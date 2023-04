Jede hat Abgründe: Désirée Nosbusch zeigt in „Conti“ einen starken Auftritt

Rechtsanwältin Anna Conti (Desiree Nosbusch, links) und Staatsanwältin Henry Mahn (Malaya Stern Takeda) werben für das Justizdrama «Conti – Meine zwei Gesichter» (undatierte Aufnahme). Der Film läuft am 14.04.2023 bei Arte und am 15.04.2023 im ZDF. (zu dpa "ZDF-Projekt «Conti»: Desirée Nosbusch als traumatisierte Top-Juristin") Foto: Georges Pauly/ZDF/Arte/dpa - ACHTUNG: Honorarfrei - Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++

Seit Désirée Nosbusch mit „Bad Banks“ ein glanzvolles Comeback feiern konnte, waren ihre besten Rollen Frauen, die sich mit heroischem Trotz gegen ein bitteres Schicksal wehren, allen voran als verwitwete Polizeipsychologin und trockene Alkoholikerin im „Irland-Krimi“ (ARD).

„Conti“, mutmaßlicher Auftakt einer neuen ZDF-Reihe, bietet der Luxemburgerin eine ähnlich große Bühne: Anna Conti hat einen atemberaubenden Absturz hinter sich, der zunächst jedoch nur angedeutet wird. In Berichten ist von einem Video die Rede, das die einstige Hamburger Staranwältin angeblich bei Sexspielen und Drogenkonsum auf einer Party zeigt. Der Film beginnt mit einem Albtraum Contis, in dem ihr eine Medienmeute zusetzt, die auch aus Dantes „Inferno“ stammen könnte.

„Conti“: Zwei Frauen werden Opfer einer medialen Hetzjagd

Ein ähnliches Schicksal erlebt kurz darauf eine Sängerin: Elisabeth „Liz“ Jordan (Larissa Sirah Herden) soll ihr 13 Wochen altes Baby in der Badewanne ertränkt haben. Die ehrgeizige junge Staatsanwältin Henriette „Henry“ Mahn (Malaya Stern Takeda) unterstellt Liz Vorsatz und niedrige Beweggründe. Conti ergreift die Gelegenheit, um ihr Exil zu verlassen: Der Popstar wird ähnlich wie sie Opfer einer medialen Hetzjagd; die öffentliche Meinung hat die Frau längst verurteilt.

„Meine zwei Gesichter“ bezieht sich auf ein Lied, das Liz gleich zu Beginn singt, aber die wahre Bedeutung des Titels offenbart sich erst im Verlauf der Verhandlung, die den dritten Akt bildet. Liz ist geständig, doch der Fall ist juristisch und psychologisch weitaus komplizierter, als er sich zunächst darbietet; deshalb gibt es reichlich Erklärungsbedarf und entsprechend viel Dialog.

Désirée Nosbuschs Kollegen überzeugen nicht komplett

Hier tut sich allerdings eine kleine Kluft auf: Einige der jüngeren Mitwirkenden stoßen im Vergleich zu Nosbusch deutlich an Grenzen, was zum Teil auch am Drehbuch (Lucas Thiem, Daniel Schwarz) liegt. Wenig glaubwürdig ist beispielsweise die Figur von Contis Assistent (Maximilian Mundt), der sich in der Kanzlei häuslich eingerichtet und die Büroräume in einen Saustall verwandelt hat.

Nicht immer überzeugend agiert auch Malaya Stern Takeda, was besonders bedauerlich ist, weil die Auseinandersetzungen zwischen der Staatsanwältin und der Starverteidigerin mehr als bloß ein juristisches Duell sind: Henry Mahn hat bis zu dem Skandal für Conti gearbeitet. Auch wenn der darstellerische Vergleich angesichts des Erfahrungsvorsprungs von Nosbusch und erst recht ihrer Ausstrahlung unfair ist: Zwischen den Leistungen der beiden Schauspielerinnen liegt eine Welt. Allzu offenkundig und fast schon plump ist auch der Versuch, die Staatsanwältin ebenfalls mit einem Hintergrundgeheimnis zu versehen.

Ähnlich undifferenziert ist die Rolle von Liz’ ausschließlich erfolgsorientierter Managerin (Lana Cooper), die aber immerhin interessante Einblicke in die Mechanismen des Musikbusiness gibt. Daniel Sträßer schließlich verkörpert Liz’ Lebensgefährten als potenziellen Unhold ähnlich seinem „Tatort“-Kommissar aus Saarbrücken. Drehbuchphrasen wie „Jeder hat Abgründe“ passen ins Bild.

Das Drehbuch zeigt handwerkliche Schwächen

Hinzu kommen handwerkliche Schwächen. Nahezu alle aus dem Off eingesprochenen Bemerkungen klingen aufgesagt; das gilt vor allem für die Zitate aus den digitalen Netzwerken zu Verhandlungsbeginn. Zwischenschnitte, die die Reaktionen der Prozessbeteiligten verdeutlichen sollen, als das Drehbuch seinen vermeintlichen Knüller enthüllt, sind ebenfalls wenig geglückt. Die gelegentlichen Zeitlupenstudien wirken wie ein Versuch, die optische Ebene aufzupeppen.

Claudia Garde hat zuletzt die ARD-Serie („Bonn – Alte Freunde, neue Feinde“, 2023) gedreht, auch da gab es Momente bei der Bildgestaltung, die den ansonsten ausgezeichneten Gesamteindruck beeinträchtigt haben. Angesichts dieser Kritikpunkte mag es überraschen, dass der Film dennoch empfehlenswert ist, aber die Geschichte ist 90 Minuten lang fesselnd, und Nosbusch verkörpert ihre Rolle mit großer Hingabe.

„Conti – Meine zwei Gesichter“ (Arte/ZDF) Mit Désirée Nosbusch, Freitag/Samstag, je 20.15 Uhr

