﻿Deepfakes und Desinformation: Wie künstliche Intelligenz den politischen Diskurs beeinflussen kann

Marburg. Künstliche Intelligenz (KI) gilt als eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft. Während auf der einen Seite immer kostspieligere Fantasy- oder Science-Fiction-Romane auf Kinoleinwänden zum Leben erwachen, dachten im März für einen kurzen Augenblick viele Menschen im Internet, der Papst trage einen weißen Daunenmantel. Das war natürlich nicht der Fall, zeigt jedoch: Solche durch KI generierten Fotos oder Videos, sprich Deepfakes, sind für unsere Augen immer schwerer zu durchschauen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Diese Technologie gibt es schon seit einer ganzen Weile“, erklärt Martin Steinebach, Honorarprofessor für Mediensicherheit und Forensik an der Technischen Universität Darmstadt und Leiter der Abteilung Media Security und IT Forensics am Fraunhofer SIT. Und auch wenn es naheliegt: Die großen Kinoproduktionen waren nicht die Ersten, die auf diese Technologie setzten. „Die ersten Deepfakes wurden in Erotikvideos verwendet. Erstmals in Erscheinung getreten im Rahmen politischer Desinformationskampagnen sind täuschend echt wirkende Deepfakes im Zuge des Krieges in der Ukraine“, erzählt er. So verkündete beispielsweise ein künstlich erzeugter ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass seine Soldaten die Waffen niederlegen sollten. Eine Aussage, die der echte ukrainische Präsident schnell dementierte.

Häufig keine Kontrollinstanzen bei sozialen Medien

Für die Verbreitung von Desinformation spielen Deepfakes somit zwar eine Rolle, wenngleich es auch ohne geht. „Meist braucht es gar kein Deepfaking“, erklärt Angela Krewani, Professorin für Theorie und Ästhetik digitaler Medien am Institut für Medienwissenschaft der Philipps-Universität Marburg. Stattdessen werden die Bilder einfach aus dem Kontext gerissen. Heißt, das Bild wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgenommen, wird jedoch im Kontext eines anderen Ereignisses veröffentlicht. Zwar lassen sich solche Manipulationen häufig unter anderem durch eine Rückwärtsbildersuche feststellen, bei durch KI generierten Bildern stoßt diese Technik jedoch häufig an ihre Grenzen. „Ich muss mich lösen, glauben zu können, was ich schwarz auf weiß sehe“, rät Professor Steinebach deshalb.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Ort, der besonders anfällig für die Verbreitung von Desinformation ist, sind die sozialen Medien. Das Problem hier: Es gibt häufig keine Instanzen, um diese Kommunikation zu kontrollieren. „Das hat zur Folge, dass für ein kurzes Zeitfenster solche Behauptungen nicht widerlegt werden. Wenn häufig genug Desinformationen wiederholt werden, kann das dazu führen, dass ein Grundvertrauen genommen wird, beziehungsweise dass Teile dieser falschen Aussagen sich festsetzen“, erklärt Professor Steinebach. „Dass sich in sozialen Medien Informationen so schnell verbreiten können, hängt von der Affektreaktion ab. Geht ein Beitrag ‚viral’, bedeutet das nichts anderes, als dass dieser im System reproduziert wird“, erklärt Professorin Krewani. Eine Entwicklung, die neben der Verbreitung von Desinformationen nicht zuletzt bei „Hate Speech“ problematisch ist.

Künstliche Intelligenz kann Desinformationen erkennen

Zukünftig könnte jedoch auch KI vor Desinformationen warnen, wie Jonas Fegert, Abteilungsleiter am FZI Forschungszentrum Informatik in Karlsruhe, erzählt. Ziel des Projektes ist es, eine künstliche Intelligenz so zu trainieren, dass sie auf Desinformation in Onlinediskussionen aufmerksam machen kann.

„Die KI wird dabei so trainiert, dass sie Desinformationen anhand von charakteristischen Stilmitteln erkennen kann“, erklärt Fegert. So zeige die KI beispielsweise auf, wenn ein Text ungewöhnlich kurz ist, die Satzstruktur zu simpel, Information wiederkehrt, die Überschrift vom Inhalt abweicht oder Referenzen fehlen. Und auch jetzt schon lassen sich Desinformationen erkennen. „Der Sprachduktus ist eher emotional und direkter, um die Menschen zu beeinflussen“, erklärt Professor Steinebach. So werde beispielsweise statt Seniorin eher auf den Begriff Oma zurückgegriffen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dennoch gibt es beim Einsatz von KI auch Einschränkungen. „Eine KI ist immer nur so gut wie der Datensatz, auf dem sie trainiert wird“, erklärt Fegert. Daher stammt die Taxonomie aus verschiedenen Metastudien und wurde für die deutsche Sprache erstellt. „In einem Workshop haben wir Menschen trainiert, um anschließend die Desinformation in einem Datensatz unter anderem bestehend aus Twitter-Tweets klassifizieren zu können“, erklärt er. Damit Menschen lernen, Informationen richtig einzuordnen, sei mediale Aufklärung wichtig, sagt Professorin Krewani. „Wir müssen in jedem Fall vorsichtiger sein und Medienkunde gehört in den Schulunterricht“, fordert sie.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Oberhessischen Presse“.