So geht es bei „Berlin – Tag & Nacht“ weiter

Berlin. Freundschaft und Liebe, Schule und Job, Ärger und Intrigen – wie lebt es sich in der Metropole? Die Reality Soap „Berlin – Tag & Nacht“ rückt den Alltag zahlreicher junger Hauptstädter in den Fokus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine neue Folge „Berlin – Tag & Nacht“ läuft werktags um 19.05 Uhr auf RTL 2. Wie geht es in den nächsten Folgen weiter und wo gibt es Wiederholungen? Alle Infos hier.

„Berlin – Tag und Nacht“: So geht es weiter

Vorsicht, Spoiler! Wer nicht wissen möchte, was in den nächsten Folgen von „Berlin – Tag & Nacht“ passiert, sollte hier aufhören zu lesen. Vorschautexte und Bilder stammen von RTL 2.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 27.9.2023: Folge 3037

Amelie erfährt bestürzt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, nachdem ihr Vater ihre Mutter betrogen hat. Am liebsten würde sie nach Österreich reisen, um für ihre Mutter da zu sein. Doch nach einer heftigen Auseinandersetzung mit Milla am Morgen ist sie sich sicher, dass diese ihr die Reise verbieten würde. Kurzerhand entscheidet sie, einfach abzureisen, ohne Milla Bescheid zu geben. Milla bekommt jedoch von der Sache Wind und die beiden geraten heftig aneinander. Erst Frank kann vermitteln und in der festgefahrenen Situation für eine Lösung sorgen. Er weiht Milla in die wahren Gründe für Amelies geplante Abreise ein und sorgt so für einen Umschwung in deren Haltung.

Als Amelie erfährt, dass ihre Adoptiveltern sich scheiden lassen wollen, will sie trotz Millas Ablehnung nach Österreich fahren. Es kommt zum Streit. Erst Frank schafft es, zwischen den beiden Frauen zu vermitteln und Milla umzustimmen. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Donnerstag, 28.9.2023: Folge 3038

Als Milla erfährt, dass Mike schon bald nach Hause kommt, freut es sie zwar, doch auch ihr schlechtes Gewissen Frank gegenüber wächst. Frank möchte jedenfalls so schnell wie möglich ausziehen. Als sie zufällig mitbekommt, wie Frank spontan eine Wohnungsbesichtigung klarmachen kann, begleitet sie ihn dorthin. Sie hilft ihm und kann den Vermieter tatsächlich überzeugen, Frank die Wohnung zu geben. Im nächsten Augenblick ist sie aber höchst beeindruckt davon, dass Frank die Wohnung großherzig einer Mutter mit Sohn überlässt. Dieses Verhalten bestätigt aus ihrer Sicht wieder mal: Frank hat sich sehr verändert. Sie beschließt, nach Mikes Rückkehr zwischen den beiden zu vermitteln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Milla hilft Frank kurz vor Mikes Rückkehr, eine neue Bleibe zu finden. Als sie mitbekommt, wie er seine Wohnung einer Mutter mit Kind überlässt, ist sie von seinem guten Kern überzeugt und beschließt, zwischen ihm und Mike zu vermitteln. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Freitag, 29.9.2023: Folge 3039

Lynn gesteht Jonas am Morgen, dass sie ihre Eifersucht nicht unter Kontrolle hat. Sie macht ihm klar, wie schlecht es ihr im Moment in der Beziehung geht. Jonas versucht nun alles, um Lynn wieder ein gutes Gefühl zu geben. Er sagt seine Verabredungen ab, um bei ihr bleiben zu können. Doch Lynn merkt, wie sehr Jonas sich für sie verbiegt und schickt ihn schließlich zum Party machen. Ihr Ziel ist es, ihre Eifersucht herauszufordern und genau dadurch zu besiegen. Doch weil Jonas sein Handy vergessen hat, macht sich Lynn auf den Weg, um es ihm hinterherzubringen. Dabei sieht sie, wie ihr Freund von einem anderen Mädchen angeflirtet wird. Sie schubst ihre Konkurrentin und merkt, dass sie eine Grenze überschritten hat. Lynn wird klar, dass sie gerade dabei ist, die schlechteste Version ihrer selbst zu werden, und macht schließlich mit Jonas Schluss, um sich selbst wieder treu sein zu können.

Lynns Eifersucht gegenüber Jonas gerät außer Kontrolle, als sie auf einer Party ein anderes Mädchen schubst. Um sich selbst nicht endgültig zu verlieren und wieder glücklich zu werden, beschließt sie, die Beziehung vorerst zu beenden. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

„Berlin – Tag und Nacht“ am Montag, 2.10.2023: Folge 3040

Basti will es bei Katy weiterhin eher langsam angehen lassen. Er gerät allerdings unter Druck, als er mitbekommt, dass Katy Flirts mit Männern durchaus nicht abgeneigt ist. Auf Ricks Anraten beschließt er, einen Zahn zuzulegen und die ganze Sache schon ein wenig aktiver anzugehen. Was er nicht ahnt: Katy macht Bruno gegenüber noch mal klar, dass sie in Basti weiterhin nur einen sehr guten Freund sieht. Als Basti und Katy am Abend ihren gemeinsamen Salsa-Kurs starten, ist Basti so aufgeregt, dass er sich Mut antrinken muss. Beschwipst tritt er deshalb in ein Fettnäpfchen, als er eine Geste von Katy missversteht und sehr forsch vorprescht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Berlin – Tag und Nacht“ am Dienstag, 3.10.2023: keine neue Folge

Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, strahlt RTL 2 keine neue Folge „Berlin - Tag und Nacht″ aus. Stattdessen laufen ab 12.20 Uhr mehrere Episoden von „Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?“.

„Berlin – Tag und Nacht“ am Mittwoch, 4.10.2023: Folge 3041

Lennart freut sich auf Amelies Rückkehr und plant aufgekratzt eine Geburtstags-Willkommens-Party für sie. Er überredet sogar Milla, ihm dafür die Matrix-Lounge zu überlassen, und macht in der Schule ordentlich Werbung für die große Party. Als ihm Mitschülerin Lucy schöne Augen macht, gibt er ihr charmant einen Korb. Er ist verliebt und hat nun mal nur Amelie im Kopf. Wegen seiner Traumfrau erledigt er sogar auch noch einen absoluten Ekel-Job für Piet, als der ihn unter Druck setzt und den Partyplänen beinahe einen Strich durch die Rechnung macht. Frisch geduscht steht Lennart schließlich abends vor dem Matrix und wartet sehnsüchtig auf Amelie. Doch die sagt spontan ab. Lennart ist tief verletzt. Enttäuscht verlässt er seine eigene Party. Und dabei ist er nicht allein.

Voller Vorfreude bereitet Lennart alles für Amelies Rückkehr vor. Im Matrix plant er eine Überraschungsparty, mit all ihren Freunden aus der Schule. Als Amelie spontan absagt, verlässt Lennart enttäuscht die Feier – und das nicht allein. © Quelle: RTLZWEI / Filmpool

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuelle Folge verpasst?

Auf TV Now ist die neueste Folge von „Berlin – Tag und Nacht” direkt nach der Ausstrahlung bis zu vier Wochen kostenlos abrufbar. Zukünftige und ältere Episoden sind nur für Premium-Abonnenten zugänglich. Ein Premium-Account für TV Now kostet aktuell 4,99 Euro im Monat.

Worum geht es in „Berlin – Tag & Nacht“?

„Berlin – Tag und Nacht“ („BTN“) folgt den Geschehnissen mehrerer Wohngemeinschaften in verschiedenen Orten Berlins. Die Handlung konzentriert sich auf zahlreiche Figuren, die in der Regel von Laienschauspielern besetzt sind. Zentrale Handlungsorte der im Reportagestil gedrehten Daily Soap sind die Haupt-WG um Hauptmieter Joe Möller, in der sieben Personen wohnen, sowie weitere WGs und Arbeitsplätze der Charaktere.

Sowohl Handlung als auch Figuren sind frei erfunden. Eine unruhige Kameraführung, ein teilweise improvisiertes Drehbuch sowie der Einsatz von Voiceovers, in denen die Figuren ihre Gefühlslage schildern, sollen den Eindruck von Realität erhöhen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo wird „Berlin – Tag und Nacht“ gedreht?

Den „Mitten im Leben“-Effekt sollen auch die Schauplätze der Scripted-Reality-Serie erzielen. Statt um ein Set im Produktionsstudio, handelt es sich bei den Drehorten um reale Schauplätze, die größtenteils im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg liegen. Für zahlreiche Handlungsorte, wie die Wohngemeinschaften, Clubs oder den Friseursalon Schnitte, gibt es echte Adressen in Berlin. Zudem dienen Orte wie die Mercedes-Benz-Arena Berlin oder der S- und U-Bahnhof Warschauer Straße als wiederkehrende Drehorte für Zwischensequenzen.

Welche Schauspieler spielen in „Berlin – Tag und Nacht“?

Im Laufe des annähernd zehnjährigen Bestehens von „Berlin – Tag und Nacht” haben mehr als 70 Darsteller Hauptfiguren in der Daily Soap verkörpert. Dazu kommen weit mehr als 200 Nebendarsteller, die teilweise in nur wenigen Folgen zu sehen sind, mitunter aber in späteren Folgen wiederkehren.

Mehr zum Thema “Berlin Tag und Nacht”: Diese Darsteller kehren zur Soap zurück

Bei einem Großteil der Besetzung handelt es sich um Laiendarsteller, die auch in anderen Formaten des für die Serie verantwortlichen Produktionsunternehmens, der „filmpool Film- und Fernsehproduktion”, mitwirken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RND/tr