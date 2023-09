Alles andere als Wüste

Wittenberge. Wenn Oliver Herrmann, Bürgermeister der stolzen Elbestadt Wittenberge im Landkreis Prignitz in Brandenburg, zu einer Geschäftseröffnung kommt, dann bringt er stets einen Strauß Blumen mit. Und er kommt oft, er lässt sich praktisch keine entgehen. „Ich möchte einfach zeigen, wie viel mir das bedeutet“, sagt Herrmann.

Das Ritual des Bürgermeisters zeigt, mit welchem Herzblut der ländliche Raum für seine Zukunft kämpft. In der Prignitz ist das auch nötig: Nirgends in Deutschland leben im Schnitt so wenige Menschen auf so viel Fläche. Wenn ein Geschäft öffnet, schließt ein anderes. Vieles, was das Leben auf dem Land einmal prägen wird, ist hier schon heute so.

Etwa das Ende einer Zeitung. Und gleichzeitig ihr Neuanfang. Die MADSACK Mediengruppe, zu der auch diese Zeitung gehört, hat sich entschieden, in der Prignitz erstmals eine gedruckte Zeitung einzustellen. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ wird hier ab Oktober nicht mehr ausgeliefert. Für andere Titel der Gruppe gilt das nicht.

Steigende Energiepreise erhöhen die Druckkosten

„Die Gründe dafür liegen seit Jahren unvermeidbar auf der Hand“, sagt Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender der MADSACK Mediengruppe. Abonnements von Print-Zeitungen sinken inzwischen jährlich im zweistelligen Bereich. Und steigende Energiepreise erhöhen die Druckkosten.

Man muss auch kein Gegner des steigenden Mindestlohns sein, um zu verstehen: In manchen Teilen Brandenburgs ist inzwischen die Zustellung der Zeitung so teuer wie ein Zeitungsabo selbst.

Journalismus bleibt, auch wenn Print geht. Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender der MADSACK Mediengruppe

„Es gibt Trendkurven, die prognostizieren auch für die Zukunft einen deutlichen Rückgang der gedruckten Zeitung. Der Weg wird sich nicht aufhalten lassen“, sagt Düffert. Soll der Lokaljournalismus nicht verloren gehen, muss ein Umbruch her. Thomas Düffert formuliert das so: „Wir wollen daher jetzt agieren, weil wir eben jetzt noch die wirtschaftliche und personelle Kraft für den Wandel haben. Wenn die Zukunft von Print derart klar vorgezeichnet ist, wird es ja nicht einfacher, wenn wir noch weiter abwarten. Ich bin sicher, dass diese Klarheit zum Erfolg führt. Journalismus bleibt, auch wenn Print geht.“

Die MADSACK Mediengruppe stellt in der Prignitz daher nicht bloß eine Zeitung ein. Sondern sie erklärte die Region zu einem Modellprojekt. Aus der Redaktion wurde ein Zukunftslabor, in dem erforscht und ausprobiert werden sollte, was Lokaljournalismus heute leisten muss, wenn er nicht auf treue Papier-Abonnenten bauen kann.

Reporterinnen und Reporter treffen sich nicht in einer Redaktion

Die Prignitzer Reporterinnen und Reporter treffen sich nicht in einer Redaktion, sondern sind über die gesamte Region verteilt. Neben ihren Texten schreiben sie persönliche, regional zugeschnittene Newsletter. Anstatt viele Termine – und am Wochenende Stadtfeste – zu besetzen, nehmen sie sich Fragen vor, die den Alltag ihrer Leser konkret berühren: Wer bietet die besten Ausbildungsplätze? Welcher Arzt hat am Sonntag geöffnet? Welche neuen Geschäfte kommen in die Stadt? Und welche schließen?

Die Relevanzoffensive des „Prignitz-Kuriers“ schlug sich schon in steigenden Zahlen nieder, ihre Reichweite verdreifachte sich. Es ist ein Erfolgsmodell, das bereits abfärbt: Andere Redaktionen in der MADSACK Mediengruppe, auch dieser Zeitung, lernen schon heute vom Journalismus, der in der Prignitz gemacht wird. Parallel trafen Verlagsmitarbeiter im gesamten Landkreis die Abonnenten. Wer erklärte, in Zukunft die Zeitung digital zu lesen, bekam das E-Paper-Abo auf Wunsch in Kombination mit einem Tablet. Bei Abonnenten ohne Internet kümmerte sich der Verlag gar um Anschluss und Router zu Hause.

„Manche Großeltern machen nun Online-Banking oder videotelefonieren mit ihren Enkeln“, sagt MADSACK-Chef Düffert. „Ich glaube, wir haben die Prignitz selbst ein wenig digitalisiert.“

Vielleicht ist es so: Wo die Krise ist, ist oft auch die Innovation. Die Menschen wollten es so, den knapp 2500 Print-Abos stehen heute rund 3000 digitale Abos gegenüber, E-Paper und Plus-Zugänge eingerechnet.

Für den Wechsel zum E-Paper der MAZ gibt es umfangreiche Unterstützung. Dazu gehören Info-Veranstaltungen im Pritzwalker Kulturhaus. "Ich bin dabei", sagten dort aus Klenzenhof in der Gemeinde Groß Pankow Gerhard Haase (76) und seine Partnerin Inge Heinrichs-Weher (80). Sie haben jeder ihr eigenes Tablet. © Quelle: Matthias Anke

Zu den neuen, digitalen Lesern gehören Inge Heinrichs-Weher, 80 Jahre, und Gerhard Haase, 76 Jahre, aus Klenzenhof, 28 Einwohner, mittelöstliche Prignitz. Sie sind ein Paar, eine späte Liebe. Vielleicht schon ein Indiz dafür, dass sie sich gern auf neue Gegebenheiten einstellen.

„Ohne Zeitung geht es für mich nicht“, sagt Heinrichs-Weher. Die „Märkische Allgemeine Zeitung“ teilte sie schon mit den früheren Männern ihres Lebens. Damals immer morgens. Heute sitzt sie abends mit ihrem Partner Gerhard Haase im Wohnzimmer. Das Paar wartet dann ab, bis das iPad aufleuchtet. „Dann ist die Zeitung da“, sagt Heinrichs-Weher.

Die wenigsten machen online weiter

Welche Auswirkungen es haben kann, wenn Lokalredaktionen schließen, wird seit einigen Jahren in den USA erforscht. In „News Deserts“ – also Nachrichtenwüsten – wird das Leben nachweislich teurer und gefährlicher. Forscher aus Harvard belegten, dass Unternehmen dort häufiger Gesetze brechen. Die verhängten Bußgelder stiegen um 36 Prozent. Die Wahlbeteiligung sank. Die Umweltverschmutzung nahm zu. Wenn niemand hinsieht, wird gemauschelt – die Rechnung zahlten letztlich die Menschen vor Ort. In Nachrichtenwüsten steigen auch nachweislich die Steuern. Mehr als ein Viertel ihrer Zeitungen haben die USA seit 2005 verloren. Die wenigsten machen online weiter. Es ist einfach niemand mehr da.

Droht das auch in Deutschland? Manche großen Verlage trennten sich bereits von ihrem Lokalgeschäft. 2013 Springer, 2019 DuMont. Aber noch heute gehören 309 lokale und regionale Abonnementzeitungen mit einer täglichen Auflage von 8,89 Millionen Exemplaren zu den wichtigsten Informationsquellen der Bevölkerung. Von allen Medien genießen sie nachweislich das höchste Vertrauen ihres Publikums.

Die ersten Zeitungen verschwinden nicht dort, wo das gesellschaftliche Leben ohnehin blüht. Sondern in der Peripherie, die in ganz Deutschland, aber zuerst im Osten, immer schneller ausdünnt. Und in der sich viele ohnehin alleingelassen fühlen.

Wir machen schließlich nicht nur Zeitung, wir halten die Gesellschaft auch zusammen. Thomas Düffert, Vorstandsvorsitzender der MADSACK Mediengruppe

Manche in Deutschland sprechen sich daher für eine staatliche Förderung aus, die den Lokalzeitungen beim Übergang ins Digitale hilft. Eine einmalige „Transformationsförderung“ fände auch Thomas Düffert gut. „Wir machen schließlich nicht nur Zeitung, wir halten die Gesellschaft auch zusammen“, sagt er.

In Wittenberge gibt es inzwischen auch eine Zukunftsförderung: Wer dort ein Geschäft eröffnet, muss nur einen symbolischen Euro Miete pro Quadratmeter bezahlen. Den Rest spendiert die Stadt.

Vielleicht braucht der bedrohte ländliche Raum einfach das: Ein wenig Vertrauen.