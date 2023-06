﻿Christine Prayon lässt Leerstellen für Populisten

Ein Knall geht durch die Satirerepublik Deutschland. Es ist der Knall einer zugeschlagenen Tür. Beim ZDF hatte man ihr diese nach eigener Aussage weiter offen gehalten, Christine Prayon aber wirft sie mit der Wucht, die ihr Interview im „Kontextwochenmagazin“ gerade entfaltet, endgültig ins Schloss.

Prayon, 49, Kabarettistin, gehörte seit 2011 als Kunstfigur „Birte Schneider“ zum Ensemble der „heute-show“. Damit ist es jetzt vorbei, sie wirft der von Oliver Welke moderierten Show und vergleichbaren Formaten „Spaltung“ vor. Ihr Auftritt am 23. September 2022 wird ihr letzter bleiben, Prayon ist raus mit Applaus – und zwar vor allem von einer Seite. Das Knallen der Tür hat bei Twitter Figuren wie Boris Reitschuster geweckt, Roland Tichy frohlockt, „Querdenken“-Gründer Michael Ballweg stimmt mit ein, etliche AfD-Abgeordnete fordern wie auf Kommando die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

Es sind die Geister, die Christine Prayon lautstark rief mit Aussagen wie der, dass bei Welke und Co. „Stimmung gegen Andersdenkende“ gemacht werde. „Ich habe mit der Art, wie die großen gesellschaftlich prägenden Themen seit Corona behandelt werden, zunehmend Bauchschmerzen bekommen. Ich habe auch mit den Verantwortlichen dort geredet und betont, dass ich mich nicht daran beteiligen will, Andersdenkende der Lächerlichkeit preiszugeben“, sagt Prayon. „Satire darf sich nicht daran beteiligen, den Diskurs zu verengen.“

Corona, das ist für die Kabarettistin offenbar ein wunder Punkt, auch aus persönlicher Betroffenheit. Sie müsse, heißt es im Vorspann zum Interview, immer wieder Auftritte absagen aufgrund von Symptomen, „von denen sie nicht weiß, ob sie von ihrer Impfung kommen oder von einer Corona-Erkrankung“. Im Gespräch selbst sagt sie dann recht bestimmt, sie leide am Post-Vac-Syndrom, einer Erkrankung infolge der Impfung. Weder dazu noch zu ihrem Angriff auf die „heute-show“, auf „Die Anstalt“ oder auch auf Satiriker Jan Böhmermann, dem sie vorwirft, „die gängigen Narrative verstärkt“ zu haben, sind Nachfragen möglich: Gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) heißt es, Prayon wolle sich in nächster Zeit nicht mehr dazu äußern.

Prayon lässt semantische Leerstellen, auf die sich Populisten stürzen

So steht man da vor einem Interview, das einen Berg von Fragen aufwirft. Was hat Prayon da bloß geritten? Warum kommen keine Nachfragen, wo sie dringend geboten wären, etwa als Prayon sagt, dass das mit der Diskursverengung, die sie hauptsächlich beklagt, „jetzt genau wieder“ stattfinde „beim Krieg in der Ukraine“? Was soll das heißen, wenn Prayon also den Krieg anspricht und behauptet, dass „Narrative und Positionen von Gruppen, die gesellschaftlich in der Hierarchie weit oben stehen, unablässig wiederholt“ werden? Das sind die semantischen Leerstellen, für die Populisten ein feines Gespür haben. Sie fluten diese Leerstellen nun mit ihrer Agenda.

Christine Prayon muss sich vorwerfen lassen, das zugelassen zu haben. Und sie muss sich vorwerfen lassen, dass man sie nun aus dem Lager der Schwurbler, der Verschwörungserzähler und der Rechtsblinker instrumentalisiert – und zwar mit Ansage, sie selbst hat das Drehbuch zur Rezeption ihres Interviews in ebenjenem bereits einigermaßen zutreffend vorformuliert: „Natürlich werde ich falsch verstanden, ich werde ganz bestimmt falsch verstanden, also wenn ich mich auf eins verlassen kann, dann darauf.“

Prayon ist intelligent, aber das hat noch niemanden davon abgehalten, dumme Dinge zu tun oder zu sagen, ganz egal in welcher Absicht. Wobei es mindestens ebenso dumm wäre, das Gespräch in Gänze als dummes Zeug abzutun. Denn Prayon hat ja auch einen Punkt: Satiresendungen im deutschen Fernsehen im Allgemeinen und die „heute-show“ im Speziellen neigen dazu, sich in übersteigertem Sendungsbewusstsein und pastoralem Tonfall gesellschaftspolitisch zu positionieren.

Das ist legitim, schließlich ist das nicht die Tagesschau – nervig sein kann es trotzdem. Es ist die Art und Weise, diese apodiktische zweite Ebene, die dem deutschen TV-Kabarett nicht immer guttut, es forttreiben lässt in Gewässer, in denen die Grenzen verschwimmen. Ist das noch Satire oder schon Aktivismus? Wenn Fragen wie diese selbst jenen kommen, die inhaltlich vielleicht sogar „auf Linie“ sind, dann kann etwas nicht stimmen.

Ein Entkrampfungsbad täte der deutschen Satire gut, das ist ziemlich offensichtlich. Ihr aber an den Kopf zu werfen, „Stimmung gegen Andersdenkende“ zu machen, wie es Christine Prayon tut, ist nicht nur ein paar Nummern zu groß, sondern schlicht unwürdig. Zumal Prayon als Andersdenkende, als die sie sich selbst zu erkennen gibt, mit diesem Interview genau das ebenfalls macht: Stimmung gegen Leute, die anders denken als sie, in dem Fall gegen die früheren Kollegen, mit deren Weltbild sie in Teilen nichts mehr anfangen kann.

Dass man sie in gewissen Kreisen jetzt als „Aussteigerin“ feiert, ist unvermeidlich. Christine Prayon, die furchtlose Vorkämpferin gegen die Verhältnisse, gegen das bestehende System. Dass sie in ihrer Kritik, die vor allem eine Kapitalismuskritik ist, allerdings die Klimaproteste als unbequemen Störfaktor für die bestehende Ordnung gutheißt, lassen viele derer, die Prayon jetzt auf den Schild heben, dabei natürlich unter den Tisch fallen. Manchmal muss man sich die Wirklichkeit halt so hinbiegen, dass es in die eigene Erzählung passt.

Das mit dem Hinbiegen ist übrigens so eine Sache, die auch auf Christine Prayon selbst zurückfallen könnte. Im Interview sagt sie, sie könne sich noch gut an eine Sendung von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ erinnern, in der Böhmermann Ungeimpften „zwei Stinkefinger“ gezeigt habe.

Hat es diese Szene allerdings jemals gegeben? Den „Spiegel“ lässt die Redaktion des „ZDF Magazin Royale“ wissen, man habe einen solchen Ausschnitt nicht gefunden und könne sich auch nicht daran erinnern. Am Donnerstagnachmittag twittert die Redaktion: „Den Stinkefinger und das #ZDFMagazin verbindet eine lange gemeinsame Geschichte voller amüsanter Falschmeldungen und vergessener Faktenchecks.“

Eine Anspielung auf den legendären „Varoufake“, für den Böhmermann 2016 den Grimme-Preis erhielt. Preisverdächtig rund um den Fall Christine Prayon wirkt für den Moment aber erst einmal gar nichts.