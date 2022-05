Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Seit 2011 läuft die Daily Soap im Vorabendprogramm von RTL 2. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Zu sehen montags bis freitags auf RTL 2: Junge Hauptstadtbewohner und ihr Alltag in der Scripted-Reality-Serie „Berlin – Tag & Nacht“.

So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ in den nächsten Folgen weiter

Berlin.Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag & Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag & Nacht“ am Mittwoch, 25.05.2022: Folge 2702

Eva ist gerührt, als Nino ihnen beiden mit einer frechen Aktion in der Schule freie Zeit verschafft. Später wird ihr wieder einmal bewusst, wie gut Nino ihr tut. Er ist so ganz anders als alle Männer vor ihm, mit denen sie zusammen war. Als Nino sich nach dem romantischen Sex von Eva verabschieden will, findet er genau die richtigen Worte.

Er hat verstanden, dass sie es langsam angehen lassen sollten. Eva ist begeistert, wie erwachsen Nino mit der Situation umgeht. Ihr rutscht ein „Ich liebe dich“ heraus, was Nino glücklich erwidert.

Eva genießt die gemeinsame Zeit mit Nino. Er tut ihr gut, weil er so völlig anders als die Männer, mit denen sie zuvor zusammen war. Nach dem romantischen Sex macht sie ihm ein Liebesgeständnis, das der glückliche Nino prompt erwidert. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag & Nacht“ am Donnerstag, 26.05.2022: Folge fällt an Christi Himmelfahrt aus

„Köln 50667″ wird an Christi Himmelfahrt nicht ausgestrahlt. Bei RTL II wird beinahe über den gesamten Feiertag stattdessen „Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller“ gezeigt. „Köln 50667″ Folge 2703 gibt es dafür am folgenden Freitag, den 27.05. zu sehen.

„Berlin – Tag & Nacht“ am Freitag, 27.05.2022: Folge 2703

Milla ist enttäuscht, weil Mike heute und auch in den nächsten Tagen keine Zeit für sie hat. Sie vermisst Amelie so schrecklich und beschließt, ihre Tochter spontan übers Wochenende in Österreich zu besuchen. Milla ahnt nicht, dass sie damit beinahe Mikes große Überraschung zum Platzen bringt. Erst im letzten Moment kann er sie aufhalten. Milla ist sprachlos, als sie sieht, was Mike für sie getan hat: Denn plötzlich steht Amelie vor ihr.

Sie wurde von ihm spontan aus Österreich eingeflogen, um ihrer Mutter eine kleine Freude zu machen. Milla ist überwältigt und auch Amelie ist happy, bei der von Mike organisierten Überraschungsparty ihre Freunde wiederzutreffen. Doch als Mike Milla auch noch mit einer achtwöchigen Mutter-Tochter-Auszeit bei Amelie in Österreich überrascht, brechen bei ihr alle Dämme. Sie ist einfach mit dem perfekten Mann zusammen!

Milla vermisst Amelie. Mike sorgt für eine Überraschung, indem er sie aus Österreich einfliegen lässt. Zudem spendiert er den beiden eine achtwöchige Mutter-Tochter-Auszeit. Milla freut sich riesig. Mike ist einfach der perfekte Mann! © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag & Nacht“ am Montag, 30.05.2022: Folge 2704

Nach seiner Rückkehr aus Uganda ist Basti fest entschlossen, die einschneidenden Erfahrungen, die er dort gemacht hat, mit seinen Schülern zu teilen. Zu diesem Zweck plant er einen Workshop. Doch als seine Schüler kaum Interesse an dem Thema zeigen, ist Basti frustriert und fassungslos. Er erzählt Tom, wie sehr ihn seine Erlebnisse in Afrika verändert haben. Darum hat er heute auch so empfindlich reagiert. Um ihn aufzumuntern, organisieren seine Mitbewohner und ein paar Freunde eine spontane Spendenaktion. Sie wollen Basti zeigen, dass sie ihn voll unterstützen. Er ist zutiefst gerührt vom Einsatz seiner Freunde. Der Frust vom Morgen ist zumindest für den Moment vergessen.

Basti will nach seiner Rückkehr aus Uganda die dort gemachten Erfahrungen mit seinen Schülern teilen. Die zeigen jedoch kaum Interesse. Um den frustrierten Basti aufzumuntern, organisieren seine Mitbewohner und Freunde eine Spendenaktion. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag & Nacht“ am Dienstag, 31.05.2022: Folge 2705

Schmidtis 30. Geburtstag ist gekommen und seine Freunde überraschen ihn mit einer Neunziger-Party. Schmidti kann es kaum erwarten. Doch Emmi deutet an, dass sie der Party aus Rücksicht auf Krätze fernbleiben will. Das passt Schmidti gar nicht. Er bekniet die Freundin, sich ihm zuliebe einen Ruck zu geben. Tatsächlich beginnt die Feier vielversprechend und Schmidti kann sein Glück nicht fassen, als er mit seinen Freunden gemeinsam in Joes WG komplett durchdrehen kann.

In einem rührseligen Moment sorgt er jedoch selbst dafür, dass Emmi und Krätze in das zwischen ihnen stehende Familientrauma zurückgeworfen werden. Schmidti ist untröstlich, als Emmi daraufhin die Party verlässt. Er kann jedoch nicht tatenlos mitansehen, wie Krätzes Stimmung daraufhin im Keller landet. Schmidti nimmt seinem Kumpel das Versprechen ab, für einen Moment alles zu vergessen und mit ihm diesen einmaligen Moment zu zelebrieren. Beide feiern gemeinsam die größte Freundschaft, die man sich nur wünschen kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Krätze ist traurig, nachdem Emmi die Party zu Schmidtis 30. Geburtstag frühzeitig verlassen hat. Schmidti kann ihn allerdings davon überzeugen, für einen Moment alles zu vergessen. Gemeinsam feiern die beiden ihre große Freundschaft. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge BTN verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag & Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag & Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag & Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag & Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von “Berlin – Tag & Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Mehr zum Thema “Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der “filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Hier eine Übersicht der aktuellen Hauptfiguren und ihrer Darsteller:

Figur Darsteller Dabei seit Joe Möller Lutz Schweigel 2011 Karsten “Krätze” Rätze Marcel Maurice Neue 2011 Florian “Schmidti" Schmidt Alexander Freund 2011 Peggy Möller Katrin Hamann 2011 Sebastian “Basti” Heuer Martin Wernicke 2011 Milla Hoffman Liza Waschke 2013 Paula Habich Laura Maack 2014 Emilia “Emmi” Schwanitz Denise Duck 2014 Richard “Rick” Meining Manuel Denniger 2014 Jannes Habich Benjamin Mittelstädt 2016 Mandy Heuer Laura Wölki 2017 Kim Terenzi Nathalie Bleicher-Woth 2017 Nik Becker Tim Rasch 2017 Connor Passek Jakob Grün 2019 Jade Hagemeier Laura Vetter 2019 Antonia “Toni” Brandt Katharina Kock 2019 Vivi Livia Mischel 2019 Mike Riedel Filip Nikolic 2019 Olivia Alves Jéssica Sulikowski 2019 Dejan “Dean” Bartizs Adonis Jovanovic 2019 Lukasz “Luke” Bartosz Andrzejczak 2019 Denny Jörn Lehmann 2019 Lilly Martens Amanda Bella Cis 2020 Henry Ritter Sunny Rose 2020 Lara Julia Marie Böhm 2020

RND/pf