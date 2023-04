Dichter, Denker, Nazis, Retter – Die Netflix-Serie „Transatlantic“ erinnert an eine unglaubliche Fluchthilfe

Das European Rescue Committee half in Frankreich verfolgten Intellektuellen bei der Flucht vor den Nazis. Die Netflix-Serie „Transatlantic“ erzählt die Geschichte der amerikanischen Retter Varian Fry und Mary Jane Gold in Marseille. Gleichzeitig verstehen die Showrunner den Siebenteiler als Hommage an die goldene Ära Hollywoods.

Diese Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten und wäre es doch beinahe, hätte Julie Orringer nicht ihren – noch nicht auf Deutsch erschienenen – Roman „The Flight Portfolio“ veröffentlicht und Anne Winger nicht – auf Orringers Buch und Familienerinnerungen gestützt – die Serie „Transatlantic“ gemacht. Kaum noch jemand erinnert sich an das European Rescue Committee (ERC). Gegründet 1940 von den American Friends of German Freedom in New York, verhalf das ERC Künstlern, Wissenschaftlern, Politikern, die vom nationalsozialistischen Deutschland verfolgt wurden, zur Flucht über den Atlantik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Der Physiker Albert Einstein überzeugte damals die amerikanische Präsidentengattin Eleanor Roosevelt von der Todesgefahr, in der diese Menschen nach der Eroberung Frankreichs durch Hitlers Truppen schwebten. Der Journalist und Lektor Varian Fry wurde auserkoren, vor Ort die Rettung zu organisieren. Ein paar Wochen, dann sollte das nach anfänglicher ERC-Auffassung erledigt sein. Fry blieb 13 Monate und als er ging, war die Arbeit immer noch unvollendet.

Es gab schon zuvor Filme über Fry und das European Rescue Committee

Gerettet wurden während seiner Anwesenheit in Marseille rund 2000 Menschen, die über die Berge nach Spanien verbracht wurden. Das von den Nazis noch unbesetzte, aber mit den Deutschen kooperierende Vichy-Frankreich wehrte nur anfangs die Auslieferung von Emigranten an die Gestapo ab, sodass der Aufenthalt für die Geflüchteten, aber auch die ERC-Arbeit zunehmend gefährlich wurde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es gab bereits filmische Versuche zum Thema ERC – Jörg Bundschuhs Doku „Villa Air Bel“ (1988) und Lionel Chetwynds hollywoodesk verbogenes Drama „Varian‘s War“ (2001), das zu den weniger rühmenswerten Werken im Oeuvre der Schauspieler William Hurt und Julia Ormond zählt.

Toxisch sonnig – Farbe wird gegenläufig zu Spielbergs „Schindlers Liste“ verwendet

Die deutsch-französische Netflix-Serie „Transatlantic“ (streambar ab 7. April) von Winger („Unorthodox“, „Deutschland-83/86/89″-Trilogie) und Daniel Hendler rollt die Geschichte von Fry und seiner Helferin, der amerikanischen Millionärstochter Mary Jane Gold, in sieben Episoden weit opulenter auf. Eine typisch quäkende Radiostimme aus jener Zeit gibt fürs Publikum vorab ein paar kurze Sätze zum Zurechtfinden ab. Die begleitenden Bilder sind zunächst schwarz-weiß, werden jedoch mit der Ankunft einer Flüchtlingsgruppe in einer malerischen Mittelmeerbucht bunt.

Das ist bewusst konträr zu Steven Spielbergs „Schindlers Liste“ (1993), das mit Farbe begann und dann zu trostlosem Schwarz-Weiß wechselte. Die Serienschöpfer und ihre Regisseurinnen Stéphanie Chuat, Véronique Reymonds und Mia Meyer bekennen mit Farbe, dass jene Welt ohne Ausweg auch damals so pittoresk und mediterran sonnig war, wie die Nachkriegseuropäer das von ihren Urlauben her kennen. Paradies – toxisch.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Tod eines Juden erinnert an das heutige Grab Mittelmeer

Mary Jane Gold (Gillian Jacobs) hilft mit allem, was sie hat – mit Güte, Geld und Garderobe. Man lernt sie kennen, als sie – Vorsicht, Spoiler! – einer jüdischen Geflüchteten ihr mondänes blau-gelbes Kostüm überlässt und deren schmutziggraues Kleid anzieht, damit diese sich später bei der großen Überfahrt an Deck der „MS Rex“ bewegen kann. Der schlaksige Fry (Cory Michael Smith) muss sich derweil mit dem wenig empathischen US-Konsul Patterson (Corey Stoll) in dessen Büro über ein Visum für den depressiven Philosophen Walter Benjamin (Moritz Bleibtreu) streiten.

Die Ausfahrt der „MS Rex“ scheitert dann an einer Polizeirazzia an der Mole, die Geflüchteten springen vor Angst ins Wasser und ein ältlicher Jude (Dominique Horwitz) versinkt darin wie ein Stein. Das Mittelmeer als Grab – das erschütternde Bild verbindet die Verfolgung der europäischen Juden durch die Nazis mit dem Verbrechen der Aufnahmeverweigerung, das Europa in unseren Tagen an den Geflüchteten aus Afrika begeht. Nur wollten damals, kurz bevor der Antisemitismus des NS-Regimes zum industriellen Millionenmord des Holocaust wurde, Hunderttausende Menschen weg aus der Alten Welt.

„Transatlantic“ gibt dem Publikum ein Gefühl, wie es ist, auf der Flucht zu sein

In seinen besten Momenten schafft „Transatlantic“ ein Gefühl dafür, wie es ist, sich von dem bisherigen Leben ins Unbekannte zu bewegen, mit welchen seelischen und körperlichen Strapazen Geflüchtete konfrontiert sind. Walter Benjamin etwa übernachtet auf freiem Feld unter einem Baum, weil er nach einem harten Tagesmarsch keinen einzigen Schritt mehr machen zu können glaubt. Und er stirbt im Bett einer spanischen Herberge an einer Überdosis Morphium, weil er den Verlust aller Sicherheiten und die Todesangst nicht mehr erträgt.

Der Kampf, dem sich Frys Liebhaber Thomas, der junge Albert Hirschmann (Lucas Englander) und die afrikanischstämmigen Concierges des Hotel Splendide, Paul (Ralph Amoussou) und Petite (Yoli Fuller), anschließen, geht jedoch um mehr. Die beiden Schwarzen sehen nach einem Sieg über das Dritte Reich auch das Ende des Kolonialismus heraufdämmern und formieren sich zum Widerstand. Und die amerikanischen Fluchthelfer kämpfen gegen Ignoranz und Trägheit im eigenen Lager.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn Konsul Patterson sieht Europa, auch Deutschland, in erster Linie als Markt für Amerika. Es war dieses „Money“-Denken, das die Vereinigten Staaten das System der nazistischen Menschenverachtung lange ignorieren oder tolerieren ließ. Auch Hollywood tat sich schwer mit Anti-Nazi-Filmen. Deutschland war Kinoland – Tarzan und Donald Duck durften erst nach dem US-Kriegseintritt 1941 gegen Nazis kämpfen.

„Transatlantic“ ist eine liebevolle Hommage ans alte Kino

Das alte Hollywood ist auch Vorbild für die Serienschöpfer gewesen, wie ein „Making-of ‚Transatlantic‘“ betont. Vom Schriftzug zu Episodenbeginn, der an US-Filme der Vierzigerjahre erinnert, bis zum Abspann, bei dem man an die Filme des Surrealisten Luis Buñuel denkt, ist die Serie eine liebevolle Hommage ans Kino. Man sei inspiriert gewesen von Charlie Chaplins „Der große Diktator“ (1940) und Ernst Lubitschs „Sein oder Nichtsein“ und natürlich von Michael Curtiz’ Liebes- und Kriegsfilm „Casablanca“ (beide 1942).

Sich den Esprit auch der Screwball-Komödien nutzbar zu machen funktioniert auf die lange Distanz weniger gut – das Lustige stört in „Transatlantic“ zuweilen das Dramatische, wirkt fremd und unpassend in einer „auf wahren Begebenheiten“ basierenden Geschichte, in der es ums Überleben ging, in der sich zuhauf persönliche Tragödien abspielten.

Der Commissaire von Marseille erinnert an Inspektor Clouseau

Oft geht die Komik auch auf Kosten der Charaktertiefe – der US-Konsul wird als eindimensionaler Dauergrinser wahrgenommen, der SS-Gruppenführer Schrader ist ein Nazi von der Stange und der örtliche französische Commissaire Frot („Call My Agent“-Star Grégory Montel) ist – ob er sich nun in einem unangenehmen Disput über das „großartigste Land Europas“ mit dem SS-Mann windet oder einen ausgestopften Kaiman in Pattersons Büro inspiziert – etwas zu nahe an Peter Sellers‘ selbstverliebt-trotteligem Inspektor Clouseau, um bedrohlich zu wirken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als der Flüchtling Albert Hirschmann ein Flic-Zwiegespann niederbrüllt und es – mit der Vorspiegelung, er sei ein höherer NS-Dienstgrad – dazu bringt, eine Verhaftungsaktion abzubrechen, denkt man – auch ob der Limitiertheit von Englanders Spiel – unweigerlich an Harrison Ford in „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989). Letzterer war freilich ein rein fiktiver Abenteuerfilm vor dem Hintergrund der NS-Zeit, in dem das Witzige vorzüglich passte.

Ein surrealistisches Fest strapaziert Zuschauers Geduld

Größte Hürde für den Zuschauer, am Ball zu bleiben, ist ein Künstlerfest in der von Frys Liebhaber und Helfer Thomas Lovegrove (Amit Rahav) in eine Herberge der Gestrandeten verwandelten Villa Air Bel. Der Surrealist Max Ernst (Alexander Fehling) feiert hier Geburtstag, die intellektuellen Gäste flanieren in fantasievoller Verkleidung, die Szenenfolge erscheint jedoch wie ein Improvisationsangebot an den Cast. Das Fest nimmt kein Ende, ermattet den Zuschauer. Der Schnitt ist nicht immer nachvollziehbar.

In der Villa ist was los: Max Ernst feiert Geburtstag, die Geflüchteten machen daraus ein Künstlerfest. Szene aus der Serie „Transatlantic“. © Quelle: Anika Molnar

Und wo „Casablanca“ „As Time Goes By“ als Songklassiker hat, gibt es in „Transatlantic“ ein unvermitteltes Matratzenhüpfen des von Jonas Nay dargestellten Satirikers und Chansontexters Walter Mehring durchs Hotelzimmer, der das SA-Lied „Die Fahne hoch“ zum Spottgesang auf Führer und Gefolgschaft umtextet („Hitlers Gemälde – Picasso zieht den Hut“). Die Szene kommt unvermittelt, illustriert zwar die Kompensation von Angst, hat aber keinen Bezug zum restlichen Geschehen. Woher der quirlige Swing und der elysische Chor stammen? Suchen Sie erst gar nicht nach einem Grammofon im Interieur von Mehrings Zimmer – es handelt sich um eine Kapelle aus dem Off. Surreal halt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das Stream-Team Die besten Serien- und Filmtipps für Netflix & Co. – jeden Monat neu. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Wen man nicht verpassen sollte, wer zum Sehenswertesten dieses Historiendramedy zählt, ist Cory Michael Smith (er war der Riddler in der Comicserie „Gotham“) als Varian Fry. Smith zeigt die Zerrissenheit eines Familienvaters, der seine Homosexualität nicht ausleben kann und der seine große Liebe Lovegrove aufgeben muss. Sein Porträt eines Mannes, der von reiner Menschenliebe getragen wird, geht unter die Haut, man nimmt ihm auch die Erschütterung seiner Figur über eine herzlose und gleichgültige Welt ab. Weil er nur den „wichtigen“ Geflüchteten helfen darf, weil auch unter diesen „Wichtigen“ Kommunisten und Rumänen nicht nach Amerika dürfen und er die ganz normalen Rettungssuchenden, die „kleinen Leute“, sowieso unberücksichtigt lassen muss, bricht Fry in Tränen aus.

Da denkt man noch einmal an die Menschen, die heute übers Mittelmeer kommen, die am Fluchtort ausgebeutet und mit schlechten Booten ausgestattet werden, und am Zielort – so sie ihn denn überhaupt erreichen – auf Zurückweisung stoßen.

Jedes Leben zählt.

„Transatlantic“, Miniserie, sieben Episoden, von Anna Winger und Daniel Hendler, mit Corey Michael Smith, Gillian Jacobs, Lucas Englander, Paul Kandjo, Amit Rahav, Corey Stoll, Alexa Karolinski, Deleila Piasko (ab 7. April bei Netflix)