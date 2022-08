RBB-Verwaltungsrat entscheidet über Vertragsauflösung von Patricia Schlesinger

In der Schlesinger-Affäre steigt der Druck auf die RBB-Geschäftsleitung. Am Montag will der Verwaltungsrat des Senders über die Auflösung des Vertrages von Patricia Schlesinger beraten. Dabei soll es auch um eine mögliche Abfindung gehen.