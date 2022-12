Eklat bei „Chez Krömer“: Kurt Krömer bricht Sendung mit Faisal Kawusi ab

Gary Lineker und Co.: So groß ist die internationale Häme über das WM-Aus des DFB-Teams

Das DFB-Team ist am Donnerstag in der Gruppenphase der Fußball-WM in Katar ausgeschieden. In Deutschland ist man darüber gefrustet, doch andernorts ist die Häme groß. Besonders in der arabischen Welt bekommt die Nationalmannschaft viel Spott ab – doch auch Englands Fußballikone Gary Lineker meldet sich zu Wort.