Nach „Bares für Rares“-Deal: Droht jetzt ein Rechtsstreit um diese 16.000-Euro-Skulptur?

Hannover. In der ZDF-Antiquitätenshow „Bares für Rares“ ist schon so manches kuriose Stück zu sehen gewesen. Ein Kunstwerk der Bildhauerin Isa Genzken, das Anfang September in der Sendung auftauchte, könnte jetzt aber möglicherweise für einen Rechtsstreit sorgen. Das Problem: Es gibt Zweifel an der Herkunft des sogenannten „Weltempfängers“.

Bei „Bares für Rares“ hatte die Skulptur zunächst für Verwirrung gesorgt. „Es ist das erste Mal bei ‚Bares für Rares XXL‘, dass jemand mit einem Stein kommt. Das hat sich noch niemand getraut“, kommentierte Moderator Horst Lichter das Kunstwerk. Dieses ähnelt einem Rechteck aus Beton, in dem zwei kleine Antennen stecken. Das Kunstwerk sei ein Geschenk von Isa Genzken gewesen, berichtete der Verkäufer. Er habe sich um sie gekümmert, „als es ihr schlecht ging“. Behalten wolle er die Skulptur aber nicht: „Mein Geschmack ist es eigentlich nicht so.“

Verkäufer bekommt 16.000 Euro

Um den Wert des Stücks wusste der damalige Besitzer. 30.000 Euro forderte er in der Sendung. Letztendlich sicherte sich nach längerem Handeln die Juwelen-Expertin Susanne Steiger den „Weltempfänger“ für 16.000 Euro. Über Umwege landete das Kunstwerk dann in einer Versteigerung des Auktionshauses Sotheby‘s in Köln, berichtet das österreichische Nachrichtenmagazin „Der Standard“ – mit einem Schätzwert von 30.000 bis 50.000 Euro

Am Ende wurde das Objekt jedoch auf Veranlassung des Betreueranwalts der Künstlerin Isa Genzken von der Versteigerung zurückgezogen, heißt es in dem Bericht. Genzke sei über einen längeren Zeitraum in psychiatrischer Behandlung gewesen. An der Wirksamkeit der Schenkung durch die Künstlerin bestünden daher erhebliche rechtliche Bedenken. Es sei nichts über diesen Vorgang bekannt gewesen. Laut des Berichts soll nun ein Rechtsanwalt die Interessen der Künstlerin wahrnehmen. „Derzeit sei man um eine Klärung des Sachverhalts bemüht“, heißt es.

RND/ag