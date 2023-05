Diese Podcasts sind in Deutschland gerade angesagt

Das Angebot an Podcasts in Deutschland ist überwältigend. Die einen handeln von Wissenschaft und Nachrichten, die anderen von Filmen, Serien oder Gaming. Beliebt sind auch Podcasts über Kriminalfälle, das tägliche Leben oder aktuelle gesellschaftliche Trends. Welche Podcasts derzeit besonders beliebt sind, sehen Sie hier.

Das sind die Podcastrankings auf iTunes und Spotify von heute:

Apple iTunes: Podcast-Charts am Samstag, 13. Mai

Lubi - Ein Polizist stürzt ab Lanz & Precht Baywatch Berlin Kurt Krömer - Feelings Mordlust Weird Crimes Apokalypse & Filterkaffee Mafia Land - Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Lage der Nation - der Politik-Podcast aus Berlin Die Supernasen - mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Spotify: Podcast-Charts am Samstag, 13. Mai

Lubi - Ein Polizist stürzt ab Boys Club – Macht & Missbrauch bei Axel Springer Hobbylos Chris Wolf Podcast Family Feelings - mit Marie Nasemann und Sebastian Tigges Kurt Krömer - Feelings Gemischtes Hack Dick & Doof Mafia Land - Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Die Nervigen

Keine einheitlichen Standards bei Reichweitenmessung von Podcasts in Deutschland

Wie lassen sich Podcast-Zahlen verlässlich messen? Während Zeitschriften und Zeitungen, der Hörfunk und das Fernsehen auf einheitliche Standards setzen, fehlt ein solcher bisher für Podcasts in Deutschland. Die in diesem Artikel verwendeten Charts basieren auf den Rankings von Apple und Spotify, den aktuell größten Plattformen für Podcasts. Sie greifen jedoch auf jeweils eigene Kriterien bei der Chartzusammenstellung zurück.

Die USA sind diesbezüglich bereits einen Schritt weiter und verwenden den sogenannten IAB-Standard zur einheitlichen Messung von Podcast-Downloads. Dieser vom Interactive Advertising Bureau ins Leben gerufene Standard dient unter anderem dazu, Podcastern und Advertisern mehr Vergleichbarkeit von Reichweiten auf dem Markt zu bieten. Das Interactive Advertising Bureau (IAB) ist ein internationaler Wirtschaftsverband der Onlinewerbebranche, der die Interessen der digitalen Werbe- und Medienindustrie vertritt und sich für Vereinheitlichungen und Standardisierungen einsetzt.

Beteiligt haben sich an dem Standard beispielsweise Player wie Audible, Libsyn, MidRoll Media, Podtrac oder Nielsen. Auch Plattformen wie Spotify greifen in den USA auf den Guide zurück, um die Performance eines Podcasts zu messen.

Wie kommen die Charts bei iTunes zustande?

Da es sich bei iTunes derzeit um die meistgenutzte Plattform für Podcasts handelt, ist diese in der Regel auch erste Anlaufstelle für aktuelle Podcast-Charts, die Apple mehrfach am Tag veröffentlicht und für alle User bereitstellt. Tatsächlich gilt aber: Wie genau die iTunes-Charts wirklich funktionieren, weiß außer Apple niemand. Denn nach getätigten Downloads in absteigender Reihenfolge scheint sich das Ranking nicht zu bilden. So schaffte es beispielsweise der Podcaster Daniel Friesenecker, mit lediglich drei Downloads auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts zu landen.

Wie die Charts genau zustande kommen, lässt sich nur mutmaßen – denkbar ist eine Mischung verschiedener Faktoren, wie etwa Abonnentenzahlen, Aufrufen, Bewertungen, Downloads und sonstigen Nutzerinteraktionen. Außerdem werden die iTunes-Podcast-Charts mehrfach täglich aktualisiert, pro Tag kann es also mehrere beliebteste Podcasts geben.

