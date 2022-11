„Bonfire Night“: Liz-Truss-Figur mit Salatkopf soll brennen

Bei der „Bonfire Night“ in Großbritannien gehen traditionell berühmte Persönlichkeiten symbolisch in Flammen auf. Dieses Jahr soll ein Abbild von Ex-Premierministerin Liz Truss brennen - und zwar mit einem Salatkopf auf der Schulter.

Das britische Krawallblatt „Daily Star“ hat gewettet, wer sich länger halten werde - die inzwischen zurückgetretene Premierministerin Liz Truss oder ein Salatkopf. Truss nahm vor gut zwei Wochen ihren Hut, der Salat wurde zum Sieger gekürt. Nun werden die beiden zumindest symbolisch zusammen auftreten:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein rund drei Meter hohes Abbild der Kurzzeit-Premierministerin mit einem lachenden Salatkopf auf der Schulter soll in dieser Woche bei der „Bonfire Night“ im englischen Städtchen Edenbridge angezündet werden, wie die BBC am Mittwoch berichtete. Seit Jahren gehen bei der traditionellen Veranstaltung berühmte Persönlichkeiten symbolisch in Flammen auf - Truss folgt unter anderem auf Ex-US-Präsident Donald Trump und Ex-Premier Boris Johnson.

Premierministerin für nur 45 Tage

Truss trat nach 45 Tagen im Amt zurück und ging damit nach enormer Kritik an ihrer Wirtschaftspolitik und Chaos an den Finanzmärkten als Premierministerin mit der kürzesten Amtszeit in die Geschichtsbücher ein. Auch auf diesen Rekord nimmt man im südostenglischen Edenbrige Bezug. Die Truss-Figur hat neben dem Salat, ihrem gescheiterten Wirtschaftsplan und einer „Make Britain Great Again“-Kappe auch ein Guinness-Buch der Rekorde dabei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei der „Bonfire Night“ wird mit Freudenfeuern und Knallerei in Großbritannien alljährlich daran erinnert, wie eine Gruppe katholischer Verschwörer am 5. November 1605 versuchte, mit 36 Fässern Schießpulver König James I. und die protestantische Machtelite des Landes umzubringen. Das zur Zündung bereit gestellte Schießpulver wurde kurz vor der Parlamentseröffnung in den Kellergewölben entdeckt. Die Verschwörer, zu denen der Sprengstoffexperte Guy Fawkes gehörte, gelten heute vielen als die ersten Terroristen in der Geschichte Großbritanniens. Sie wollten mit Hilfe des Sprengstoffanschlags die Unterdrückung ihrer Glaubensbrüder beenden und den Katholizismus wieder zur Staatsreligion machen.

RND/dpa