So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 21.9.2023: Folge 3033

Als Lennart am Morgen Frank dabei beobachtet, wie er an seine Schulsachen geht, verliert er kurz die Nerven. Frank soll die Finger von seinem Kram lassen! Doch Milla nimmt Lennart den Wind aus den Segeln und findet es sogar nett, dass Frank die Dinge wegräumt, die Lennart liegen lässt. Und auch Amelie kann nicht so recht verstehen, warum Lennart so einen Aufriss macht. Aber als Lennart sich weiter von Frank provoziert fühlt, platzt ihm der Kragen und er will Frank auf seinen Platz verweisen: Er ist hier nur Gast! Doch als Milla Lennart unsanft darauf aufmerksam macht, dass er auch nur Gast ist, muss Lennart sich geschlagen geben.

Lennart ist sich sicher, dass Frank seine Sachen durchsucht hat und nicht einfach nur beim Aufräumen helfen wollte. Doch bei Amelie und Milla stößt er mit seiner Theorie auf Unverständnis, schließlich ist er genauso Gast wie Frank auch. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 22.9.2023: Folge 3034

Franzi gibt sich am Morgen die Schuld dafür, dass die Einnistung nicht geklappt hat. Als sie im Café den Anblick einer glücklichen Schwangeren nicht ertragen kann, flieht sie nach Hause und beißt in ihrer Trauer sogar Schmidti weg, um nur noch allein zu sein. Krätze will nicht hinnehmen, wie sehr seine Freunde unter dem geplatzten Traum vom Baby leiden, und schlägt ihnen vor, einen mit Ben-Daniels Sparkonto finanzierten zweiten Versuch zu starten. Damit stößt er Franzi vor den Kopf. Sie ist dafür körperlich und mental noch nicht bereit. Franzi überzeugt ihre Freunde davon, das Baby-Thema vorerst auf Eis zu legen und wieder in die Normalität zurückzukehren.

Franzi nimmt der gescheiterte Einnistungsversuch mehr mit, als sie zugeben möchte. Doch als ihr alles zu viel wird, beschließt sie, mit einem zweiten Versuch erst einmal warten zu wollen und vorerst wieder Normalität einkehren zu lassen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 25.9.2023: Folge 3035

Basti hat tapfer versucht, Katys Anti-Männer-Einstellung zu verdauen und seine Gefühle für sie zu ignorieren. Doch er muss sich morgens direkt sehr streng zur Räson rufen, als er erneut ein Kribbeln in ihrer Gegenwart spürt. Vor Rick, aber auch in erster Linie vor sich selbst redet er sich ein, mit der Situation klarzukommen. Doch innerlich hat er ziemlich zu kämpfen. Von daher ist er ganz einfach mies drauf. Es braucht sogar Brunos Anstoß, damit Basti sich auf den Ablenkungsabend einlässt, den Rick initiiert hat. Auf dem Programm steht der Besuch einer brasilianischen Tanzbar. Dort stellt Basti überrascht fest, dass Rick nicht nur ihn, sondern auch Katy eingeladen hat. Er durchschaut Ricks Verkupplungsplan, lässt sich aber überrumpelt auf den Abend ein. Und das lohnt sich, denn er schöpft schließlich wieder Hoffnung, dass aus Katy und ihm mehr werden könnte als eine nette Freundschaft. Vielleicht nicht heute – aber irgendwann.

Basti versucht zu akzeptieren, dass Katy zurzeit nicht auf Männersuche ist. Doch nach einem ausgelassenen Abend mit Rick, Bruno und Katy, macht sich Basti neue Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann zwischen ihm und Katy funken könnte. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 26.9.2023: Folge 3036

Nachdem Lynn schon davon träumt, dass Jonas sie betrügt, nimmt sie sich fest vor, ihm einfach zu vertrauen, damit die Beziehung noch funktioniert. Doch als es sich ergibt, dass Jonas den Abend ohne sie und stattdessen mit Lennart und ein paar Mitschülerinnen verbringt, spürt sie erneut einen eifersüchtigen Stich. Sie kämpft allerdings dagegen an und gibt Jonas bemüht locker für den Abend frei. Als sie jedoch einen Post von ihm in den sozialen Netzwerken entdeckt, sieht sie rot. Sie glaubt, dass er sie erneut betrügen könnte. Sie will der Sache nachgehen und lässt dafür sogar Luna bei Bruno zurück. Als sich ihre Sorge dann als völlig unbegründet erweist, schämt sich Lynn zutiefst und erkennt sich vor allem selbst nicht wieder. Ehrlich stellt sie die Beziehung mit Jonas infrage. Denn so wie sie sich inzwischen verhält, möchte sie wirklich nicht sein.

Lynn kämpft gegen ihre Eifersucht. Doch als Jonas gemeinsam mit seinen Freunden ausgeht, versetzt es ihr unerwartet einen Stich. Als sie dann noch ein Bild von ihm in den sozialen Netzwerken entdeckt, sieht Lynn vor Wut plötzlich rot. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 27.9.2023: Folge 3037

Amelie erfährt bestürzt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, nachdem ihr Vater ihre Mutter betrogen hat. Am liebsten würde sie nach Österreich reisen, um für ihre Mutter da zu sein. Doch nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Milla am Morgen ist sie sich sicher, dass diese ihr die Reise verbieten würde. Kurzerhand entscheidet sie, einfach abzureisen, ohne Milla Bescheid zu geben. Milla bekommt jedoch von der Sache Wind und die beiden geraten heftig aneinander. Erst Frank kann vermitteln und in der festgefahrenen Situation für eine Lösung sorgen. Er weiht Milla in die wahren Gründe für Amelies geplante Abreise ein und sorgt so für einen Umschwung in deren Haltung.

Als Amelie erfährt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, will sie trotz Millas Ablehnung nach Österreich fahren. Es kommt zum Streit. Erst Frank schafft es, zwischen den beiden Frauen zu vermitteln und Milla umzustimmen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

