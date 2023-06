Deutsche sind weiter nachrichtenmüde - Fernsehprogramm bleibt die wichtigste Informationsquelle

Hamburg. Obwohl die Bedeutung des klassischen Fernsehprogramms zurückgeht, bleibt es einer Befragung zufolge die wichtigste Nachrichtenquelle der Erwachsenen in Deutschland. 43 Prozent derer, die in der jeweiligen Vorwoche Nachrichtenquellen genutzt haben, gaben an, dass TV dabei ihre Hauptnachrichtenquelle gewesen sei, um sich über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden zu halten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das geht aus dem „Reuters Institute Digital News Report“ hervor, der am Mittwoch erschien und der seit 2012 Trends in der Nachrichtennutzung in vielen Ländern aufzeigt. Der Wert für das lineare TV bleibt damit auf dem Niveau der Befragung von 2022. Das Internet folgt mit 39 Prozent, dann kommen Radio (11 Prozent) und Print (6 Prozent).

Betrachtet man Altersklassen genauer, so fallen große Unterschiede auf. Während bei den 18- bis 24-Jährigen das Internet als Hauptnachrichtenquelle dominiert (72 Prozent) und TV bei 15 Prozent liegt, verändern sich die Anteile in die jeweils andere Richtung, je älter die Leute sind. Bei den über 55-Jährigen liegt der Wert für TV bei 57 Prozent und der für das Internet bei 25 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Report gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren mit einem Internetzugang. Die Befragungen erfolgten im Januar.

Das Leibniz-Institut für Medienforschung / Hans-Bredow-Institut ist seit 2013 als Kooperationspartner für die deutsche Teilstudie verantwortlich. Insgesamt machten in den 46 Ländern, die in dem Report berücksichtigt wurden, fast 94.000 Befragte auf sechs Kontinenten mit.

Deutsche sind weiter nachrichtenmüde

Das Interesse an Nachrichten ist in diesem Jahr weiter gesunken. 52 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland sagen, dass sie äußerst oder sehr an Nachrichten interessiert sind, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten „Reuters Institute Digital News Report 2023″ hervorgeht. 2022 waren es noch 57 Prozent. Auch die Reichweite von Nachrichten insgesamt ist in der Langzeitbetrachtung leicht rückläufig: 89 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland lesen, hören oder schauen mehr als einmal pro Woche Nachrichten, 2022 waren es noch 92 Prozent.

Wie bereits im Vorjahr versucht der Umfrage zufolge 2023 jeder zehnte Internetnutzende im Alter ab 18 Jahren oftmals aktiv, Nachrichten zu vermeiden; 65 Prozent versuchen dies mindestens gelegentlich. 29 Prozent der Befragten, die zumindest gelegentlich Nachrichten vermeiden, gehen gezielt bestimmten Themen aus dem Weg. Am häufigsten werden Nachrichten zum Ukraine-Krieg gemieden, gefolgt von Nachrichten zum Thema Unterhaltung beziehungsweise Prominente, Gesundheit und Sport.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gleichzeitig ist mehr als die Hälfte, nämlich 58 Prozent der erwachsenen Internetnutzer in Deutschland, äußerst oder sehr an positiven Nachrichten interessiert, wie es in der Studie heißt. Ein ebenfalls hohes Interesse besteht demnach an Nachrichten, die Lösungen vorschlagen, anstatt nur auf Probleme hinzuweisen (53 Prozent), sowie an Nachrichten, die dabei helfen, komplexe Themen zu verstehen (50 Prozent).

43 Prozent der erwachsenen Internetnutzenden in Deutschland sind der Ansicht, man könne dem Großteil der Nachrichten in der Regel vertrauen. Das sind sieben Prozentpunkte weniger als 2022 (50 Prozent) und so wenig Befragte wie nie zuvor, seitdem die Frage 2015 erstmals gestellt wurde.

Rückgang im Printbereich

Insbesondere der Printbereich leidet und einer veränderten Nachrichtennutzung. Der Umsatz mit gedruckten Zeitungen und Zeitschriften ging im vierten Quartal 2022 zurück. Die verkaufte Auflage von Tages- und Sonntagszeitungen ging um 9,4 % auf durchschnittlich 12,3 Millionen Exemplare täglich zurück. Im Vorjahr verkauften die Medienhäuser durchschnittlich noch 13,5 Millionen Exemplare. Ein weiterer Grund für den Rückgang ist laut Studie die hohe Inflation, die viele Menschen zum Sparen zwingt.

Titel wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) und die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) verzeichneten im vierten Quartal 2022 jeweils einen Rückgang der verkauften Gesamtauflage von 5 bis 6 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Auch die Verkäufe der Boulevardzeitung „Bild“ sanken um 7,6 % auf etwas über 1 Millionen Exemplare am Tag.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. direkt in Ihr Postfach – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hoffnung macht den Medienhäusern die steigende Bereitschaft, für Nachrichten im Onlinesegment zu bezahlen. So kann ein Teil der Verluste im Printbereich aufgefangen werden. In der Befragung zahlen 11 % für Online-Nachrichten. Zu den am häufigsten genannten Titeln zählen dabei „Bild“, „Der Spiegel“, „FAZ“ und „SZ“ . Im Allgemeinen verzeichneten die Tageszeitungen einen Anstieg der digitalen Abonnements um 5 %.

RND/lin/dpa