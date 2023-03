„Das Duell um die Welt“ - alle Infos zur Show

Für Joko und Klaas geht es am Samstag erneut um die Weltmeisterschaft. Kann Titelverteidiger Klaas seinen Sieg ausbauen? Welche Promis am 18. März für die beiden Teams antreten und wohin es dieses Mal geht, verraten wir hier.

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treffen ein weiteres Mal zum Duell aufeinander - zumindest fast, denn eigentlich schicken sie ihre Teams stellvertretend in den sprichwörtlichen Ring, um die Meisterschaft um „Das Duell um die Welt“ zu entscheiden.

Die prominenten Teilnehmer der beiden Teams müssen sich dafür waghalsigen Aufgaben in fremden Ländern stellen, Punkte sammeln und so ihrem Team-Kapitän zum Sieg verhelfen. Moderiert wird die Live-Sendung von Jeannine Michaelson, die das Format schon seit der ersten Sendung aus dem Jahr 2012 begleitet.

„Das Duell um die Welt“ - Welche Promis sind dieses Mal dabei?

Beim „Duell um die Welt“ am 18. März sind Schauspielerin Nilam Farooq, Wigald Boning, Jessica Schwarz und Sasha mit dabei. Stellvertretend für Team Joko und Team Klaas geht es für sie auf große Reise. Halsbrecherische Experimente und Mutproben gilt es in dieser Episode tief in der Ostsee und hoch oben in Spanien zu überstehen, außerdem machen die Kandidaten einen Abstecher ins norwegische Frühstücksfernsehen und in einen Vergnügungspark in den Niederlanden.

Team Joko Team Klaas Nilam Farooq Wigald Boning Jessica Schwarz Sasha

Viele weitere Promis sind in den vorherigen Folgen bereits für das Moderatoren-Duo durch die Welt gereist und haben in verrückten Aufgaben um den Weltmeistertitel gekämpft. In der aktuellen Staffel 10 gehörten bisher dazu:

Moderatorin Dunja Hayali

Ex-Fußballprofi Patrick Owomoyela

Comedian Oliver Polak

Sänger Alexander Klaws

Skisprung-Legende Sven Hannawald

Moderationsgeschwister Dennis und Benni Wolter

Entertainerin Verona Pooth

Autorin Sophie Passmann

Sendetermine und Sendezeiten von „Das Duell um die Welt“

Die aktuelle Staffel läuft bereits seit Dezember 2022, im März wird die mittlerweile dritte Folge ausgestrahlt:

Folge 1: Montag, 26. Dezember 2022, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn

Folge 2: Samstag, 11. Februar 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn

Folge 3: Samstag, 18. März 2023, 20:15 Uhr, auf ProSieben und Joyn

Das Duell um die Welt: TV-Übertragung und Livestream

Die neue Folge „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“ wird am 18. März 2023 ausgestrahlt. Sowohl im TV als auch im Livestream können Zuschauer die Live-Sendung mit ansehen, bei der lediglich die Missionen der Promis im Vorfeld aufgenommen wurden. Wer sich die Wiederholung später anschauen möchte, kann dafür die Plattform joyn.de nutzen.

„Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“: Das ist das Spielprinzip

Die deutsche Spielshow „Das Duell um die Welt“ läuft seit 2012 auf ProSieben, dabei stehen die beiden Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf - besser bekannt als das Duo „Joko und Klaas“ - im Wettstreit. In den ersten Staffeln reisten Joko und Klaas noch selbst in verschiedene Länder und lösten sowohl dort als auch im Studio passende Aufgaben.

Seit der sechsten Staffel (2018) reisen die beiden Showmaster jedoch nicht mehr selbst, sondern schicken prominente Stellvertreter in die Welt. Die Studiospiele bestreiten sie hingegen immer noch selbst. Der Titel der Show lautet seitdem „Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas“.

Das Duell um die Welt: Das sind die bisherigen Gewinner

Mit derzeit 14 Weltmeistertiteln liegt Team Klaas ganz knapp vor Team Joko, das aktuell 13 Siege für sich verbuchen darf. Alle Gewinner in der Folgenübersicht:

Folge 27: Team Klaas (Staffel 10, 2022/2023)

Folge 26: Team Joko (Staffel 10, 2022/2023)

Folge 25: Team Joko (Staffel 9, 2021/2022)

Folge 24: Team Joko (Staffel 9, 2021/2022)

Folge 23: Team Klaas (Staffel 9, 2021/2022)

Folge 22: Team Klaas (Staffel 8, 2020/2021)

Folge 21: Team Joko (Staffel 8, 2020/2021)

Folge 20: Team Joko (Staffel 8, 2020/2021)

Folge 19: Team Klaas (Staffel 7, 2019)

Folge 18: Team Klaas (Staffel 7, 2019)

Folge 17: Team Klaas (Staffel 7, 2019)

Folge 16: Team Joko (Staffel 6, 2018)

Folge 15: Team Klaas (Staffel 6, 2018)

Folge 14: Team Joko (Staffel 6, 2018)

Folge 13: Joko (Staffel 5, 2017)

Folge 12: Klaas (Staffel 5, 2017)

Folge 11: Joko (Staffel 4, 2015)

Folge 10: Klaas (Staffel 4, 2015)

Folge 9: Klaas (Staffel 4, 2015)

Folge 8: Joko (Staffel 3, 2014)

Folge 7: Joko (Staffel 3, 2014)

Folge 6: Klaas (Staffel 3, 2014)

Folge 5: Klaas (Staffel 2, 2013/2014)

Folge 4: Joko (Staffel 2, 2013/2014)

Folge 3: Klaas (Staffel 2, 2013/2014)

Folge 2: Klaas (Staffel 1, 2012)

Folge 1: Joko (Staffel 1, 2012)