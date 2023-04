So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL Zwei. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL Zwei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 07.04.2023: keine Folge

Am Karfreitag fällt „Berlin – Tag und Nacht“ aus. Folge 2919 läuft am Dienstag, 11. April, zur regulären Sendezeit.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 10.04.2023: keine Folge

Am Ostermontag fällt „Berlin – Tag und Nacht“ aus. Folge 2920 läuft am Mittwoch, 12. April, zur regulären Sendezeit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 11.04.2023: Das passiert in Folge 2919

Paula macht sich große Sorgen um Sami. Der scheint zunehmend deprimiert, seit er für Paula mit seiner Familie gebrochen hat. Auf Ricks Rat hin fasst Paula den Entschluss, gemeinsam mit Sami etwas Lustiges zu unternehmen. Beim Bowling will sie ihren Liebsten auf andere Gedanken bringen. Dort treffen die beiden allerdings durch Zufall auf Samis Bruder Cem und seinen Kumpel Maxim. Paula befürchtet schon, dass ihr Plan nun nach hinten losgeht und es zwischen den Brüdern zum Konflikt kommt. Doch entgegen ihrer Sorge beschließen alle Beteiligten, für heute das Kriegsbeil zu begraben und einfach mal zusammen Spaß zu haben. Die Rechnung geht tatsächlich auf und die Vier lassen den witzigen Tag im Möllers ausklingen. Als Maxim Paula dann auch noch versichert, dass er Sami noch nie so glücklich mit einer Frau gesehen hat, schöpft sie Hoffnung, dass doch noch alles gut werden kann.

Bei einem Bowling-Abend treffen Sami und Paula zufällig auf Samis Bruder Cem und seinen Kumpel Maxim. Obwohl Paula schon befürchtet, dass der Tag erneut im Streit endet, beschließen alle Vier überraschend, einfach zusammen Spaß zu haben. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 12.04.2023: Das passiert in Folge 2920

Milla versucht so gut es geht ihre Gedanken an Mike beiseitezuschieben. Doch als Toni ihr offenbart, wie schlecht es ihm seit dem Rausschmiss geht und Amelie ihr obendrein versichert, dass ganz allein sie an der gesamten Misere schuld ist, gerät Milla ins Grübeln. Kurzentschlossen will sie schließlich doch noch einmal ein klärendes Gespräch mit Mike führen. Nachdem sie allerdings in seinem Hotel angekommen ist, erlebt sie ihr blaues Wunder, bevor sie Mike überhaupt zu Gesicht bekommt. Jedenfalls ist es nicht zu überhören: Offensichtlich vergnügt Mike sich mit anderen Frauen, denn aus seinem Hotelzimmer dringt lautes Gestöhne zu Milla durch.

Amelie gibt Milla weiterhin die alleinige Schuld an der recht angespannten Situation zu Hause. Als Toni Milla darüber hinaus auch noch offenbart, wie schlecht es Mike seit dem Rausschmiss geht, gibt diese sich einen Ruck und will einen Schritt auf ihn zugehen. Doch in seinem Hotel angekommen, erlebt Milla ihr blaues Wunder. Aus Mikes Zimmer dringt ein lautes Gestöhne. Nun vermutet sie, dass sich ihr Freund gerade mit einer anderen Frau vergnügt. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 13.04.2023: Das passiert in Folge 2921

Milla drückt genervt Mikes Anrufe weg, da sie keine Lust hat, sich das Frühstück mit Amelie vermiesen zu lassen. Als Mike plötzlich vor der Tür steht und behauptet, dass sie die Situation gestern im Hotel völlig falsch verstanden hat, jagt sie ihn wütend zum Teufel. Doch Mike lässt nicht locker und kann der aufgebrachten Milla mithilfe einer Quittung beweisen, dass er wegen einer Massage Stöhnlaute von sich gegeben hat. Milla bekommt ein schlechtes Gewissen und versöhnt sich erleichtert wieder mit Mike. Die Leidtragende des Ganzen ist Amelie, die gequält mit ansehen muss, wie die beiden wieder glücklich miteinander sind. Millas und Mikes beinahe kitschige Versöhnung wird dennoch schnell auf die Probe gestellt, als ihnen ein Paar mit Kinderwagen entgegenkommt. In Milla kommen alte Gefühle wieder hoch.

Mike versucht sein Bestes, um Milla zu beweisen, dass er sie nicht betrogen hat. Als er seine Unschuld schließlich mithilfe einer Massage-Quittung belegen kann, können die beiden das Missverständnis klären und sich letztendlich versöhnen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mehr zum Thema “Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

RND/pf