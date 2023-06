Dunja Hayali verteidigt Einladung von AfD in Talkshows

Die Journalistin und ZDF-Moderatorin Dunja Hayali hat sich auf Twitter dazu geäußert, ob Politikerinnen und Politiker der AfD in Sendungen der Öffentlich-Rechtlichen zu Wort kommen sollten. In den Kommentaren zu ihrem Tweet kam es zu einer regen Diskussion über den Umgang mit rechtspopulistischen Positionen, die Notwendigkeit von Faktenchecks und den Wert der Demokratie.

Anlass dafür war der Auftritt des AfD-Vorsitzenden Tino Chrupalla in der ARD-Talkshow „Maischberger”. Dort hatte er die Ukraine mit Nazi-Deutschland verglichen. Kritik bekam Maischberger unter anderem von ihrem Kollegen Jan Böhmermann („ZDF Magazin Royale”).

Äußerung zu drei Punkten

Hayali schreibt in ihrem Tweet: „Was Grundsätzliches zur Einladung von AfD-Vertreter*innen in Sendungen des ÖRR. Meine Meinung dazu in kurz”. Sie freue sich über einen anständigen Austausch dazu. Aber: „Wer pöbelt, fliegt raus. Zur Meinungsfreiheit gehört nämlich kein Zuhörzwang.” Hayali ist seit Februar dieses Jahres im ZDF-Morgenmagazin zu sehen, im Sportstudio und im Nachrichtenmagazin heute-journal.

In einem Sharepic, das in den Tweet eingebunden ist, nennt sie drei Punkte und wie sie dazu steht. Auf die Forderung „Nazis lädt man nicht ein” erwidert Hayali: „Die AfD ist demokratisch gewählt. Ob sie demokratisch ist, entscheiden andere Organe, nicht wir, die vierte Gewalt.”

Fairness und Entlarvung

Dass es ungerecht sei, wenn unter den Talkgästen nur ein AfD-Politiker oder eine AfD-Politikerin ist, sieht Hayali nicht so. „4:1 – wie unfair” bringt sie diese Kritik auf den Punkt und sagt dazu: „Nur weil die AfD meist allein mit ihren Positionen dasteht, laden wir sicher nicht 4 AfD-ler ein, um Gleichgewicht herzustellen.”

Der Forderung „Ihr müsst sie entlarven” entgegnet Hayali: „Wie oft noch? Wer die Partei wählt, tut das trotz oder gerade wegen ihrer Positionen.”

Die drei Punkte bilden oft gehörte Positionen in der Debatte um die AfD in den Medien ab. Während Gegner der rechtspopulistischen Partei fordern, dass die AfD erst gar nicht stattfindet, beklagen sich Anhänger gern, dass die Teilnehmer in Diskussionsrunden vereint auf den Vertreter oder die Vertreterin der AfD losgingen. Der dritte Punkt von Hayalis Post berührt die Forderung, dass Journalisten Argumente und Behauptungen der AfD besonders kritisch unter die Lupe nehmen sollen.

Böhmermann attackiert Maischberger

Heftige Vorwürfe hatte Sandra Maischberger von ihrem Kollegen Jan Böhmermann kassiert, nachdem AfD-Chef Tino Chrupalla am Mittwochabend in ihrer Sendung zu sehen war. Der Fernsehsatiriker hatte getwittert: „Sandra Maischberger lädt Nazis in ihre Talkshow ein, damit Nazis nach der Machtergreifung Sandra Maischberger auch ihre Talkshow einladen.” Damit spielte Böhmermann auf die aktuellen Umfrage-Höhenflüge der AfD an: Die Partei liegt laut „ARD-Deutschlandtrend” beim einem Höchstwert von 19 Prozent und damit zwei Prozentpunkte vor der SPD. An der Spitze liegt mit 29 Prozent die Union.

Nutzer bilden facettenreiche Meinungen ab

In den Kommentaren entwickelte sich eine vielschichtige Debatte. So antwortete die Publizistin Katharina Nocun: „Ich habe schon Einladungen in größere Talkshows mit folgendem Worten abgelehnt: ‚Ich bekomme aus dem Unterstützer-Milieu dieser Partei Morddrohungen. Wie kann ich da mit einem Vertreter an einem Tisch sitzen & so tun als wäre das eine normale Partei?‘“

Eine Nutzerin schreibt: „Sie haben recht, die AfD ist eine gewählte Partei. Von mir aus kann man Vertreter dieser Partei auch in eine Sendung des ÖRR einladen. Aber die verbalen Ergüsse hinnehmen und ohne zu widersprechen, einfach abwinken, halte ich für falsch.”

Ein anderer Nutzer ist dagegen, dass die AfD sich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äußern darf: „AfDler schwurbelt vollkommenen Unsinn. Alle anderen widersprechen – und es wird nur noch über die AfD-‚Argumente“ geredet. Wann betrachten Sie das Experiment, solchen Leuten eine Bühne zu bieten, für gescheitert? Wenn die so viel Einfluss haben, dass sie den ÖRR abschaffen?”

Bemerkung zum Krieg sorgt für Irritationen

Anlass für die Twitter-Debatte und die Kritik von Jan Böhmermann war die ARD-Sendung „Maischberger” vom Mittwochabend. Dort hatten sich der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr und der AfD-Vorsitzende Tino Chrupalla über Russlands völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf die Ukraine gestritten – und darüber, wie dieser beendet werden könnte.

Moderatorin Sandra Maischberger stellte Chrupalla die Frage: „Soll die Ukraine, damit es zu Verhandlungen kommt, kapitulieren?” Darauf gab Chrupalla keine direkte Antwort, er sagte: „Jeder Tag, an dem der Krieg länger geht, sterben Menschen. Wie der Krieg beendet wird, wenn es morgen ist, auch mit Gebietsabgabe, ist ein guter Tag.” Als Maischberger erneut nachhakte, sagte Chrupalla: „Es geht nicht um Kapitulation. Ich denke, eine Gesprächsbereitschaft, gesichtswahrend für beide Seiten sollte das Ziel sein.”

AfD laut Umfrage weiterhin bei Höchstwert von 19 Prozent In der Sonntagsfrage liegt die AfD im „ARD-Deutschlandtrend“ bei 19 Prozent - ein Prozentpunkt mehr im Vergleich zur ersten Juni-Hälfte. © Quelle: dpa

Der FDP-Politiker warf ihm einen ungläubigen Blick zu: „Es ist absurd geradezu, ich meine, das würde er auch für Deutschland empfehlen, wenn wir diese Bedrohung in der Realität hätten. Kapitulation, das kann es natürlich nicht sein. Ich spreche fast in jeder Woche...” Chrupalla fiel Dürr ins Wort und sagte: „...das haben wir 45 auch gesagt...”, was Dürr entsetzt mit den Worten „absurder Vergleich” kommentierte.

Maischberger wollte wissen: „Haben Sie gerade gesagt, Hitler-Deutschland, die Wehrmacht, die kapitulieren musste, ist vergleichbar mit der Ukraine?” Die Aussage nahm Chrupalla nicht zurück.

RND/dad