Diese Podcasts sind in Deutschland gerade angesagt

Am 7. Juli Start auf RTL+

„Legend of Wacken“: Das Heavy-Metal-Open-Air in Wacken geht in Serie

Was 1990 in einer Kiesgrube begann, wuchs zu einem der weltweit größten Heavy-Metal-Festivals heran. Das Wacken Open Air bietet einen großartigen Stoff für eine Verfilmung. Die TV-Serie „Legend of Wacken“ startet am 7. Juli auf RTL+. Eine exklusive Preview gab es jetzt im Landgasthof in Wacken.