„Das perfekte Dinner“: Menüs und Punkte – alle Infos zur aktuellen Woche

„Das perfekte Dinner“ gehört zu den beliebtesten Kochshows in Deutschland – mittlerweile wurden mehr als 3500 Folgen ausgestrahlt. Hier werfen wir einen Blick auf die aktuelle Woche: Welcher Hobbykoch konnte mit seinem Menü die meisten Punkte einfahren?

Wo findet „Das perfekte Dinner“ in dieser Woche statt?

Jede Woche findet „Das perfekte Dinner“ in einer anderen Stadt oder Region Deutschlands statt. In der aktuellen Sendewoche (3. bis 7. Juli) wird in Osnabrück aufgetischt.

Tag 1 (Montag, 3. Juli)

Das Menü von Myriam (29 Jahre):

Vorspeise: Boden und Wiese

Hauptspeise: Wald und Piemont

Nachspeise: Nuss und New York

Tag 2 (Dienstag, 4. Juli)

Das Menü von Karin (95 Jahre):

Vorspeise: Ente ohne Gegner

Hauptspeise: Japan trifft auf Frankreich

Nachspeise: Frankreich und Italien im Finale

Tag 3 (Mittwoch, 5. Juli)

Das Menü von Bea (60 Jahre):

Vorspeise: Aus dem Wasser, wo die Erde endlos scheint

Hauptspeise: Aus dem Wald, wo die Erde duftet

Nachspeise: Mit der Luft, in der die Süße leicht ist

Tag 4 (Donnerstag, 6. Juli)

Das Menü von Kamila (39 Jahre):

Vorspeise: Burrata auf Ofentomaten im Honigsud, dazu selbstgemachtes Brot

Hauptspeise: Entenbrust mit Rotweinsoße und schlesischen Klößen

Nachspeise: Käsekuchen mit Himbeerspiegel

Tag 5 (Freitag, 7. Juli)

Das Menü von René (38 Jahre):

Vorspeise: Avocado begrüßt Lachs

Hauptspeise: Rind gesellt sich zur Garnele

Nachspeise: Schokolade umarmt Frucht

Punkte und Gewinner der aktuellen Woche (Spoiler!)

Nach jedem Dinner vergeben die Gäste beim „perfekten Dinner“ bis zu zehn Punkte für den Gastgeber oder die Gastgeberin. Somit ergibt sich eine Maximalpunktzahl von 40 Punkten (reguläre Fünf-Tage-Woche), die ein Kandidat oder eine Kandidatin erzielen kann.

+++ Achtung, Spoiler! +++

Der Punktestand der aktuellen Sendewoche:

Tag Kandidat(in) Punkte Montag, 26. Juni Myriam Dienstag, 27. Juni Karin Mittwoch, 28. Juni Bea Donnerstag, 29. Juni Kamila Freitag, 30. Juni René

Wann und wo läuft „Das perfekte Dinner“?

Eine neue Folge von „Das perfekte Dinner“ läuft regulär montags bis freitags von 19 bis 20.15 Uhr bei Vox. Aktuelle und alte Folgen sind zudem online bei RTL+ zu streamen. Hier gibt es eine Übersicht der neuesten Folgen von „Das perfekte Dinner“.

In Wochen mit Feiertagen werden mitunter weniger Folgen gezeigt. Die Teilnehmerzahl und Gesamtpunkte, die von einem Kandidaten oder einer Kandidatin erreicht werden können, verringern sich dementsprechend.

Wie funktioniert „Das perfekte Dinner“?

Bei „Das perfekte Dinner“ treten bis zu fünf Hobbyköche und ‑köchinnen aus einer Stadt gegeneinander an. An jedem Wochentag ist ein Kandidat oder eine Kandidatin an der Reihe. Gekocht wird ein Drei-Gänge-Menü, das im Anschluss an das Dinner von den Mitstreiterinnen und Mitstreitern bewertet wird. In die Bewertung des Dinnerabends fließen neben der Qualität des Essens, der Präsentation der einzelnen Gänge und des Schwierigkeitslevels auch die Tischdekoration und die allgemeinen Gastgeberqualitäten des Kandidaten oder der Kandidatin. Die Teilnehmenden können null bis zehn Punkte für den Abend vergeben. Wer am Ende der Woche am meisten Punkte bekommen hat, gewinnt 3000 Euro Preisgeld.

Wer ist der Sprecher beim „perfekten Dinner“?

Mindestens so unterhaltsam wie die mitunter chaotische Dinnervorbereitung oder die Bemerkungen der Kandidatinnen und Kandidaten ist die vornehmlich ironische Moderation des Sprechers aus dem Off. Diese stammt vom Schauspieler, Autor und Synchronsprecher Daniel Werner. Werner war unter anderem in der RTL-Soap „Unter uns“ und in der „Lindenstraße“ zu sehen, lieh seine Stimme der Rolle von Robert De Niro in „Greetings“, Brian De Palma, und produzierte mehrere Hörspiele für den WDR.

Wann läuft „Das perfekte Promi-Dinner“?

Die Promivariante des „perfekten Dinners“ hatte früher einen festen wöchentlichen Sendeplatz bei Vox. Inzwischen werden neue Folgen aber nur noch unregelmäßig ausgestrahlt. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden ausschließlich Spezialfolgen mit Teilnehmenden der jeweils aktuellen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Staffeln gezeigt. 2022 gab es vier Folgen, die im Juni und Juli ausgestrahlt wurden. Sobald verfügbar, geben wir die Sendetermine für 2023 hier bekannt.