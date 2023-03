So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL Zwei. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL Zwei.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 21.03.2023: Das passiert in Folge 2906

Amelie ist entschlossen, Mike nach Millas Weggang weiterhin zu unterstützen. Dabei will sie ihn nicht mit ihrem Kummer wegen Hopes Tod belasten. Doch als Frau Emeling sie in der Schule auf Grund ihres auffälligen Verhaltens der letzten Wochen anspricht und mit Milla reden will, platzen all ihre Wut und Trauer über Millas Verhalten aus ihr heraus. Amelie kann die negativen Gefühle ihrer Mutter gegenüber nicht mehr zurückhalten. Irgendwo muss sie mit ihrer aufgestauten Energie hin. Kurzerhand lässt sie zu Hause ihren Emotionen freien Lauf und nimmt ihr Zimmer völlig auseinander. Dann tritt glücklicherweise Mike auf den Plan. Liebevoll fängt er seine weinende und total aufgelöste Stieftochter auf. Nun sieht sie Mike mit völlig anderen Augen.

Als die Wut über den Weggang ihrer Mutter erneut in Amelie hochkocht, nimmt sie zu Hause ihr Zimmer völlig auseinander. In dieser Situation stößt Mike überraschend zu ihr. Es gelingt ihm, die völlig aufgelöste Amelie wieder zu beruhigen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 22.03.2023: Das passiert in Folge 2907

Leif ist deprimiert, weil seine Jobsuche weiterhin nicht von Erfolg gekrönt wird. Sein Zustand bleibt Vanessa nicht verborgen, weshalb sie überlegt, wie sie ihn ein wenig ablenken könnte. Bald kommt sie auf die Idee, einfach mal einen gemeinsamen Kurztrip zu machen. Leif ist sofort begeistert. Doch wohin soll es gehen? Ein Reisequiz könnte Aufschluss geben. Dabei wird Vanessa klar, dass Leif und sie völlig andere Vorstellungen von einem guten Urlaub haben. Er wünscht sich jedenfalls einen Campingausflug. Ihm zuliebe lässt sie sich tatsächlich auf ein entsprechendes Abenteuer ein, obwohl sie darauf eigentlich gar keine Lust hat. Sie will sich sogar richtig auf die Aktion vorbereiten und kauft sich extra schicke Campingklamotten. Die erweisen sich zwar als recht modisch, sind aber in keiner Weise funktional. Daraufhin hat Vanessa den Eindruck, dass Leif sie deswegen auslacht und reagiert äußerst enttäuscht.

Um Leif von seiner bislang erfolglosen Jobsuche abzulenken, schlägt Vanessa vor, kurzerhand in den Urlaub zu fahren. Doch bei der Frage nach Art und Weise des spontanen Kurztrips gehen die Meinungen der beiden plötzlich stark auseinander. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 23.03.2023: Das passiert in Folge 2908

Krätze wird von großer Aufregung geplagt: Emmi ist wieder auf den Weg nach Hause. Nervös bereitet er ein tolles Frühstück zu. Doch als Emmi schließlich erscheint, lässt sie Krätze und das Frühstück links liegen. Ihre Rückreise war hart und sie ist einfach viel zu müde, um seinem liebevollen Empfang die Aufmerksamkeit zu widmen, die er verdient hat. Völlig verunsichert fürchtet Krätze nun, dass Emmi ihre Rückkehr eventuell hinterfragen oder vielleicht sogar bereuen könnte. Er setzt alles daran, Emmi zu beweisen, dass er der richtige Mann für sie ist und nicht Jannes. Doch seine Pläne scheinen nach hinten loszugehen, als er die total übermüdete Emmi mit seiner Gegenwart vollkommen überfordert. Emmi erkennt allerdings bald, welche Ängste sie in Krätze hervorruft. Schließlich gelingt es ihr, ihm seine Sorgen zu nehmen. Denn eines steht für sie fest: Sie liebt ihn und zwar nur ihn.

Krätze befürchtet, dass Emmi ihre Rückkehr bereits bereuen könnte und setzt alles daran, ihr seine Liebe zu beweisen. Doch die von der langen Reise total übermüdete Emmi reagiert völlig überfordert und schürt damit Krätzes Selbstzweifel. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 24.03.2023: Das passiert in Folge 2909

Die Stimmung zwischen Vanessa und Leif könnte nach ihrer kurzen gemeinsamen Auszeit im Luxushotel kaum besser sein. Doch die gute Laune ist nicht von Dauer, als Vanessa im Matrix entsetzt erfahren muss, dass nicht ihr eigenes, sondern Tonis Gesicht auf den Plakaten zur neuen Matrix-Partyreihe gelandet ist. Toni und Leif, die von dem Fehler zeitgleich erfahren haben, können nicht mehr verhindern, dass Vanessa tief verletzt ausrastet und Toni wütende Vorwürfe macht. Als Leif versucht, zwischen den beiden Schwestern zu schlichten, stößt Vanessa auch ihn vor den Kopf. Aus Angst um ihre Beziehung macht sie jedoch am Abend einen Schritt auf Leif zu und deutet dabei an, wie sehr sie sich schon ihr ganzes Leben lang gegenüber ihrer Schwester Toni zurückgesetzt fühlt.

Schockiert muss Vanessa bei ihrer Rückkehr nach Berlin feststellen, dass plötzlich Toni das neue Gesicht auf den Plakaten zur Matrix-Partyreihe ist. Leif kann nicht mehr verhindern, dass Vanessa Toni wütend und verletzt Vorwürfe macht. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 27.03.2023: Das passiert in Folge 2910

Vor ihren Kindern macht Paula deutlich, dass die Affäre mit Sami endgültig vorbei ist. Eher bemüht redet sie sich selbst ein, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat. Sie ist froh, als Sami diese Entscheidung akzeptiert und ebenso cool damit umzugehen scheint. Ab sofort sind sie eben nur noch ganz normale Kollegen. Doch als Paula und Sami unverhofft einen nahen Moment miteinander erleben, gerät Paulas Coolness und Selbstbeherrschung gefährlich ins Wanken. Rick spricht sie später darauf an, wobei Paula jedoch beteuert, mit der Trennung durchaus gut klarzukommen. Das ändert sich aber spätestens, als sie sieht, wie eine Kundin mit Sami flirtet. Paula spürt die Eifersucht in ihr hochsteigen und muss sich vor Rick später eingestehen, vielleicht doch mehr für Sami zu empfinden, als es für eine bloße Affäre üblich wäre.

Paulas Entschlossenheit, in Zukunft keine Nähe mehr zu Sami zu zulassen, gerät ins Wanken, als sie Zeugin von einem Flirt zwischen ihm und einer Kundin wird. Kann es möglich sein, dass sie etwa doch mehr für ihren Kollegen empfinden könnte? © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Mehr zum Thema “Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

RND/pf