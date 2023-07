ARD-Film „Bulldog“: Prekariat im Paradies

Dieses Paradies ist nicht, was es zu sein scheint. Aber so ergeht es ja nahezu jedem Paradies, das seit Gottes Garten Eden Teil menschlicher Erzählungen war. Wenn Toni auf der sonnenverwöhnten Urlaubsinsel Ibiza mit ihrem Sohn Verstecken spielt, wird das vermeintlich fröhliche Familienidyll also frühzeitig vom Durchgangsverkehr umliegender Schnellstraßen entzaubert. Und auch sonst sind die Zustände von André Szardenings‘ Filmdebüt nur selten paradiesisch.

Wenn Bruno nicht gerade mit seiner unwesentlich älteren Mutter durch ein menschenleeres Ferienresort tollt, befreit es der 21-jährige Muskelprotz mit ihr schließlich vom Dreck der Wohlstandsgesellschaft. Es ist ein prekäres Leben zweier Arbeitsnomaden unterm strahlend blauen Himmel der Balearen. Immerhin haben sie einander und gaukeln sich in schicksalhafter Verbundenheit vor, unzertrennlich zu sein, harmonisch und frei. Eine Illusion, die auf engstem Raum stickiger Dienstwohnungen sogar ganz gut funktioniert.

Bis die lesbische Hannah das unzertrennliche Duo zu spalten droht. Eben noch haben sie Job und Sorgen, Bett und Einkünfte geteilt, da weckt Tonis Neue Brunos Eifersucht, die sich bis zur 90. Minute immer tiefer in ihre Zweisamkeit frisst. Ohne allerdings auch nur zarteste Andeutungen irgendeiner Art von Erotik zu machen, dringt das „ARD-Debüt“ von Regisseur Szardenings also in Grenzbereiche bürgerlicher Moralvorstellungen vor. Nach eigenem Drehbuch hat er dafür aber auch ein Ensemble, das sie kaum merklich unterspült.

Darsteller machen die Dreiecksgeschichte zum Filmereignis

Der junge Julius Nitschkoff etwa spielt seinen Bruno mit einer Wut, die eher Ernüchterung gleicht, und einer Ernüchterung, die Gleichgültigkeit ausstrahlt, aber nie hoffnungslos wirkt – obwohl er eine Art Sorgeberechtigten für die flatterhafte Toni geben muss. Der wiederum verpasst Lana Cooper einen Spagat zwischen Unabhängigkeits- und Geborgenheitsdrang, den nur Karin Hanczewski noch in den Schatten stellt. Wie die sperrige „Tatort“-Ermittlerin ihrer Hannah 13 Breitengrade südlich von Dresden durch spärliche Gesten und Worte Dringlichkeit verleiht – das macht Szardenings‘ Dreiecksgeschichte erst zum Filmereignis, wie es sich öffentlich-rechtliches Fernsehen nur noch in dunklen Nischen der Nacht oder Spartenkanäle traut.

Experimentierfreudige Formatinseln, auf denen auch der Nebendarsteller Moritz Führmann als Resortmanager zwischen Empathie und Hierarchie brillieren darf. Drei Schnitte abseits tradierter Sehgewohnheiten also gelingt es dem fabelhaften Vier-Personen-Kammerspiel in einer irritierend unbehausten Partyzone, durch die ansonsten nur das elternlose Vorschulkind Zoe stromert, ohne Pathos Leben einzuhauchen und ohne Lärm oder Effekte Intensität. Während Primetime-Fiktionen mit jeder Szene unerbittlich die nächste einleiten, nimmt sich „Bulldog“ dabei die Freiheit, seine Gedanken jederzeit ergebnislos abschweifen zu lassen.

Während diese Gedanken zur Hauptsendezeit andauernd dicke Spannungsbögen mauern, an deren Ende es halt Liebe, Hass, Flucht und Angriff gibt, darf emotionale Energie hier also einfach genauso verpuffen wie in der rauen Wirklichkeit. Und während normale Filmmusik der Handlung um 20.15 Uhr ständig lautstark Bedeutung unterjubelt, lässt der Komponist Eduardo Noya Schreus alias NOIA klingende Pausen zu, neigt im Gegensatz zum ungeschriebenen Arthaus-Gesetz aber auch nicht zur akustischen Ereignislosigkeit.

Als hätte André Szardenings bei Christian Petzold gelernt, schafft es der Nachwuchsregisseur von 34 Jahren somit, Alltag gleichermaßen banal und berauscht zu inszenieren. Eine Fähigkeit, die selbst das neue Kino Serie nur selten so organisch in Bilder und Dialoge von so paradiesischer Zerbrechlichkeit gießt. Zu schade, dass es kurz vor Mitternacht kaum jemand sieht. Aber es bleibt ja die Mediathek.

„Bulldog“ läuft am Sonntag, 2. Juli, ab 23.35 Uhr in der ARD und ist bereits in der Mediathek abrufbar.