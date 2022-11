Günther Jauch und Thomas Gottschalk sind am Abend bei der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“ ausgefallen. Der Sender präsentierte kurzfristig einen Ersatzmoderator.

Günther Jauch in einer früheren Ausgabe der RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert“.

Jauch hat Corona, Gottschalk ist in Malibu: Moderatoren fallen in eigener RTL-Show aus

Ohne zwei der namensgebenden Moderatoren musste am Samstagabend die RTL-Show „Denn sie wissen nicht, was passiert – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ stattfinden: Thomas Gottschalk und Günther Jauch fielen kurzfristig aus – nicht nur für Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch für Co-Moderatorin Barbara Schöneberger überraschend.

Eine Stunde vor Showbeginn veröffentlichte Schöneberger ein Video auf ihrem Instagram-Account, das sie in einem Flur des RTL-Studios zeigte. „Herr Gottschalk? Herr Jauch? Das gibt’s doch nicht, es ist überhaupt noch keiner da. Ich weiß gar nicht, was los ist“, sagte sie und fuhr fort: „Egal ob die beiden kommen, ich mach’ sowieso alles, aber das hat sich ja sowieso schon rumgesprochen.“

Kurz vor Showbeginn veröffentlichte RTL dann einen weiteren Clip in der Instagram-Story des Senders: „Ich sag’s, wie es ist: Es ist keiner gekommen. Weder Günther Jauch ist hier, noch Thomas Gottschalk“, verkündet Schöneberger. „Sie sind nirgendwo aufzufinden, deswegen werde ich diese Show heute alleine machen, denn ich weiß nicht, was passiert.“ Sie selbst wisse nämlich wirklich nicht, wer die beiden Stammmoderatoren vertrete.

„Denn sie wissen nicht, was passiert“: Steffen Henssler als Ersatz

Als Schöneberger dann zu Beginn der Liveshow alleine ins Studio kam, räumte sie ein: „Es fühlt sich für mich auch komisch an.“ Anschließend meldete sich Thomas Gottschalk mit einem Videogruß vom kalifornischen Strand und erklärte sein Fehlen: „Ich habe in Malibu einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt.“

Nachvollziehbarer war das Fehlen von Günther Jauch, der sich live aus seinem Zuhause in Potsdam meldete: „Meine Ausrede ist besser: Immer wenn es losgeht mit ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘, schaut bei mir das Coronavirus um die Ecke. Ich war gestern Abend schon in Köln, hab’ gemerkt, es stimmt was nicht und zack, durch den Test gefallen“, so Jauch.

Immerhin hatte RTL zumindest noch einen Ersatzmoderator auftreiben können: den TV-Koch Steffen Henssler. Antreten musste Schöneberger in der Sendung gegen das Schauspieler-Ehepaar Anna Loos und Jan Josef Liefers.

RND/seb