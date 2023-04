Buzzfeed löst preisgekrönte Nachrichten-Sparte auf

Das Hauptquartier von Buzzfeed News in New York: Hier gehen demnächst die Lichter aus, die Nachrichtensparte wird aufgelöst.

Mit investigativem Journalismus und preisgekrönten Artikeln verschaffte sich Buzzfeed News weltweit Respekt. Jetzt fällt die Nachrichtensparte des Medienunternehmens Buzzfeed Sparmaßnahmen zum Opfer. Das berichten unter anderem der US-Fernsehsender CNN und die Tageszeitung „New York Times“. Demnach gab Buzzfeed-Geschäftsführer Jonah Peretti die Entscheidung im Donnerstag in einer unternehmensinternen Mitteilung bekannt. Die Kürzungen treffen demnach konzernweit 15 Prozent der Stellen. Das sind 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 60 davon trifft die Schließung der News-Sparte, der Rest teilt sich auf andere Unternehmensbereiche wie Verwaltung und Tech auf.

Als Grund für die drastische Maßnahme gab Peretti an, dass man Buzzfeed News nicht länger finanzieren könne. Wie CNN berichtete, habe Peretti am Donnerstagmorgen eine Stunde lang mit der Redaktion gesprochen. Dabei stellte er in Aussicht, dass einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei HuffPost unterkommen könnten. Die US-amerikanische Nachrichtenseite war 2020 von Buzzfeed gekauft worden. In der Mitteilung an die Belegschaft heißt es, HuffPost sei unabhängiger von sozialen Medien und profitabel. Peretti zufolge soll auch Buzzfeed selbst die Schließung der Nachrichtensparte auffangen und Jobs für die Betroffenen anbieten.

In der Mitteilung vom Donnerstag erklärte Peretti, wie es zu diesem radikalen Schritt gekommen ist. Er habe zu viel Geld in Buzzfeed News investiert, weil er die Ergebnisse der redaktionellen Arbeit geliebt habe. Dabei habe er zu langsam eingesehen, dass Social-Media-Plattformen nicht die finanzielle Unterstützung bieten könnten, um Buzzfeed News profitabel zu machen. „Nichts, was heute geschieht, hat etwas mit der Arbeit des Teams zu tun“, wird Peretti in der „New York Times“ zitiert.

BuzzFeed News erarbeite sich vor allem mit investigativem Journalismus einen guten Ruf. 2021 bekam das Onlinemagazin den prestigeträchtigen Pulitzerpreis verliehen. Damit wurden Berichte ausgezeichnet, in denen Satellitenbilder als Belege für die Inhaftierung von Muslimen durch die chinesische Regierung dienten. Kritik musste Buzzfeed 2017 für die Veröffentlichung eines Dossiers einstecken, in dem unverifizierte Behauptungen über den damaligen US-Präsidenten Donald Trump aufgestellt wurden.

„Massives Versagen meinerseits“

„Es handelt sich eindeutig um ein massives Versagen meinerseits“, so der Manager. „Das tut mir zutiefst leid.“ Einen Rücktritt stellte er nicht in Aussicht, er wolle im Unternehmen bleiben, sagte Peretti.

Ganz überraschend kommt die Schließung der Nachrichtensparte von Buzzfeed nicht. Bereits im Januar 2019 wurden 15 Prozent der Stellen gekappt. Im Jahr darauf wurde das lokale News-Angebot in Australien und in Großbritannien eingestellt.

Aus der Medienwelt kamen am Donnerstag enttäuschte Reaktionen. Ben Smith, der im Gründungsjahr 2011 erster Chefredakteur von Buzzfeed News wurde, sagte CNN, er sei tief betrübt. „Ich denke, das verdeutlicht, dass die Beziehung zwischen Zeitungsmachern und den sozialen Medien so gut wie vorbei ist.“ Damit spielte er darauf an, dass das Wachstum von Buzzfeed von der Expansion von Plattformen wie Facebook und Twitter vor rund zehn Jahren befeuert wurde.

Wie ein Sprecher mitteilte, soll die geleistete journalistische Arbeit von Buzzfeed News nicht verloren gehen. Die Artikel würden archiviert und sollten auch nach der Auflösung der Redaktion abrufbar sein.

