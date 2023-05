Charles’ Krönung im TV und Livestream: Hier sehen Sie die Übertragung

Am Samstag ist es so weit – König Charles III. wird zeremoniell gekrönt. Alle Royal-Fans, die anlässlich des großen Ereignisses nicht nach London reisen können, können die Krönung ganz entspannt daheim im Fernsehen oder Livestream verfolgen. Alle Sender und Uhrzeiten in der Übersicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Charles’ Krönung im TV: Diese Sender übertragen die Zeremonie live

ARD, ab 9.30 Uhr

Live-Berichterstattung aus London mit Julia-Niharika Sen, Annette Dittert und Königshausexpertin Leontine von Schmettow



Hier finden Sie den ARD-Livestream.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

RTL, ab 9 Uhr

Live-Berichterstattung aus London mit Frauke Ludowig, Wigald Boning, Katharina Delling und Ulrich Oppold



Zahlreiche prominente Gäste: Modedesigner Guido Maria Kretschmer, Adelsexperte Michael Begasse, Eduard Prinz von Anhalt (Cousin von König Charles III.), Gräfin Stephanie von Pfuel und Moderatorin Mareile Höppner



Hier finden Sie den RTL-Livestream. (RTL+)





Sat.1, ab 9.30 Uhr

Live-Berichterstattung aus London mit Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Benjamin Bieneck und Benedikt Amara



Zahlreiche prominente Gäste: Sänger und Royals-Fan Ross Antony, Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Heinrich Graf von Hannover und Zeremonienmeister Major William Hunt



Ab 11 Uhr übernehmen Joko und Klaas und kommentieren die Königsprozession.



Hier finden Sie den Sat.1-Livestream (Joyn).





NTV, ab 11 Uhr

Live-Berichterstattung aus London



Hier finden Sie den NTV-Livestream.





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welt TV, ab 11 Uhr

Live-Berichterstattung aus London mit Tatjana Ohm und Alexander Siemon, Alina Quast, Laura Kipfelsberger, Arndt Striegler sowie Adelsexperte Jürgen Worlitz.



Hier finden Sie den Welt TV-Livestream.





Charles’ Krönung im Fernsehen: Das komplette Programm am 6. Mai im Überblick

Neben der Live-Übertragung wird es im deutschen Fernsehen eine Vielzahl an Liveübertragungen und weiterem Rahmenprogramm geben. Hier finden Sie das gesamte Programm am 6. Mai, sortiert nach Uhrzeiten: