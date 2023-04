Der rechte Sumpf: Tucker Carlson und die extremen Medien in den USA

Stellen wir uns für einen Augenblick vor, Markus Lanz träte in einem Wahlwerbespot für die CSU auf. Da stünde der ZDF-Moderator und lobte CSU-Chef Markus Söder über den grünen Klee: „Hier ist ein Kerl“, würde er jubeln, „der prüft Flüchtlinge, bevor sie ins Land dürfen, um Bayern wieder sicher zu machen!“ Ändern Sie das Wort „Bayern“ in „Amerika“, und Sie haben die Sätze, die US-Moderator Sean Hannity kurz vor der US-Wahl 2016 in einem Werbefilm für Donald Trump artig aufgesagt hat.

Ich habe nie behauptet, ein Journalist zu sein. Sean Hannity, Fox-News-Moderator

Hannity war (und ist) glühender Trump-Fan – und Moderator beim US-Kanal Fox News. Der Sender reagierte damals nachsichtig auf seine Jubelarien für den unterhaltsamen Politdillettanten Trump. Es gab keine Strafe. Hannity verteidigte sich mit einem Satz, der zu den wenigen wahren seiner Karriere gehört: „Ich habe nie behauptet, ein Journalist zu sein.“ Hannitys Wahlhilfe ist nur ein Beispiel für das symbiotische, unselige Verhältnis zwischen rechtskonservativen US-Politikern und einem weit gespannten Netz aus skrupellosen Radiomoderatoren und erzkonservativen Sendern wie Fox, One America News Network (OANN) oder Newsmax, die allesamt mit theatralisch inszenierter Empörung oder veritabler Hetze Millionen verdienen.

Zwei Trump-Unterstützer, eine Meinung: Tucker Carlson (links) spricht in seiner Sendung mit dem ehemaligen Trump-Anwalt Rudy Giuliani. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Zorn lässt sich hervorragend versilbern. Das diffuse Unwohlsein von Millionen sich abgehängt fühlenden Amerikanern, das am Ende Trump ins Amt verhalf, ist der Nährboden für die weiterhin blühende Unkultur einer lukrativen Massenpöbelei. Wer als Medium der Kaste der Unglücklichen am cleversten nach dem Mund redet, wer ihre Wut auf alles „Andere“ am geschicktesten kanalisiert, wer der Trump-Wählerschaft am überzeugendsten einredet, sie sei das eigentliche Amerika und alle anderen nur arrogant-elitäre Blender oder zugewanderte Bürger zweiter Klasse - wer sich also selbst am radikalsten als Stimme des vermeintlich guten, wahren und schönen Amerika inszeniert, der erntet zweierlei: Geld und Loyalität. Denn nichts feiert diese Klientel mehr als einen Anführer, der ihnen sagt, dass das, was sie denken, richtig ist.

Störmeldung aus dem konservativen Schlaraffenland

Doch dann diese Störmeldung aus dem konservativen Schlaraffenland: Gerade hat Fox News seinen Starmoderator Tucker Carlson entlassen. Nicht aus moralisch-ethischen Gründen freilich. Nicht weil der Mann, der seit 2017 in seiner werktäglichen Sendung über Schwule, Demokraten, Feministinnen, „woke Eliten“, Latinos oder Transsexuelle herzieht, inhaltlich überrissen hätte. Sondern offenbar, weil die Lügen, die Carlson und Fox News über angeblich manipulierte Wahlmaschinen bei der Abwahl von US-Präsident Donald Trump verbreiteten, den greisen Senderchef Rupert Murdoch (92) jetzt teuer zu stehen kommen.

What's up, America? Der wöchentliche USA-Newsletter liefert Hintergründe zu den amerikanischen Entwicklungen in Politik, Gesellschaft und Kultur - immer dienstags.

Seit Trumps gescheiterter Wiederwahl pesteten Carlson und Fox gegen angebliche Wahlmanipulationen. Nach einer Klage des Wahlmaschinenherstellers Dominion dann hat Fox News vor wenigen Tagen eingewilligt, 787,5 Millionen Dollar (rund 714 Millionen Euro) zu bezahlen, um einem Verleumdungsprozess zu entgehen. Die Summe entspricht etwa einem Viertel der 2,96 Milliarden Dollar, die Fox 2022 vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erwirtschaftete. Aber ein Megaprozess um Medienmacht und Lüge? Das wollte selbst der streitlustige Murdoch wohl verhindern, der sonst jede Schlagzeile mitnimmt.

Sie wussten, dass sie lügen - und taten es trotzdem

Denn ein solcher Prozess hätte am Ende wohl offengelegt, was einzelne durchgestochene Textnachrichten schon verrieten: dass nämlich auch in den Fox-Studios so gut wie jedem klar gewesen sein dürfte, dass alle Geschichten über manipulierte Maschinen und gefälschte Wahlen nur Unfug waren, auch Richard Murdoch persönlich. Mit anderen Worten: Sie wussten, dass sie lügen - und taten es aus finanziellen Gründen trotzdem. Dieses Eingeständnis, medial breit ausgewalzt, hätte das noch immer ziemlich stabil loyale Verhältnis von Fox und seinen Zuschauern massiv belastet.

Die Verleumdungsklage von Dominion, dem Hersteller der Wahlautomaten, gegen den Sender Fox News brachte in der vergangenen Woche Demonstranten auf die Straße. © Quelle: IMAGO/ZUMA Wire

Carlson - seit 2009 in Diensten von Fox - galt als beliebtester Moderator des Kanals, seit er vor gut sieben Jahren in der Prime Time Bill O‘Reilly ersetzte. Doch zuletzt hatte Carlson intern auch das Fox-Management kritisiert und damit offenbar Murdochs Zorn erregt. Seine Kritik soll ursächlich für seine Entlassung gewesen sein, schreibt die „Washington Post“. Und er war nicht der einzige, den es erwischte: CNN warf Don Lemon heraus, einen seiner größten Stars. Er hatte mit frauenfeindlichen Bemerkungen irritiert. Zuvor kündigte NBC Universal bereits seinem CEO Jeff Shell. Eine CNBC-Korrespondentin hatte ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt. Im Politmagazin „Politico“ war von einem „TV-Blutbad“ die Rede. „Auf einmal scheinen die Medien die Geduld zu verlieren mit ihren Diven“, schrieb der „Spiegel“. Und fragt: „Wer ist als Nächstes dran?“

Tucker Carlsons Show war die profitabelste des Senders

Auffällig dabei: Bei den Entlassungen geht es stets um das private Verhalten oder Kritik an der Führung - nicht aber um den giftigen Inhalt mancher betroffenen Sendung. In seiner Show war Carlson zuletzt ganz der Alte: Er verharmloste den Angriff aufs US-Kapitol. Er tadelte die Ukraine und lobte Wladimir Putin. Er feierte halbautomatische Waffen. Er verhöhnte die LGBTQ+-Gemeinde. Er schürte Hass auf Einwanderer. Im vergangenen Jahr sahen im Schnitt drei Millionen Menschen Carlsons Sendung. Der Mann generierte damit 77,5 Millionen Dollar Werbeumsatz. Keine Show im US-Kabelfernsehen war lukrativer.

Fox News. Schon der Name löst bei liberalen Amerikanern Stresspusteln aus. Gut 27 Jahre ist es her, dass der konservative Kabelkanal als Ableger von Rupert Murdochs Konzern 21st Century Fox auf Sendung ging. Sein damaliger Slogan „Fair and balanced“: eine Provokation. Ausgewogen? Eine Studie ergab vor einigen Jahren, dass 68 Prozent aller „Nachrichten“-Beiträge bei Fox Meinung enthalten (bei CNN waren es 4 Prozent).

Der Kettenhund von Rupert Murdoch: Roger Ailes, Mitgründer von Fox News. © Quelle: imago

Von Beginn an verstand sich der laute, grelle und lange Zeit übermächtige Fox-News-Gründer Roger Ailes als ideologischer Katalysator für die Rechtsaußen des Landes. Ailes‘ erklärtes Ziel war kein ausgewogenes Politprogramm für alle wie beim 1980 gestarteten Konkurrenten CNN. Murdochs Kettenhund hatte eine Marktlücke gewittert: Er wollte einen Selbstvergewisserungskanal für jene extrem loyalen, erzkonservativen Republikaner-Wähler, die andere Medien als linkslastig und liberal empfinden. Sein Konzept funktionierte blendend. Seit 2002 war Fox News der meistgesehene Newskanal der USA. Jahresgewinn: rund eine Milliarde Dollar. Er allein erwirtschaftet in der Blütezeit 20 Prozent der Profite des Mutterkonzerns.

Das Prinzip der medialen Hasspredigt

Journalistisch freilich trieb Ailes‘ fleischfressende Pflanze absurde bis erschreckende Blüten: offene Agitation, penetrante Lügen, manipulierte Bilder. Fox News behauptete, Barack Obama habe als Kind eine Koranschule besucht und sei kein Christ. Fox-Moderatoren beschimpften Demokraten als „Gangster“ und Obama als „Rassisten“, der „weiße Menschen hasst“. Gegen Bill O‘Reillys Show „The O‘Reilly Factor“ war Karl Eduard von Schnitzlers „Schwarzer Kanal“ ein kreuzbraver Kindergeburtstag.

Fox News soll wissentlich Falschmeldungen verbreitet haben Fox hat argumentiert, dass seine Berichterstattung durch den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung zur Rede und Pressefreiheit geschützt sei. © Quelle: Reuters

Erfunden aber haben Murdoch und Ailes das Prinzip der medialen Hasspredigt nicht. Die US-Mediengeschichte ist voll von erfolgreichen Demagogen - schon in den 1930er Jahren begeisterte der römisch-katholische Priester Charles Coughlin als „Father Coughlin“ mit antisemitischen Rundfunksendungen Millionen. Ohne Fox News aber gäbe es keinen Aufstieg der Tea-Party-Bewegung und keinen Präsident Trump. Fox News war maßgeblich mitverantwortlich für den Beginn des postfaktischen Zeitalters, in dem Gefühle Tatsachen überlagern und ein Teil des Publikums unempfänglich geworden ist für reelle Argumente und sich stattdessen an gefühlte Gewissheiten klammert.

„Fox hat sich verändert“, jammerte Trump

In Europa wurde lange unterschätzt, mit welcher Leidenschaft Trump als Erlöserfigur verehrt wird. Rechtskonservative US-Journalisten waren da schneller. Die Liebe der Trumpfans nutze vor allem Fox News gewinnbringend - bis Murdoch dem Manne nach seiner Wahlpleite die die Liebe entzog. Es schien, als habe der Sender plötzlich eine menschliche Regung entdeckt, die lange überlagert schien von der gierigen Begeisterung über Trumps quotenträchtige Qualitäten: das eigene Gewissen. In Wahrheit hatte Murdoch bloß erkannt, dass Trumps Marktwert gesunken war. Er begann zu langweilen. Ein halbes Jahr lang gab Trump Fox kein einziges Interview.

„Fox hat sich verändert“, jammerte der beleidigte Trump und sprach von den „alten Zeiten“. Was er zweifellos meinte: die Zeiten, als noch der Geist des mächtigen Trumpisten Ailes über den Wassern des Senders schwebte, bevor er 2016 nach massiven Vorwürfen sexuellen Missbrauchs das Amt niederlegen musste und ein knappes Jahr später nach einem Sturz starb. Einen hervorragenden Einblick in Ailes‘ toxisches Wirken gibt die HBO-Serie „The Loudest Voice“ mit Russell Crowe.

"America's News. And much more": Blick auf den Hauptsitz des Medienkonzerns Fox News in New York City. © Quelle: Yuki Iwamura/FR171758 AP/AP

Heute verfügt Fox unter den US-Kabelsendern zwar weiter über die meisten Zuschauer, aber zur Hauptsendezeit in den ersten drei Monaten 2023 guckten 18 Prozent weniger zu als im Vergleichszeitraum 2022. Bei CNN gingen die Quoten sogar um 34 Prozent zurück. Und die Konkurrenz schläft nicht - radikaler geht immer: Der Sender Newsmax, weit rechts von Fox News positioniert, ätzte bereits, Fox sei seit geraumer Zeit „auf dem Weg zu einem Mainstream-Medium“. Übersetzt heißt das: Willkommen, Tucker-Carlson-Fans.

Was plant Tucker Carlson jetzt?

Wohin es Carlson nun zieht, ist unklar. Mit 53 Jahren dürfte seine Karriere noch längst nicht beendet sein. Immer wieder gab es Gerüchte, auch er strebe - wie sein Bruder im Geiste, Donald Trump - ein politisches Amt an. Ein Jobangebot gab es bereits für den Mann, der sich in seiner Sendung mehr als einmal Narrative aus der russischen Propagandamaschinerie zu eigen gemacht hatte - es kam aus Russland. „Sie sind jederzeit in Russland und Moskau willkommen“, schrieb der kremltreue Propagandist Wladimir Solowjow in einem Brief an Carlson, den er auf Telegram veröffentlichte. Er bot dem Amerikaner sogar einen Job im russischen Staatsfernsehen an. Von einer Antwort ist nichts bekannt.

Finanzielle Sorgen dürfte Carlson vorerst nicht haben. Medienberichten zufolge wird er den Rest seines Vertrags, der noch bis ins Jahr 2026 gelaufen wäre, ausgezahlt bekommen: 20 Millionen Dollar pro Jahr.













