Miniserie „Bonnie und Clyde“: eine kriminelle Odyssee auf Holländisch

Das Leben schreibt die schönsten Geschichten, aber manchmal auch die brutalsten. Und brutal geht es in der niederländischen vierteiligen Drama­serie „Bonnie und Clyde“ (Regie: Arne Toonen, Buch: Sarah Offringa, Arne Toonen) zu. Sie ist inspiriert von einem jungen Gangsterduo, das 2014 die Niederlande in Atem hielt. Das Duo zog auf einem brutalen Raubzug durch das Land und wurde von den Medien schnell als Bonnie und Clyde be­titelt. Doch anders als sein amerikanisches Vorbild, das seine Taten – darunter mindestens 14 Morde – während der Weltwirtschaftskrise in den Dreißigerjahren verübte, war seine Geschichte eher kurz, weniger mörderisch und endete vor allem recht prosaisch.

Die niederländischen Bonnie und Clyde sind in dieser Miniserie die türkischstämmige Esra (Dilan Yurdakul) und ihr aus Brasilien stammender Freund Greg (Yannick Jozefzoon). Die beiden lernen sich in einer Jugend­strafanstalt kennen. Als Esra wegen einer Hochzeit Freigang bekommt, holt Greg sie vor dem Gefängnis ab. Er fährt sie zur Feier. Doch zu Hause fühlt sie sich nicht wohl. Ihr jüngerer Bruder Cem unterdrückt sie seit Jahren, ihr Verhältnis zu ihrer Mutter (Nazmiye Oral) ist, gelinde gesagt, schlecht. Nur mit ihrem Vater versteht sie sich gut.

Brief an die Mama

Trotzdem hat sie ihrer „Mama“ einen Brief geschrieben, der ihr viel bedeutet. Doch ihre Mutter ignoriert den Brief. Lässt ihn einfach auf dem Tisch liegen, wo er ihrem Bruder in die Hände fällt. Der macht sich über den Brief lustig und demütigt Esra.

Es kommt zum Streit. Esra verlässt mit Greg die Party. Sie ist gekränkt, frustriert und zunehmend aggressiv. Das bekommt auch der Verkäufer einer Tankstelle zu spüren, an der sie sich mit Zigaretten, Chips und Ähnlichem eindecken wollen. Nach einem kurzen Wortgefecht schlägt sie ihn brutal zusammen, und nur Greg kann Schlimmeres verhindern. Von da an sind die beiden auf der Flucht vor der Polizei und vor Gregs Kumpeln, mit denen er zuvor einen ziemlich missglückten Raubüberfall begangen hat. Das erbeutete Geld ist jedoch in seinem Besitz.

Ein Mehrteiler, der in einen Spielfilm gepasst hätte

Die Flucht des Duos steht im Mittelpunkt dieser wirklich sehr kurzen Serie. Warum die Verantwortlichen diese Geschichte nicht als Spielfilm, sondern in Form eines kurzen Mehrteilers erzählt haben, ist und bleibt ihr Geheimnis. Gerne hätte man auch mehr über die Hauptfiguren erfahren, aber das ist in gut zwei Stunden Laufzeit nicht möglich.

So wirkt die Handlung eher atemlos und oberflächlich erzählt. Daran ändern auch die zahlreichen Rück­blenden nichts, die das Verhalten der Figuren zumindest ansatzweise erklären. Und da hilft ausgerechnet ein Paartherapeut, den sie zwischendurch als Geisel nehmen – und in den Kofferraum sperren. In einer Szene analysiert er ihr Verhalten aus psychologischer Sicht und benennt die Möglichkeiten, die ihnen in ihrer verfahrenen Situation noch bleiben. Das hat tragikomische Züge, bringt die beiden aber – für kurze Zeit – zum Nachdenken. Und sie setzen ihre Flucht fort.

Eine sinn- und ziellose Flucht

Eine sinn- und ziellose Flucht zweier Außenseiter, die in ihrem Leben nie eine echte Chance hatten – und die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnen. Vor allem Esra leidet unter der hasserfüllten Ablehnung ihrer Mutter, die mit einem tragischen Vorfall in ihrer Kindheit zusammenhängt. Sie will unbedingt wissen, ob ihre Mutter ihren Brief gelesen hat, und bricht sogar zwischenzeitlich ihre Flucht ab, um nach Hause zurück­zukehren. Das Ergebnis ist für sie niederschmetternd. Der emotionale Ausnahmezustand, in dem sich die junge Frau befindet, wird von Dilan Yurdakul glaubwürdig verkörpert. Ihr Freund Greg ist dagegen eher ein Sonnyboy. Er kam als Adoptivkind in die Niederlande, schlägt sich mit Kleinkriminalität durch und ist unsterblich in Esra verliebt.

Am Ende, nach mehreren Gewalttaten, macht er ihr sogar einen rührenden Heiratsantrag mit Ring, Champagner und allem Drum und Dran – und dann schlägt die Polizei zu.

Alle Folgen von „Bonnie und Clyde“ sind ab Freitag, 16. Juni, 23.15 Uhr bei ZDF neo zu sehen.