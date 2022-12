„Das Traumschiff“: Sendetermine und Reiseziele im Überblick

Seit nunmehr vier Dekaden sticht das ZDF-„Traumschiff“ in See und bringt Zuschauerinnen und Zuschauer zu entfernten Urlaubszielen. Wenn auch nur auf dem TV-Bildschirm. Wohin die Reise als Nächstes geht und wann die neuen Folgen laufen, geben wir hier bekannt.

Sydney, Singapur oder Seychellen – die klangvollen Namen der Orte, die das ZDF-„Traum­schiff“ seit nunmehr 40 Jahren ansteuert, versprechen Exotik und sorgen bei so manchem für reichlich Fernweh. Seit 1981 ist das Kreuzfahrtschiff nun schon unterwegs – immer wieder sorgten hohe Einschaltquoten für eine Fortführung der beliebten Fernsehreihe.

Wann eine neue Folge erscheint, wohin die nächste Reise geht und wie das „Traumschiff“ in Wirklichkeit heißt, verraten wir hier.

„Das Traumschiff“: Wann laufen neue Folgen?

Die Erstausstrahlung der ersten „Traumschiff“-Folge war am 22. November 1981. Damals ging die Reise übrigens auf die Bahamas. Seitdem wurden vom Amazonas bis nach Shanghai schon die unterschiedlichsten Destinationen in über 70 verschiedenen Ländern angesteuert.

Mehrmals im Jahr zeigt das ZDF eine neue Folge vom „Traumschiff“. Je eine neue Folge wird in der Regel am zweiten Weihnachtstag, an Neujahr und, seit 2017, am Ostersonntag ausgestrahlt.

„Das Traumschiff“: aktuelle Sendetermine im ZDF

Montag, 26.12.2022, 20.15 Uhr: „Das Traumschiff: Coco Island“

Montag, 26.12.2022, 23.15 Uhr: „Das Traumschiff – Spezial 2022″

Sonntag, 01.01.2023, 20.15 Uhr: „Das Traumschif: Bahamas“

Samstag, 07.01.2023, 03.10 Uhr: „Das Traumschif: Kanada“ (alte Folge)

Sonntag, 15.01.2023, 10.15 Uhr: „Das Traumschif: Malaysia“ (alte Folge)

Sonntag, 05.02.2023, 10.15 Uhr: „Das Traumschif: Perth“ (alte Folge)

„Das Traumschiff“ am 1. Januar 2023: Darum geht es in der Neujahrsfolge

Die Reise des „Traumschiffs“ führt Kapitän Max Parger und seine Crew zu den Bahamas. Eine Reise, die für einige Gäste große Überraschungen bereithält.

20 Jahre zuvor haben sich Melanie und ihr Mann Philip Singer dort kennen und lieben gelernt. Doch Melanies Erinnerungen sind getrübt, da sie damals nach einem Bootsunfall drei Wochen lang im Koma lag. Die Reise deckt eine Wahrheit auf, die ihre Ehe zu belasten droht.

Ebenfalls an Bord ist die Ärztin und Psychotherapeutin Dr. Marie Wagner. Begleitet wird sie von ihrem Sohn Tomas „Tom“, der frisch verliebt seine neue Freundin Clara Müller mit an Bord bringt. Was er nicht weiß: Seine Mutter ist die Therapeutin der deutlich älteren Clara. Dr. Marie Wagner war es auch, die Clara zu einer neuen Beziehung ermutigt hatte, ohne jedoch zu ahnen, dass es sich bei der neuen Liebe um ihren eigenen Sohn handelt.

Roman Schmidt und Sebastian Prinz sind beste Freunde, die all ihr Geld gemeinsam verloren haben. Überraschend treffen sie an Bord auf Maik Quast, den Mann, der Schuld an ihrem Unglück hat. Spontan geben sie sich als homosexuelles Paar aus, um an einen teuren Diamantring zu kommen, den Maik seiner Freundin Natascha geschenkt hat. Dabei unterschätzen die Freunde aber den Charme der jungen Frau.

Kapitän Parger (Florian Silbereisen, M.) und Hanna (Barbara Wussow, 3.v.l.) haben ihre Gäste Melanie (Aline Hochscheid, 2.v.l.) und Philip Singer (Leander Lichti, l.), Clara Müller (Lore Richter, 3.v.r.), Tom (Maurice Lattke, 2.v.r.) und Dr. Marie Wagner (Carolina Vera, r.) zu einem besonderen Kapitänsdinner eingeladen. © Quelle: ZDF und Dirk Bartling

Wiederholungen: Wo läuft „Das Traumschiff“ im Fernsehen und online?

Neben unregelmäßigen Wiederholungen im ZDF sind alte Folgen des „Traumschiffs“ auf dem Pay-TV-Sender Romance TV zu sehen. ZDF neo hat im Jubiläumsjahr 2021 mehrere Retro-Folgen am Sonntagmittag im TV-Programm.

Online sind „Traumschiff“-Folgen in der ZDF-Mediathek abrufbar. Zudem sind dort auch Retro-Folgen sowie die jeweils aktuelle Folge einige Tage vor der Erstausstrahlung im linearen TV zu sehen.

Wer ist Kapitän auf dem „Traumschiff“?

Aktuell ist Max Parger gespielt von Florian Silbereisen Kapitän auf dem „Traumschiff“. Der Schauspieler und Schlagersänger übernahm die Rolle von Sascha Hehn im Jahr 2019. Einen Gastauftritt auf dem „Traumschiff“ hatte Silbereisen bereits 2017.

Aktuelle Besetzung des „Traumschiffs“

Zu den wiederkehrenden Figuren gehören neben dem Kapitän aktuell die Hoteldirektorin Hanna Liebhold gespielt von Barbara Wussow, Staffkapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth) und Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado (Collien Ulmen-Fernandes).

Seit 2008 spielt der ehemaliger Talkshowmoderator Harald Schmidt den Kreuzfahrtdirektor Oskar Schifferle.

Wie heißt „Das Traumschiff“ wirklich?

Seit 2015 dient das Kreuzfahrtschiff „MS Amadea“ als Kulisse für die Dreharbeiten der „Traumschiff“-Episoden. Nach Angaben des Betreibers Phoenix Reisen, in dessen Auftrag das Schiff seit 2006 unterwegs ist, bietet es 570 Passagieren Platz. Das in Japan gebaute Kreuzfahrtschiff ist 192 Meter lang und verfügt über mehr als 600 Betten in über 300 Kabinen.

In vierzig Jahren Produktionsgeschichte gab es bisher fünf Kreuzfahrtschiffe, die als Drehorte für „Das Traumschiff“ zum Einsatz kamen.

