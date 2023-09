Christoph Maria Herbst: „Wenn das Midlife-Crisis ist, hätte ich gern mehr davon“

Christoph Maria Herbst (57), vielen noch bekannt als Stromberg, ist nun in zwei neuen Projekten zu sehen. Zum einen wird die Serie „Merz gegen Merz“ nun mit einem Spielfilm fortgesetzt. „Merz gegen Merz – Hochzeiten“ mit ihm und Annette Frier sendet das ZDF am Donnerstag, 28. September, ab 20.15 Uhr. Außerdem war der Schauspieler, der sich schon während des „Black Summer“ in Australien 2019/2020 mit Spenden dort engagierte, für „Terra X – Faszination Erde“ in Australien unterwegs. Die Folge wird am Sonntag, 3. Dezember, ab 19.30 Uhr im ZDF gezeigt und ist bereits ab Ende November in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Herr Herbst, nach drei Staffeln „Merz gegen Merz“ folgt nun ein Spielfilm dazu. Und Ihre Figur Erik kann trotz erfolgter Scheidung offensichtlich nicht gut loslassen ...

Ist das eigentlich typisch männlich oder typisch Erik? Wir spielen natürlich mit Klischees. Aber Klischees kommen aus dem Leben, wir blasen sie in der Komödie nur mehr auf. Erik ist von dieser Frau längst geschieden, jetzt hat sie einen Neuen, und er flippt vollkommen aus und muss ihr beweisen, dass er das auch kann. Die Charaktereigenschaften der Figur Erik Merz haben mit mir Gott sei Dank wenig bis gar nichts zu tun. Es ist aber für mich immer die größte Freude, Rollen zu spielen, die so weit weg von mir sind.

Sie können also besser loslassen und über Gefühle reden als Ihre Figur?

Ich habe es schon immer gehasst, wenn in einer Beziehung ein Tauziehen entsteht. In so einer On-off-Situation weiß man nie genau, woran man ist. Ich mochte es immer, wenn man einen klaren Cut macht.

Erik und Anne befinden sich beide in einer Art Midlife-Crisis, Anne hat zudem frühzeitig mit den Wechseljahren zu kämpfen. Hatten Sie eine Art Midlife-Crisis?

In dem Moment, als ich meine Midlife-Crisis hatte, ist sie mir anscheinend nicht aufgefallen. Aber rückblickend glaube ich, dass ich meine „Krise“ hatte, als ich auf einmal das Gleitschirmsegeln für mich entdeckte. Es ist der Klassiker, dass Männer in dem Alter noch einen Motorradführerschein machen – unter der Überschrift „Das kann doch nicht alles gewesen sein“. Das ist in meinem Leben nicht der Fall gewesen. Ich habe dafür noch einen Pilotenschein als Paraglider gemacht. Aber wenn das Midlife-Crisis ist, hätte ich gern mehr davon. Das ist so ziemlich das Tollste, was ich je gemacht habe.

Werden die Themen Midlife-Crisis und Wechseljahre in unserer Gesellschaft noch zu sehr stigmatisiert oder totgeschwiegen?

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es keine Tabus mehr gibt. Insofern sind auch Midlife-Crisis und Wechseljahre nicht tabuisiert. Du musst das ja nur im Netz mal eingeben, da kriegst du eine Fülle von Ratschlägen. Du findest auf jede Frage eine Antwort, selbst wenn du keine Frage hast, sind Antworten da. Wir leben Gott sei Dank mittlerweile in einer so offenen und freizügigen Gesellschaft, dass es keine Denk- und Sprechverbote mehr gibt. Für Menschen, die so was noch erlebt haben, ist das natürlich schlimm.

Haben Sie das früher noch erlebt?

Nein, aber ich weiß es von meinen Eltern und Großeltern, da wurden solche Probleme eher belächelt oder unter den Teppich gekehrt. Über Gefühle hat man nicht viel gesprochen in der vergangenen Generation. Unsere Gesellschaft ist zum Glück viel gefühliger und offener geworden. Das halte ich auch für wichtig, weil wir Menschen schon genug mit uns herumschleppen.

Trotz der ganzen Komik des Films geht’s auch um die Frage des Glücklichseins. Was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Das sind keine großen Sachen, die viel Geld kosten, auf die man hingearbeitet hat oder die man immer schon wollte. Es sind eher Kleinigkeiten, die vielleicht erst mal banal sind, aber mich in dem Moment mit Glück durchströmen. Ich bin vor einiger Zeit im Rheinland durch Gebiete geradelt, die ich noch nicht kannte, und an einer unfassbaren Brombeerhecke vorbeigekommen. Ich habe da eine halbe Stunde gestanden und nur diese Beeren gegessen. Das war ein totaler Glücksmoment.

Wie gehen Sie damit um, wenn Sie mal nicht so glücklich sind?

Unglücklichsein gehört auch zum Leben dazu. Da lehrt mich meine Erfahrung, dass einen solche Momente stärker machen. Alles hat mir am Ende doch gutgetan, auch wenn es sich in dem Moment unnötig angefühlt hat. So blicke ich auf mein bisher gelebtes Leben zurück, und das klingt unfassbar altersweise. Aber immerhin werde ich in 13 Jahren schon 70.

Das Thema Altwerden und Demenz wird auch im Film thematisiert. Haben Sie schon Erfahrungen mit Demenzkranken gemacht?

Ja, über die Familien von Freundinnen und Freunden. Demenz ist eine Krankheit, die immer mehr um sich schlägt, was auch damit zusammenhängt, dass wir immer älter werden. Wenn es jemand im eigenen Umfeld ereilt, muss man versuchen, damit so menschlich und würdevoll wie möglich und mit genügend Humor ausgestattet umzugehen. Ein demenzkranker Mensch gibt auch Dinge von sich, die er so nicht meint. Da muss man auch lernen, das nicht persönlich zu nehmen. Demenz ist für die Angehörigen oft schlimmer als für den Menschen selbst.

„Vielleicht bin ich das in ein paar Jahren“, sagt Erik im Film mit Blick auf den dementen Ludwig: Beschäftigen Sie auch solche Sorgen?

Nein, ehrlicherweise nicht. Dafür lebe ich zu sehr den Moment und was morgen kommt, weiß ich nicht. Da werde ich schon entsprechend drauf reagieren. Vergangenheit kann ich nicht ändern, Zukunft ist nicht planbar, das Einzige, was wir haben, ist das Jetzt. Und damit haben wir schon genug zu tun. An dieser Einstellung habe ich lange gearbeitet.

Kommen wir zu einem anderen Thema: Für „Terra X“ waren Sie in Australien. Wie war das?

Das war total krass. Dieser grauenhafte Black Summer 2019/2020 in Australien hat mich nachhaltig beschäftigt. Ich dachte, der ganze Kontinent fackelt ab, und habe mich in Projekten zur Rettung von Flora und Fauna engagiert. Jetzt kam das ZDF auf mich zu und fragte mich, ob ich Lust hätte, für „Terra X“ eine Folge zu moderieren. Da habe ich nicht lange überlegen müssen. So konnte ich mal gucken, was es mit den Projekten auf sich hat, für die ich gespendet hatte. Das war faszinierend und auch ein kleiner Ritterschlag. „Terra X“ ist ja unangefochten die Dokureihe schlechthin im deutschen Fernsehen. Das machen zu dürfen war großartig und ein riesiges Abenteuer für mich.

Würden Sie gerne häufiger an Wissenschaftssendungen mitarbeiten?

Ich bin kein Wissenschaftsjournalist und den Anspruch habe ich auch nicht. Das machen wir auch deutlich in der Folge, dass ich kein wandelndes Lexikon bin. Aber staunend durchs Leben gehen zu dürfen und Fragen in eine Kamera zu stellen hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ich fürs ZDF nicht zufällig einen weiteren „Merz gegen Merz“-Film drehen sollte, habe ich durchaus Zeit für „Terra X“ (lacht).

War der Klimawandel in Australien für Sie spürbarer als in Deutschland?

Der Klimawandel ist natürlich dort auch längst angekommen. Dadurch stellt man auch mal wieder fest, wie sehr Klima und Klimawandel die großen, gesellschaftlichen Gleichmacher sind. Keine Region auf der ganzen Welt wird vom Klimawandel nicht beeinträchtigt. Der Black Summer war da ein sehr trauriger Ausschlag nach unten und hat mit Sicherheit mit dem Klimawandel zu tun. Wer das Gegenteil behauptet, ist entweder dumm oder lügt. Was Parteien wie die AfD reitet, in ihre Programme reinzuschreiben, der Klimawandel und die Klimaveränderung seien nicht menschengemacht, verstehe ich nicht.