So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin, wie es weint und lacht: In der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ dreht sich alles um das turbulente Leben junger Hauptstadtbewohner. Hier verraten wir, wie es in den nächsten Folgen weitergeht.

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL Zwei. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL Zwei.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 14.04.2023: Folge 2922

Nachdem Sina von Paula am Morgen zurechtgewiesen wurde, sucht sie Unterstützung bei Jonas. Zu ihrer großen Enttäuschung zieht dieser sich jedoch abweisend zurück. Trotzdem redet sich Sina weiterhin ein, dass zwischen ihr und Jonas alles gut läuft und er total verknallt in sie ist. Vermutlich will er einfach nur aus übertriebener Coolness nicht zu seinen Gefühlen stehen. Doch als Sina kurz darauf Jonas und Lynn in einem innigen Moment erwischt, kann sie ihre Wut nicht zurückhalten und macht ihm eifersüchtig eine Szene. Jonas reagiert ziemlich genervt und beendet daraufhin ihre Freundschaft+. Er gibt Sina deutlich zu verstehen, dass er keinen Bock mehr auf sie hat. Völlig aus der Fassung rastet Sina komplett aus und verschwindet.

Nachdem Sina Jonas gemeinsam mit Lynn sieht, kann sie ihre Eifersucht nicht länger zurückhalten und macht Jonas eine Szene. Völlig genervt von Sinas Verhalten, muss Jonas Sina klarmachen, dass er keine Lust mehr auf ihre Freundschaft+ hat. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 17.04.2023: Folge 2923

Lynn blickt voller Vorfreude auf ihren 18. Geburtstag. Doch ihr Ehrentag beginnt gleich mit einer Horrormeldung, denn Emmi muss ins Krankenhaus. Als Lynn dort bei Krätze aufschlägt, ist sie über den Zustand ihrer Freundin entsetzt. Eigentlich will sie Krätze dort nicht alleine zurücklassen, aber der schickt die besorgte Lynn wieder weg. Er findet, dass sie wenigstens ein bisschen was von ihrem Geburtstag haben sollte. Sie zieht sich allerdings auf das Hausboot zurück, weil sie unter diesen Umständen auf gar keinen Fall feiern will. Umso überraschter ist sie, als Jonas sie völlig unerwartet mit einem selbstgebackenen Kuchen besucht. Das Gebäck entpuppt sich zwar als der womöglich schlechteste Kuchen der Welt, doch Lynn ist Jonas trotzdem unfassbar dankbar dafür, dass er an sie gedacht und sie abgelenkt hat. Ihre Gefühle entladen sich schließlich in einem Kuss.

An Lynns 18. Geburtstag muss Emmi plötzlich ins Krankenhaus. Nach dem Besuch bei ihrer Freundin zieht sich Lynn traurig zurück. Doch dann überrascht Jonas sie mit einem selbstgebackenen Kuchen. Lynns Dankbarkeit entlädt sich in einem Kuss. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 18.04.2023: Folge 2924

Chiara fühlt sich von Malte immer mehr in die Enge getrieben, obwohl – oder gerade weil – Malte ihr beinahe jeden Wunsch von den Augen abliest. Ihre Zweifel lassen sie einfach nicht los und so sucht sie das Gespräch mit Lynn. Danach kommt sie zu der Erkenntnis, dass sie Malte einfach nicht genug liebt und endlich einen Schlussstrich ziehen muss. Doch dafür ist es möglicherweise schon zu spät, denn Malte überrascht sie mit einer Reise nach Hawaii. Damit würde er Chiara einen echten Kindheitstraum erfüllen. Als er ihr dann auch noch eine ergreifende Liebeserklärung macht, schafft sie es einfach nicht, Malte das Herz zu brechen. Nun steckt Chiara endgültig in einem Dilemma.

Chiara fühlt sich immer häufiger von Malte eingeengt. Ein Gespräch mit Lynn zeigt ihr, dass sie ihn nicht genug liebt und sich trennen sollte. Malte überrascht sie jedoch mit einer Reise und einer Liebeserklärung. Chiara steckt im Dilemma. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 19.04.2023: Folge 2925

Milla hat in den letzten Wochen viel durchgemacht und beschließt nun, dass es an der Zeit ist, in den Alltag und somit zur Arbeit im Matrix zurückzukehren. Obwohl Mike skeptisch ist und ihr rät, sich ein wenig mehr Zeit zu lassen, setzt Milla alles daran, schnell wieder in die Routine zu kommen. Sie will beweisen, dass sie trotz allem stark genug ist und sich nicht unterkriegen lässt. Doch je mehr sie sich bemüht, desto mehr spürt sie, dass sie noch sehr geschwächt und überfordert ist. Ihr Körper und ihre Nerven rebellieren gegen die Anstrengungen. Trotzdem ignoriert Milla sämtliche Warnzeichen und arbeitet weiter. Schließlich kommt es zum Zusammenbruch. Jetzt wird ihr endgültig klar, dass sie so nicht weitermachen kann. Milla erkennt, dass sie sich wirklich Zeit nehmen und sich ernsthaft um ihre Gesundheit kümmern muss. Daraufhin entscheidet sie sich für eine dreiwöchige Reha-Maßnahme.

Milla will die Vergangenheit hinter sich lassen und geht trotz Mikes Skepsis zurück zur Arbeit. Sie will zeigen, dass sie wieder die Alte ist und ignoriert ihre Überforderung. Milla bricht zusammen und erkennt, dass sie eine Pause braucht. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 20.04.2023: Folge 2926

Peggy bekommt verärgert mit, wie Bruno Katy anschnauzt, und muss einfach dazwischengehen, um Katy in Schutz zu nehmen. Nachdem sie Bruno in die Schranken gewiesen hat, bedankt Katy sich bei ihr. Doch sie ist weiterhin recht unsicher und gesteht, dass sie auch gerne so stark wäre wie Peggy. Da kommt Peggy gleich eine Idee, wie sie genau in diesem Punkt helfen könnte. Kurzentschlossen weiht sie Katy in ihr Selbstvertrauen-Geheimnis ein: Sie macht Kampfsport! Und obwohl Katy anfangs eher zögerlich an die Sache rangeht, kommt sie schließlich doch aus sich heraus und schafft es, sich auf das Experiment einzulassen. Stolz beobachtet Peggy etwas später, wie Katy mit ihrem neugeschöpften Selbstbewusstsein sogar Bruno Einhalt gebietet und sich gegen seine steten Sticheleien wehrt.

Peggy bekommt verärgert mit, wie Bruno Katy angreift. Um ihr mehr Selbstvertrauen zu schenken, verrät Peggy ihrer Freundin ihren Geheimtipp: Kampfsport. So soll Katy an Stärke gewinnen, um sich in Zukunft gegen Bruno durchsetzen zu können. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

