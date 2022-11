ARD ändert nach Tod von Christiane Hörbiger das Programm

München. Die ARD ändert zu Christiane Hörbigers Tod das Programm. In der Nacht zu Donnerstag (1.12.) läuft im Ersten um 0.05 Uhr der Film „Das Glück ist ein Kaktus“.

In der kommenden Woche werden zwei weitere Filme mit Christiane Hörbiger im Ersten zu sehen sein: am Dienstag (6. Dezember) um 23.45 Uhr „Stiller Abschied“ und am Mittwoch (7. Dezember) um 0.15 Uhr „Bis zum Ende der Welt“. Das teilte die ARD-Programmdirektion am Mittwoch in München mit.

Die österreichische Schauspielerin war am Mittwoch in Wien gestorben, wie ein Freund der Familie und eine langjährige Mitarbeiterin der Schauspielerin bestätigten. Zuerst hatte die Wiener Zeitung „Kurier“ berichtet. Hörbiger wurde 84 Jahre alt.

RND/dpa