Seit Jahren Streit um Geheimhaltung: Böhmermann veröffentlicht angebliche hessische NSU-Akten

Gruselgarten im Oppendorfer Weg: Hier können Kinder Halloween feiern

Skelette, Totenköpfe, Grabsteine, Clowns: Der Garten im Oppendorfer Weg in Kiel ist nicht zu übersehen. Lisa und Hannes Schlesinger haben ihn für Halloween dekoriert und laden am Montag Kinder zu sich in den Garten ein. Das erwartet die Kinder.