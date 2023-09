Fernsehpreis 2023: Mockridge mit Comeback, Pocher als Single – Kaulitz-Brüder mit Preis

Köln. Komiker Luke Mockridge (34) hat beim Deutschen Fernsehpreis in Köln nach zwei Jahren sein Comeback in der Medienöffentlichkeit gefeiert. „Ich bin mit sehr guten Gefühlen gekommen. Es ist immer schön, die Branche zu sehen und nach zwei Jahren Pause in die Arme dieser sehr nächstenliebenden Medienblase zurückzukommen“, sagte Mockridge am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Skandal um mutmaßliche Vergewaltigung

Mockridge hatte im August 2021 eine Auszeit angekündigt. Er selbst berichtete damals von Vorwürfen gegen ihn in sozialen Netzwerken und von der Anzeige einer Ex-Partnerin, die nach eigenen Angaben einen Vorfall in einer gemeinsamen Nacht als versuchte Vergewaltigung wahrgenommen habe. Mockridge wies die Vorwürfe zurück, die Staatsanwaltschaft Köln stellte ein entsprechendes Verfahren ein.

Der 34-Jährige kam in Köln an der Seite seines Kollegen Oliver Pocher (45), der nach der Trennung von seiner Frau Amira erstmals wieder als Single zu einer Preisgala erschien. „Ich bin schon in allen Konstellationen über die roten Teppiche dieser Welt gegangen. Ich bin hier, guck mir das an und auf geht‘s.“

Auf die Frage, welchen Musiktitel er sich auf der After Show Party wünsche, antwortete Mockridge: „It Wasn't Me“ („Ich war es nicht“) von Shaggy. Pochers Wunsch: „Single Ladies“ von Beyoncé.

Bill und Tom Kaulitz gewinnen Deutschen Fernsehpreis

Bill und Tom Kaulitz haben in der Kategorie „Beste Unterhaltung Show“ gewonnen. Die beiden Zwillingsbrüder setzten sich mit ihrem RTL-Format „That‘s my Jam“ gegen „Die Giovanni Zarrella Show“ (ZDF) und Joko Winterscheidts „Wer stiehlt mir die Show?“ (ProSieben) durch. „Wir haben da niemals mit gerechnet“, versicherte Bill Kaulitz. An die Mitbewerber gewandt, sagte er: „Giovanni und Joko - dabei sein ist alles. Macht euch nichts draus - nächstes Mal wieder!“

