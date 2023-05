﻿„c‘t“ feiert 40-jähriges Jubiläum: Warum das Computermagazin noch immer erfolgreich ist

Hannover. Die Zeiten, zu denen die drei teuersten Anzeigenseiten des Computermagazins „c’t“ zwei Jahre im Voraus verkauft waren, sind vorbei. Das war so um die Jahrtausendwende, im Umfeld von Neuer Markt, Dot.com-Blase, wachsendem Interesse an Computer, Internet und Co. Und zu Zeiten, als die Weltleitmesse für Computertechnik namens Cebit in Hannover, wo auch das Blatt zu Hause ist, mit dem Rekord von 830.000 Besuchern im Jahr 2001 glänzte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Viele der Computermagazine und -zeitschriften, die besonders um die Jahrtausendwende erfolgreich waren, sind verschwunden, darunter PC Direkt, und PC Professionell, oder haben dramatisch an Auflage verloren, teils 80, 90 Prozent und mehr. Auch die Cebit schrumpfte, 2018 fand sie letztmals statt. Die „c’t“ dagegen wird nun 40 – von Zerfallserscheinungen keine Spur, im Gegenteil, es gibt quasi mehr „c’t“ denn je.

Zeichen der Zeit (meist) erkannt

Denn in Hannover hatte man nach den aufregenden Jahren am Anfang des neuen Millenniums offenbar die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt und gehandelt, das Angebot wurde erweitert. Nicht nur um Magazine für Fotografie, Apple-Nutzer und andere Spezialinteressen, es gibt auch Seminare im Internet und anderes, was dem digitalen Wandel Tribut zollt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Magazin bespielt eigene Kanäle bei Youtube, und ist auf Tiktok präsent, produziert Hörbares (Podcasts „c’t uplink“, „Bit-Rauschen“) und Runterladbares – alles, na klar, nur via Internet zugänglich. Und das, nachdem laut Georg Schnurer (63) Anfang der 1990er-Jahre „die Chefredaktion noch die Meinung vertreten hat, das Internet wird sich nicht durchsetzen“. Dem Chef vom Dienst zufolge ist das Internet „lange nur ein Randthema bei uns gewesen“.

Die Faktoren des Erfolgs

Zu den Erfolgs- und Überlebensfaktoren der „c’t“ gehört laut Schnurer, seit 1990 fest dabei und so etwas wie das Gesicht des Blattes, „die absolute Unabhängigkeit. Wir haben uns nie von Anzeigenkunden unter Druck setzen lassen. Das hat der Verleger zum Glück mitgemacht, auch wenn er da mit uns in den ersten Jahren nicht viel verdient hat.“ Zudem steckten viele aus der Redaktion „sehr tief in ihrer Materie“, einige beraten sogar namhafte IT-Firmen.

Dickes Ding: Der Chef vom Dienst Georg Schnurer mit der Rekordausgabe der c’t von 1997. © Quelle: Ralph Hübner

Wie wichtig das Magazin für das Haus Heise ist, zeigt sich beim Betreten des Firmensitzes in der Karl-Wiechert-Allee. Dort, wo bis 2011 die VHV-Versicherungen residierten, steht im Foyer des Lichthofs ein Turm aus den 587 Heften der ersten 30 Jahre. Aktuell wird daran gearbeitet, den Tower zum Jubiläum auf einen aktuelleren Stand zu bringen – der Turm wird um mindestens 255 Hefte und damit gut 2,50 Meter auf rund 8,50 Meter zulegen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Konfrontation mit Giganten

Laut Schnurer ist in der Fachzeitschriftenbranche eine Sache besonders überlebenswichtig: „Wir glauben daran, dass Qualität und Unabhängigkeit sich durchsetzen – andere haben es mit Gefälligkeitsjournalismus versucht und sind gescheitert, haben sich damit selbst verbrannt, hatten keine Glaubwürdigkeit mehr.“

Was wollte ich jetzt machen? Wenn das Smartphone die Konzentration raubt Endloses Scrollen durch Tiktok, unzählige Posts auf Instagram und jede Minute neue Nachrichten auf Whatsapp: Das Smartphone lenkt uns ständig ab. Das macht uns auf Dauer nicht nur weniger produktiv, sondern kann uns auch regelrecht erschöpfen, betont Hirnforscher Martin Korte. Im RND-Interview erklärt er, wie wir digitale Medien gesünder nutzen. Jetzt mit Plus-Abo lesen

Und so hier scheut man sich nicht davor, sich auch mal mit Giganten wie Intel oder Microsoft anzulegen. Viel Wert wird dabei auf Tests gelegt. Deren Ergebnisse dürfen nicht angreifbar sein. Daher hat Heise hier einiges investiert.

Test im schallarmen Raum

Im Keller etwa gibt es einen schallarmen Raum – ein begehbarer Würfel, für 62.000 Euro mit schallschluckendem Schaumstoff und Messtechnik ausgestattet. Und damit kein Trittschall von außen die Messungen beeinflusst, wurde der Raum mit dem Würfel akustisch vom Rest des Gebäudes getrennt. Eine rings um den Raum laufende Fuge im Boden zeugt davon.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An anderer Stelle testet die Redaktion regelmäßig Drucker. Für jedes Testgerät gibt es eine kaminartige Nische, wo es zeigt, was es kann. Damit konstant gleiche Bedingungen herrschen, ist das Labor voll klimatisiert – weil sonst die Luftfeuchtigkeit das Papier und die Druckerleistung beeinträchtigen könnte.

Testlabor: Ein PC wird im schallarmen Raum der „c’t“-Redaktion auf seine Geräuschemission durch die eingebauten Lüfter hin untersucht. © Quelle: Heise-Gruppe

In einem weiteren Raum wiederum wird etwa die Qualität von TV-Monitoren, Computer- und Handy-Displays gescheckt (Helligkeit, Blickwinkelstabilität, Farbwiedergabe). Dafür stehen ein Conoscope im Wert von rund 160.000 Euro sowie ein Spektrometer, das 60.000 Euro gekostet hat, bereit.

Viel Zeit und viel Personal sichern Qualität

Man betreibe von Beginn an „eine extrem aufwendige Qualitätssicherung“, sagt Schnurer – und genau das sei mit verantwortlich für den Erfolg, allerdings auch sehr zeit- und personalintensiv: Fast 70 Menschen arbeiten in der Redaktion, selbst zu den besten Zeiten seien es nicht mehr als etwa 80 gewesen.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erstaunlich angesichts der branchenüblichen Lösung Stellenabbau bei Auflagen- und Anzeigenschwund. Denn während die „c’t“ in ihrer absoluten Blütezeit im Schnitt mit etwas mehr als 400.000 Heften je Ausgabe rauskam, sind es derzeit noch etwas mehr als 183.000 (Rekordausgabe: 474.548 verkaufte Exemplare zur Cebit 2004).

Zu dick und zu schwer – Magazin halbiert

614 Seiten stark war etwa die Ausgabe mit den „PC-Trends“ zur Cebit 1997. Dieses Heft war das umfangreichste, es brachte 1155 Gramm auf die Waage. Kaufhauskatalogformat und damit kaum noch briefkastenkompatibel. Da war laut Schnurer klar: „Mehr geht nicht, wir müssen etwas ändern, nicht zuletzt wegen des Postversands.“ Und so wurde Ende 1997 der Erscheinungsrhythmus von monatlich auf 14-täglich umgestellt.

Damals und heute: Die erste Ausgabe der c’t und das Heft zum 40. Geburtstag. © Quelle: Heise Verlag

Noch immer kommen regelmäßig 196 Seiten raus. Diese Informationsfülle ist kaum vor dem nächsten Heft zu schaffen, aber auch nicht das Ziel, sagt der Chef vom Dienst: „Viele Abonnenten sind zufrieden, wenn sie ein, zwei Artikel finden, die ihnen nützen.“ Der Abonnentenanteil mit etwas über 90 Prozent gilt für eine Publikumszeitschrift als sehr hoch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den ersten Jahren – als die Heimcomputer aufkamen – seien die Leser vorwiegend Spezialisten gewesen, „die wirklich in Computer reinschauen wollten, gerne mal selbst den Lötkolben in die Hand nahmen“. Nun seien es viel mehr „Leute, die in irgendeiner Art und Weise andere beraten“ – beruflich oder im Familien- und Freundeskreis, wenn die Computerkiste mal wieder nicht so läuft, wie gewohnt oder erhofft.

Zentrale: Sitz der Heise-Gruppe in der Karl-Wiechert-Allee in Hannover seit 2011. © Quelle: Heise-Gruppe

„Tauchen statt nur schnorcheln“

Ein Leitspruch des Magazins gilt laut Schnurer immer noch: „Wo andere schnorcheln, da tauchen wir. Wenn andere einem sagen: ,Das Gerät ist laut“, dann sagen wir, warum und wie man das gegebenenfalls abstellen kann.“ Mittlerweile sind auch Fotovoltaik, Datensicherheit, Rechtsfragen und Elektromobilität in der „c’t“ zu finden – „der Lötkolben ist noch heiß, aber nicht mehr in jedem Heft“.

Dieser Artikel ist zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ erschienen.