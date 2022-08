Rapper Cro stürmt mit Album „11:11“ an die Spitze der Charts

Die drei Top-Plätze in den deutschen Albumcharts steigen neu ins Ranking ein – ganz vorn ist Cro mit „11:11″. Auf Rang zwei steht die schwedische Metal-Band Arch Enemy mit „Deceivers“, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Das Album „Metamorphose“ von Vanessa Mai verdrängt Andrea Berg mit „Ich würd‘s wieder tun“ von Platz drei auf Platz vier. Rammstein bleibt mit „Zeit“ auf Rang fünf.

In den Single-Charts steht das umstrittene Partylied „Layla“ weiter vorne. Schon zum neunten Mal in Folge führen DJ Robin und Schürze das Ranking an. Auf Platz zwei und neu im Ranking ist „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba. Damit fällt das Lied „Nachts wach“ von den Produzenten Miksu und Macloud und dem Musiker makko auf den dritten Rang.

RND/dpa

