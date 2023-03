Der Spion, der aus dem Keller kam - Netflix‘ neue Actionserie „The Night Agent“

Beschützer und Beschützte - auf Augenhöhe: Luciane Buchanan als Rose Larkin und Gabriel Basso als Peter Sutherland in einer Szene von "The Night Agent".

Tief unten in einem Kellerraum des Weißen Hauses steht ein altmodisches Telefon ohne Wählscheibe oder Tastatur auf dem Tisch. Tag und Nacht wird der Apparat, der niemals klingelt, von einem FBI-Agenten bewacht. Einer davon ist Peter Sutherland (Gabriel Basso, Star des Ron-Howard-Films „Hillbilly Elegy“), der nicht so genau weiß, ob er den Job als Beförderung oder Strafversetzung verstehen soll.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein unaufgeklärter Fall haftet an Peter Sutherland

Vor einem Jahr war er zufällig in einem U-Bahn-Waggon, auf den ein Bombenanschlag verübt wurde. Zwar konnten sein wachsames Auge und schnelles Eingreifen die Zahl der Opfer deutlich verringern, aber der Täter ist dem Agenten entkommen und der Fall konnte nie restlos aufgeklärt werden. Seitdem kursieren im Netz Gerüchte von rechten Trollen, die behaupten, dass Peter selbst die Bombe gelegt habe.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schließlich wurde sein verstorbener Vater, der ebenfalls beim FBI war, als russischer Spion enttarnt und Peter konnte die Schatten der väterlichen Vergangenheit nie wirklich abschütteln. Aber dann klingelt das Telefon und hebt das Leben des Agenten von einer Sekunde auf die andere aus den Angeln. Am anderen Ende der Leitung ist Rose Larkin (Luciane Buchanan), deren Onkel und Tante in ihrem Haus gerade von Eindringlingen ermordet wurden.

Zuvor konnten sie der Nichte noch einen Zettel mit der regierungsamtlichen Notrufnummer samt Passwörtern in die Hand geben. Rose hatte keine Ahnung, dass ihre nächsten Verwandten ein Leben lang als Geheimagenten für das FBI gearbeitet haben. Die beiden ermittelten in einem Fall, dessen Spuren bis ins Weiße Haus führen.

Misstrauen ist die treibende Kraft der neuen Agentenserie

Umgehend beauftragt Stabschefin Diane Farr (Hong Chau) Peter damit die Tatzeugin zu isolieren und in Sicherheit zu bringen, da sie nicht weiß, wem sie im umfangreichen Sicherheitsapparat aus FBI und Secret Service noch trauen kann. Das Misstrauen, das von den beiden Hauptfiguren und dem Publikum höchste Wachsamkeit erfordert, ist die treibende Kraft in der neuen Netflix-Serie „The Night Agent“.

Rein geographisch begibt sich Showrunner Shawn Ryan („The Shield: Gesetz der Gewalt“) in die Fußstapfen des Serienklassikers „West Wing“. Aber anders als Kollege Aaron Sorkin geht es Ryan nicht um einen politischen Blick hinter die Kulissen des Weißen Hauses, sondern um einen klassischen Actionthriller. Schon in der ersten Folge werden drei aufwendig inszenierte Actionszenen abgebrannt und gleichzeitig ein Großteil der Hauptakteure vorgestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Im Zentrum stehen dabei der junge, an sich selbst zweifelnde FBI-Agent und die patente Zeugin. Trotz der Beschützer-Konstellation begegnen sich die beiden Figuren vollkommen auf Augenhöhe und bilden ein effizientes Ermittlungsteam, das ums eigene Überleben kämpft. Um sie oszillieren in Verlauf der zehn Episoden weitere interessante Paarkonstellationen. Zwei Auftragsmörder sind den beiden mit unnachgiebiger Professionalität auf den Fersen. Während Dale (Phoenix Raei) seinem Beruf mit Zen-artiger Gelassenheit nachgeht, ist Ellen (Eve Harlow) von einer brodelnden Unruhe angetrieben.

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Das Paar wird in feinstem Bonnie-&-Clyde-Modus in Szene gesetzt und diskutiert während der Verfolgungstätigkeit Kinderwunsch und Libidoprobleme. In einem weiterer Handlungsstrang muss die ehrgeizige Personenschützerin Chelsea Arrington (Fola Evans-Akingbola) den Secret-Service-Veteranen Erik Monks (D.B. Woodside) nach dessen Entziehungskur in ihr Team aufnehmen, das die Tochter des Vizepräsidenten auf dem Unicampus bewacht.

Starke Plotkonstruktion und Cliffhanger, die das Publikum binden

Die verschiedenen Beziehungsdynamiken in diesen Paarkonfigurationen geben der Serie ihren besonderen interaktiven Drive, der vor allem auch durch die exzellente Besetzung seine Wirkung entfaltet. Auch wenn die zu enthüllende Intrige in ihrer Auflösung etwas enttäuscht, überzeugt „The Night Agent“ durch eine fachgerechte Plotkonstruktion, zünftige Episoden-Cliffhanger und regelmäßig eingeflochtenen Actioneinlagen, mit denen das Spannungsvergnügen souverän über zehn Episoden aufrecht erhalten wird.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„The Night Agent“, erste Staffel, zehn Episoden, von Shawn Ryan, mit Gabriel Basso, Luciane Buchanan, Hong Chau (streambar bei Netflix)