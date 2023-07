Neue „Bachelorette“-Staffel: Gerüchte über Gewinner und Sorgen um die Quote

Berlin/Straubing. Es ist wieder Dating-Zeit bei RTL: An diesem Mittwoch (5. Juli) startet beim Streaming-Dienst RTL+ die neue „Bachelorette“-Staffel. Darin sucht zum ersten Mal eine junge Mutter einen Mann: Jennifer Saro (27), wohnhaft in Berlin. Im linearen Fernsehen bei RTL wird die erste Folge erst am 12. Juli zu sehen sein.

Dem einen oder anderen dürfte die gebürtige Straubingerin bereits bekannt sein. „Content Creatorin, frischgebackene Mama und Sportskanone“, so fasst RTL die Eckdaten zu der neuen „Bachelorette“ zusammen. Nach dem diesjährigen „Bachelor“ David Jackson, der nach dem Finale eine Kehrtwende einlegte, setzt RTL somit erneut auf eine Influencerin.

Für Jennifer Saro ändert RTL die Regeln

Sie wolle ein Vorbild sein, sagte Saro nach Senderangaben: „Ich freue mich sehr, dass ich diese Rolle einnehmen darf und dass ich Frauen in derselben Position zeigen kann, dass man eine begehrenswerte Frau ist und dass das Leben nicht vorbei ist, nur weil man ein Kind bekommen hat. Man ist nicht nur noch Mama, sondern immer noch eine Frau.“

Für Saro ändert RTL sogar die Regeln der Kuppelshow - denn sie ist die erste „Bachelorette“, die während der Sendung dauerhaft Begleitung an ihrer Seite haben wird: Mit im Gepäck hat die neue Rosenverteilerin ihren kleinen Sohn, der seit einem Jahr die wichtigste Rolle im Leben der jungen Mutter spielt. Und außerdem ihre beste Freundin, die sich während der Dates um ihren Sohn kümmern wird.

20 Kandidaten kämpfen darum, der neue Mann an Jennifer Saros Seite zu werden. Zum Flirten geht es für sie - wie schon für ihre Vorgängerin Sharon Battiste, die dort tatsächlich die Liebe fand - nach Thailand. Frühere Junggesellinnen dateten noch in Griechenland.

Aufmerksame Beobachter wollen den Gewinner bereits kennen

Seit knapp fünf Jahren ist die gebürtige Straubingerin nach eigenen Angaben Single - und wenn man nach den Gerüchten auf Instagram und Co. geht, hat sich das mit der Sendung womöglich geändert. Aufmerksame Beobachter wollen bereits den Gewinner kennen, indem sie bemerkt haben, dass sich die Hintergründe in den Social-Media-Posts von Saro und einem Kandidaten verdächtig ähneln.

Ob er ihre Ansprüche erfüllt? Bei einem Mann legt die Influencerin (fast 190.000 Instagram-Follower) eigenen Angaben zufolge Wert auf Ehrlichkeit, Fürsorglichkeit und Intelligenz. Ein Sportmuffel sollte er zudem auch nicht sein. Ihr Glück mache Saro allerdings nicht von ihrem Partner, sondern vor allem von sich selbst abhängig: „Man muss es jeden Tag wieder üben. Wenn du morgens aufstehst und dich auf den Tag freust, dann hast du alles im Leben geschafft.“

Bessere Quoten als beim „Bachelor“?

Möglicherweise spannender als die Frage, welchen Mann Saro sich letztendlich aussucht, könnte aber sein, wie sich die Einschaltquoten der Show entwickeln. Beim männlichen Äquivalent, dem „Bachelor“, sah es im klassischen linearen Fernsehen zuletzt eher mau aus. Die jüngste Staffel war die mit den bislang schlechtesten Quoten.

