien sind bunte, aber schrundige Kosmen, Schmelz­tiegel einer Welt im Umbruch, die mühsam zusammen­gehalten wird von einer verletzlichen, fragilen Demokratie. In diesen düsteren Kaleido­skopen der Angst eilen Getriebene, Suchende, Großkotzige, Kaputte und Kranke durch schwarzblaue Nächte, während sich die desinteressierte Elite eingerichtet hat in ihrer Zigaretten­spitzen­idylle. Damals wie heute gilt: Wer die Macht über die Ängste hat, zieht die Fäden – wie heute.

Pionier der Zwanzigerjahreserien: Der TV-Hit „Die Dornenvögel“ von 1983 mit Rachel Ward und Richard Chamberlain. © Quelle: picture alliance/United Archives

Es ist bereits die zweite TV-Blütephase der Zwanzigerjahre. Auch „Wiedersehen mit Brideshead“ (1981), die unvergessenen „Dornenvögel“ (1983) mit Richard Chamberlain und Rachel Ward sowie dem legendären Soundtrack von Henri Mancini, die BBC-Sitcom „You Rang, M’Lord“ (1988 bis 1993) nutzten die telegenen Eigenschaften der Zeit. Der BBC-Hit „Lilies“ („Lilien“, 2007) spielte im Liverpool der 1920er-Jahre und erzählte vom Schicksal dreier Schwestern mit ihrem Vater und ihrem Bruder im Umfeld der Docks.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im gefeierten BBC-Dreiteiler „Das Haus Eliott“ (1991–1994) steigen zwei Schwestern zu gefeierten Mode­designerinnen auf. Die programmatisch betitelte ABC-Sitcom „The Roaring 20′s“ („Die wilden 20er“) erzählte schon 1960 die Story dreier Zeitungs­reporter beim fiktiven „New York Record“. Und in der US-Dramaserie „Die Bretts“ von 1987 schließlich durchlitt eine Schauspieler­familie Intrigen und Chaos im britischen Theaterleben der 1920er-Jahre.

Das Empire zerbröselt – die Aristokraten feiern: Lord und Lady Grantham (gespielt von Hugh Bonneville und Elizabeth McGovern) in „Downton Abbey“. © Quelle: imago images/ZUMA Press/Focus Features

Was erwarten Freunde der Ära in nächster Zukunft? Im nagelneuen Dokudrama „Eldorado – Alles, was die Nazis hassen“ zeigt Netflix ab dem 28. Juni das Lieben und Leben der queeren Szene im Berlin der Weimarer Republik. Leider noch ohne hiesige Streaming­heimat ist die kanadische Serie „The Porter“. Sie zeigt die Geschichte zweier schwarzer Schlafwagen­schaffner (die berühmten „Pullman Porters“ aus Alro Guthries Folksong „City of New Orleans“) auf der Strecke zwischen Montreal und Chicago. Es geht um die Geburts­stunde der Brotherhood of Sleeping Car Porters, der ersten schwarzen Gewerkschaft der Welt.

Auch die Serie „Frankie Drake Mysteries“ sucht noch einen Sender. Die ebenfalls kanadische Reihe erzählt (mit Lauren Lee Smith aus „The Listener“ in der Hauptrolle) vom Schicksal der ersten weiblichen Privat­detektivin im Toronto der 1920er-Jahre. Es ist ein smarter Nachbau der australischen Serie „Miss Fisher’s Murder Mysteries“, die zeitgleich in Melbourne spielt.

Hübsch inszenierte Idyllen

Gewiss können historische Serien niemals eins zu eins die Vergangenheit zeigen, sondern immer nur Projektionen und Versionen der aus vielen Quellen gespeisten Fantasie­bilder im kollektiven Gedächtnis. Auch „Downton Abbey“ zeigt die Welt mit den Reichen „oben“ und den Dienstboten „unten“ ja als hübsch inszenierte Idylle, die mit dem echten Elend echter Dienstboten in ihren finsteren Löchern nichts zu tun hat. Aber darum geht es gar nicht. Eine Serie muss auf der psychologischen Ebene stimmig sein und mit ihren Konflikten diejenigen ihres Publikums spiegeln, dann verfängt sie. Darauf einen schönen, giftgrünen Absinth­cocktail.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige