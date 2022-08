Hans Zimmer und Camila Cabello haben gemeinsam Musik für eine Natur-Doku geschrieben. Die BBC Studios veröffentlichten jetzt den Trailer für „Frozen Planet II“ mit ihrem Lied „Take Me Back Home“. Die Doku zeigt unter anderem bedrohte Tiere und die Auswirkungen des Klimawandels.

Los Angeles. Der zweifache Oscar-Preisträger Hans Zimmer (64, „Der König der Löwen“, „Dune“) und die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello (25, „Don‘t Go Yet“) haben für eine Natur-Doku gemeinsam Musik geschrieben. Der gut zweiminütige Trailer für „Frozen Planet II“ mit ihrem Lied „Take Me Back Home“ ist am Freitag (Ortszeit) von den BBC Studios veröffentlicht worden. Zum ersten Mal sei damit ein neuer Song eigens für eine naturgeschichtliche BBC-One-Produktion geschrieben worden, hieß es.

Doku zeigt Auswirkungen des Klimawandels

Der Sender stellte die „ergreifende“ Stimme von Cabello und die „epische Orchestrierung“ von Zimmer heraus. Ihre Komposition ist der Soundtrack für eine bildgewaltige Doku-Serie, die in der Arktis, Antarktis und anderen Eis-Regionen der Welt gedreht wurde.

Sie zeigt unter anderem bedrohte Tiere und die Auswirkungen des Klimawandels auf deren Lebensräume. Erzähler ist der britische Naturhistoriker und Tierfilmer Sir David Attenborough (96), der durch seine preisgekrönten Natursendungen für die BBC bekannt ist.

