„Bachelor“ David Jackson: Dieser Frau gibt er seine letzte Rose

Die Entscheidung ist gefallen: In der letzten Folge der RTL-Kuppelshow, die bereits bei RTL+ streambar ist und am kommenden Mittwoch im Fernsehen läuft, gibt „Bachelor“ David Jackson seine letzte Rose an Angelina. „Ich möchte dir an der Stelle sagen, dass ich mich in dich verliebt habe“, sagte er zu seiner Auserwählten. Die war sichtlich erleichtert und erwiderte sein Liebesgeständnis. Beide fielen sich in die Arme.

Angelina setzt sich gegen 22 Frauen durch

Angelina blieb aus anfangs 23 Frauen übrig, die in der Show ihren Traummann suchten. In zahlreichen Dates hatte David die Frauen einzeln oder auch in Gruppen kennengelernt. Zuletzt waren neben Angelina auch Lisa, Chiara und Jetty mit ihm auf den sogenanntes Dreamdates in Brasilien. In Deutschland lernte er dann die Familien der letzten drei Kandidatinnen kennen.

