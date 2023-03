„Der Bachelor“ 2023: alle Infos zur 13. Staffel

Die Datingshow „Der Bachelor“ geht 2023 in eine neue Runde. Hier beantworten wir die wichtigsten Fragen zu Staffel 13 und werfen einen Blick auf die Kandidatinnen und Junggesellen der aktuellen und vergangenen Staffeln.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sendetermine von „Der Bachelor“ Staffel 13 im TV

Staffel 13 von „Der Bachelor“ ist am Mittwoch, 1. März 2023, bei RTL gestartet. Eine neue Folge läuft wöchentlich, jeweils zur Primetime um 20.15 Uhr. Das sind die aktuellen Sendetermine in der Übersicht (Änderungen vorbehalten):

1.3.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 1 (RTL)

8.3.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 2 (RTL)

15.3.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 3 (RTL)

22.3.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 4 (RTL)

29.3.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 5 (RTL)

5.4.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 6 (RTL)

12.4.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 7 (RTL)

19.4.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 8 (RTL)

26.4.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Folge 9 (RTL)

3.5.2023, 20.15 Uhr: „Der Bachelor“ Finale (RTL)

„Der Bachelor“ 2023: Wer ist raus?

Wer ist raus in Folge 1?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach der ersten Show hat sich Bachelor David von drei Frauen verabschiedet. Dahwi, Nevin und Mariam haben am Ende der Folge keine Rose erhalten.

Wer ist raus in Folge 2?

Saskia und Pamela haben am Ende der Folge keine Rose erhalten. Auch Danielle ist nicht mehr dabei, allerdings verlässt sie die Villa freiwillig – ohne sich vom Bachelor zu verabschieden.

Wer ist raus in Folge 3?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Achtung, Spoiler! Wer Folge 3 erst noch im TV schauen möchte (15. März, 20.15 Uhr), sollte hier nicht weiterlesen.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Nach Folge 3 müssen Manina und Maike die Bachelor-Show verlassen. Damit nicht genug, zwei weitere Kandidatinnen verlassen die Sendung freiwillig. Lisa R. gibt familiäre Gründe für ihre Entscheidung an, Fiona sagt, dass es zwischen ihr und dem Bachelor einfach nicht „matcht“ und sie die Show daher verlassen möchte.

Wo läuft „Der Bachelor“?

„Der Bachelor“ wird sowohl im Free-TV (RTL) ausgestrahlt als auch im digitalen Streamingangebot von RTL+ zur Verfügung gestellt. Wer nicht auf die Free-TV-Ausstrahlung warten möchte, kann die neuen Folgen bereits eine Woche vorab bei RTL+ schauen. Dort startet die neue Staffel von „Der Bachelor“ daher bereits am 22. Februar. Allerdings ist das Angebot nur für Premiumkunden verfügbar. Ein Standardabo kostet derzeit 4,99 Euro.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf RTL+ sind auch die Folgen der letzten „Bachelor“-Staffeln abrufbar.

Wer ist „Der Bachelor“ 2023?

Der 32-jährige David Jackson ist „Der Bachelor“ der aktuellen Staffel. Der Stuttgarter mit US-amerikanischen Wurzeln arbeitet als Model und Content Creator und ist nach Angaben von RTL seit drei Jahren Single. Im Interview mit dem Sender beschreibt sich der gelernte Versicherungskaufmann als einfühlsamer Mann, dem Familie wichtig ist. Großen Wert legt David auf Offenheit und Empathie, bei den Kandidatinnen wird er nach eigener Aussage vor allem auf ihre Ehrlichkeit achten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Wer sind die Kandidatinnen beim „Bachelor“ 2023?

23 Single-Frauen wollen das Herz von Bachelor David erobern. Hier stellen wir die Kandidatinnen von Staffel 13 vor:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Alle „Bachelors“ im Überblick

Das sind die Junggesellen aus zwölf Staffeln von „Der Bachelor“:

Staffel 1 (2003): Marcel Maderitsch

Staffel 2 (2012): Paul Janke

Staffel 3 (2013): Jan Kralitschka

Staffel 4 (2014): Christian Tews

Staffel 5 (2015): Oliver Sanne

Staffel 6 (2016): Leonard Freier

Staffel 7 (2017): Sebastian Pannek

Staffel 8 (2018): Daniel Völz

Staffel 9 (2019): Andrej Mangold

Staffel 10 (2020): Sebastian Preuss

Staffel 11 (2021): Niko Griesert

Staffel 12 (2022): Dominik Stuckmann

Staffel 13 (2023): David Jackson

Alle „Bachelor“-Siegerinnen im Überblick

Das sind die Gewinnerinnen aus den bisherigen zwölf Staffeln von „Der Bachelor“:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Staffel 1 (2003): Juliane Ziegler

Staffel 2 (2012): Anja Polzer

Staffel 3 (2013): Alissa Harouat

Staffel 4 (2014): Katja Kühne

Staffel 5 (2015): Liz Kaeber

Staffel 6 (2016): Leonie Sophia

Staffel 7 (2017): Clea-Lacy Juhn

Staffel 8 (2018): Kristina Yantsen

Staffel 9 (2019): Jenny Lange

Staffel 10 (2020): ohne Siegerin

Staffel 11 (2021): Mimi Gwozdz

Staffel 12 (2022): Anna Rossow

Staffel 13 (2023): noch nicht bekannt

Worum geht es bei „Der Bachelor“?

Das Konzept der Kuppelshow folgt einem einfachen Eliminationsprinzip, bei dem der „Bachelor“ (englisch für Junggeselle) Rosen an diejenigen Kandidatinnen verteilt, die er näher kennenlernen möchte. Da es in einer Folge weniger Rosen als Kandidatinnen gibt, dünnt sich das Bewerberinnenfeld mit Fortschreiten der Staffel aus. Dabei steht es den Kandidatinnen frei, zu entscheiden, ob sie die Rose des Bachelors annehmen wollen oder nicht. In Staffel zehn vergab Bachelor Sebastian Preuss keine letzte Rose. Es war das bisher einzige Mal, dass der Bachelor am Ende der Staffel keine Beziehung zu einer der verbliebenen Kandidatinnen einging.

Welche „Bachelor“-Paare sind noch zusammen?

Die große Liebe scheinen die Teilnehmenden bei „Der Bachelor“ eher nicht zu finden. Von den bisherigen zehn Paaren, die die Show hervorgebracht hat, ist nur eines – das Paar der letzten Staffel – heute noch zusammen. Bachelor Dominik Stuckmann und Kandidatin Anna Rossow leben gemeinsam in Frankfurt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Instagram, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Am längsten währte das Liebesglück bei Andrej Mangold und Jennifer Lange. Das „Traumpaar“ aus Staffel führte 21 Monate lang eine Beziehung, bevor man die Trennung bei Instagram bekannt gab. Als Grund nannte Mangold „andere Vorstellungen für die Zukunft“. Beide nahmen kurz vor der Trennung noch an der Realityshow „Sommerhaus der Stars“ teil.

Mehr zum Thema Roter Teppich Roter Teppich Ex-„Bachelor“ Andrej Mangold tritt erstmals mit neuer Freundin auf

Wann läuft „Die Bachelorette“?

Mit „Die Bachelorette“ zeigt RTL einen Ableger der Originalshow, bei der eine Junggesellin einen Lebenspartner sucht. Bisher wurden neun Staffeln in Deutschland produziert. Ein Starttermin für Staffel zehn ist derzeit noch nicht bekannt.