„Britt – Der Talk“: Gäste und Themen im Überblick

Einst ein Quotenhit, galten Daily-Talk-Formate in den letzten Jahren zunehmend als aus der Mode gekommen. Im Zuge der Retrowelle im deutschen Fernsehen scheint nun aber auch für Nachmittagstalkshows die Zeit des Comebacks gekommen. Mit „Britt – Der Talk“ reanimiert Sat.1 eine beliebte Sendung der frühen 2000er-Jahre. Seit 24. Oktober läuft die Sendung wieder werktags im Nachmittagsprogramm des Privatsenders.

Wann und wo läuft „Britt – Der Talk“?

Eine neue Ausgabe von „Britt – Der Talk“ läuft montags bis freitags um 16 Uhr bei Sat.1. Mit einem „7Pass“ sind einzelne Folgen auch online in der Mediathek abrufbar. Die Anmeldung ist kostenlos, erfordert aber eine Registrierung mit E-Mail-Adresse.

Wiederholungen der aktuellsten Folge strahlt Sat.1 laut Programmkalender am folgenden Werktag um 10 Uhr aus.

Worum geht es in „Britt – Der Talk“?

Dem Konzept der Ursprungssendung folgend thematisiert „Britt – Der Talk“ Alltagsprobleme von Menschen und ihren Lebensgeschichten. Anders als im Talkformat der Vergangenheit soll es in der Neuauflage jedoch verstärkt um den gegenseitigen Respekt zwischen Studiogästen und Publikum gehen. Laut Moderatorin Britt Hagedorn soll „die Talkshow dem Anspruch gerecht werden, sich entwickelt zu haben“.

„Britt – Der Talk“ am Montag, 31.10.2022

„Kind oder Karriere? – zwischen Wlan und Windeln“

Jede Frau stellt sich ihre Mutterschaft unterschiedlich vor. Besser Vollzeit-Mama oder Working-Mom? In dieser Folge sind bei Britt Hagedorn Frauen zu Gast, die darüber sprechen, ob sich Kind und Karriere gut kombinieren lassen oder weshalb eine Job-Auszeit für sie und ihr Kind genau das Richtige ist.

„Britt – Der Talk“ am Dienstag, 01.11.2022

„Dein Putzfimmel nervt“

Die Themen Ordnung und Sauberkeit belasten den Alltag vieler Familien, WG-Mitbewohner und Paare und geben häufig Anlass für Diskussion oder gar Streit. Bei „Britt – Der Talk“ treffen am Dienstag Sauberkeitsfanatiker auf gemütliche Unordentliche. Und wie steht eigentlich eine Tatortreinigerin zum Thema Ordnung?

„Britt – Der Talk“ am Mittwoch, 02.11.2022

„Dicke Muckis – Nichts dahinter?“

Ist ein durchtrainierter Körper (nicht mehr) schön? Talkgast Patrycia ist ein echtes Trainings-Ass und hält sich an einen strikten Ernährungsplan. Sie investiert viel Zeit im Fitnessstudio und ist top in Form. Wie kommt ihr Training bei den anderen Gästen, wie Multijobberin Petra, an?

„Britt – Der Talk“ am Donnerstag, 03.11.2022

„Zwillinge – uns gibt es nur im Doppelpack“

In Deutschland gibt es ca. 300.000 eineiige Zwillinge. Britt hat heute sechs der Twins eingeladen. Ilona und Suzana sehen nicht nur gleich aus, sie leben auch quasi dasselbe Leben. Sie wohnen zusammen, sie arbeiten zusammen und waren noch nie länger als 60 Minuten getrennt voneinander. Antonio und Filippo können das nicht verstehen. Sie berichten genau wie Jennyfer und Jessyca, wie das Leben als Zwilling ist.

„Britt – Der Talk“ am Freitag, 04.11.2022

„Ü50 - Jetzt dreh‘ ich nochmal richtig auf!“

Mit 16,2 Prozent machen die „Ü50-Jährigen“ den größten Anteil an der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Für Influencerin Nana bedeutet ihr Alter aber nicht, dass man das Leben ruhig angehen lassen muss. Sie feiert ihr Leben und macht Menschen in ihrem Alter Mut, aktiv zu bleiben. Auch Dragqueen Cassy Carrington fühlt sich alles andere als alt. Doch ihr jugendliches Auftreten kommt nicht bei jedem gut an.

