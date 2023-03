König Charles in Deutschland: Übertragung im TV und Livestream

Am 29. März beginnt der Staatsbesuch von König Charles in Deutschland.

Zum ersten Mal seit seiner Krönung wird König Charles Deutschland besuchen. Gemeinsam mit seiner Frau Camilla hat er ein straffes Programm vor sich, das in Berlin startet, danach sind zwei weitere Haltestellen in Brandenburg und Hamburg geplant. Der Staatsbesuch gilt als Zeichen der Annäherung nach dem Brexit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für Fans der britischen Royals stellt sich die Frage: Wann und wo werden Charles und Camilla in der Öffentlichkeit auftreten, sind vielleicht sogar Selfies und Autogramme möglich? Gute Chancen bestehen am Mittwochvormittag am Brandenburger Tor, wenn Bundespräsident Steinmeier König Charles begrüßen wird.

König Charles im TV und Stream: Alle Sendungen vom 29. bis 31. März 2023

Für alle anderen Interessierten gilt: Der Besuch wird umfassend im TV thematisiert, es übertragen das Erste und Zweite, RTL, Phoenix sowie der RBB und NDR. Alle Sender sind sowohl im TV als auch über die jeweiligen Mediatheken und Livestreams zugänglich.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Charles in Deutschland am Mittwoch, 29. März: TV- und Livestream-Übersicht

Am Mittwoch werden Charles und Camilla in Berlin empfangen, los geht es um 14.10 Uhr mit 21 Schuss Salut am Berliner Flughafen. Mit militärischen Ehren wird das Königspaar gegen 15 Uhr am Brandenburger Tor empfangen, auch Bürgerinnen und Bürger dürfen bei diesem öffentlichen Anlass zuschauen.

TV- und Livestream-Übertragungen gibt es im Ersten, bei Phoenix und RTL.

Mittwoch, 29. März 2023, 14.05 Uhr - Das Erste - Royaler Staatsbesuch: König Charles in Berlin

Mittwoch, 29. März 2023, 14.05 Uhr - Phoenix - Ankunft von King Charles und Königin Camilla am BER

Mittwoch, 29. März 2023, 15 Uhr - Phoenix - Militärisches Zeremoniell am Brandenburger Tor

Mittwoch, 29. März 2023, 15 Uhr - RTL - Punkt 12 Spezial – König Charles in Deutschland

Mittwoch, 29. März 2023, 16 Uhr - Phoenix - Rede des Bundespräsidenten in Schloss Bellevue

Charles in Deutschland am Donnerstag, 30. März: TV- und Livestream-Übersicht

Am Donnerstag wird König Charles III. eine Rede im Bundestag halten und anschließend das Ankunftszentrum für ukrainische Geflüchtete am ehemaligen Flughafen Tegel besuchen. Nachmittags geht es weiter zu einem Treffen mit dem deutsch-britischen Pionierbrückenbataillon 130. Neben dem Ersten, Zweiten und RTL übernimmt der RBB die regionale Berichterstattung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Donnerstag, 30. März 2023, 10.30 Uhr - ZDF - ZDF spezial: König Charles III. in Deutschland

Donnerstag, 30. März 2023, 11 Uhr - RTL - Punkt 12 Spezial – König Charles in Deutschland

Donnerstag, 30. März 2023, 12 Uhr - Phoenix - Rede von König Charles im deutschen Bundestag

Donnerstag, 30. März 2023, 17.30 Uhr - Phoenix - Zusammenfassung des Tages in „phoenix der tag“

Donnerstag, 30. März 2023, 20.15 Uhr - RBB - RBB24 spezial - Der Staatsbesuch

Charles in Deutschland am Freitag, 31. März: TV- und Livestream-Übersicht

Am Freitag besucht das Königspaar Hamburg. Am Denkmal „Kindertransport – der letzte Abschied“ will Charles einen Kranz ablegen. Am Rathausmarkt wird es eine gemeinsame Begegnung mit Bürgerinnen und Bürgern geben, vom Kreuzfahrtterminal Altona wollen der Bundespräsident und König Charles zudem eine Bootsfahrt unternehmen.

Es übertragen Phoenix und der Regionalsender NDR, erreichbar über TV und Livestream.