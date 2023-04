„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ startet 2023 mit Staffel 21. Wann erscheint die nächste Folge im TV, wo kann man sie online streamen, und was passiert in der nächsten Folge? Sendetermine, Vorschau und Hintergrundinfos lesen Sie hier.

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ist 2023 direkt nach Neujahr mit der neuen Staffel gestartet. Insgesamt läuft die Dokumentation über die glamouröse Familie um Selfmademan Robert Geiss bereits seit dem 3. Januar 2011 im TV. Mittlerweile können die Geissens auf stolze 20 Staffeln zurückblicken.

Wann läuft „Die Geissens“ auf RTL 2?

Staffel 21 von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ läuft seit dem 2. Januar 2023, immer montags (teilweise in Doppelfolgen) ab 20.15 Uhr auf RTL 2. Was passiert in der nächsten Folge?

Die Geissens im TV: alle Sendetermine

Die nächsten Sendetermine im Überblick:

Folge 31: (Keine) Hochspannung St. Tropez (Montag, 17.4.2023, 20.15 Uhr)

Folge 32: Die letzte Ölung (Montag, 17.4.2023, 21.15 Uhr)

Folge 33: Der verschwommene Blick in die Zukunft (Montag, 24.4.2023, 20.15 Uhr)

Folge 34: St. Tropez Bierfass-Massaker (Montag, 24.4.2023, 21.15 Uhr)

Folge 35: Cold Case: Maddox Geiss (Montag, 1.5.2023, 20.15 Uhr)

Folge 1: Davina & Shania - We Love Monaco (Montag, 1.5.2023, 21.15 Uhr)

Vorschau: Worum geht‘s bei den Geissens heute?

„Die Geissens“ am Montag, 17. April 2023, 20.15 Uhr:

Die Vorbereitung für das Oktoberfest in St. Tropez bei der Familie Geiss sind immer noch voll im Gange. Das ganze Anwesen ist fast nicht wiederzuerkennen. Auch um die kulinarische Versorgung haben sich Robert und Carmen gekümmert: Die beiden Köche Denis und Franco sind engagiert. Franco ist allerdings besonders streng und kommt nicht mit Denis klar. Geraten die beiden in eine Auseinandersetzung oder finden sie eine Lösung?

Außerdem kommt es am Abend vorher zu einem kompletten Stromausfall in der Villa Geissini. Niemand weiß, was genau der Auslöser war. Robert versucht, selbst Hand anzulegen und das Problem kurz vor dem Fest zu lösen. Schafft er es alleine, dem Stromausfall auf die Spur zu gehen, oder muss er seinen Stolz beiseitelegen und um Hilfe bitten?

Am Abend kommt es zu einem kompletten Stromausfall in der Villa Geissini. Robert versucht, selbst Hand anzulegen und das Problem kurz vor dem Fest zu lösen. © Quelle: RTLZWEI, Geiss TV

„Die Geissens“ am Montag, 17. April 2023, 21.15 Uhr:

Shania und Davina sind zu Besuch bei ihren Eltern und greifen ihnen bei den letzten Vorbereitungen für das Oktoberfest etwas unter die Arme. Als die beiden die Aufgabe bekommen, die Holztische einzuölen, drückt sich Shania vorerst wie immer von der Arbeit, entschließt sich später allerdings doch dazu mit anzupacken. Davina wird ganz nervös, denn sie will die Aufgabe lieber selbst erledigen, da Shania ihrer Meinung nach nicht ordentlich arbeitet. Wird dies in einer Auseinandersetzung enden?

Da Robert durch die Vorbereitungen für das Fest in Stress gerät, versucht Davina ihren Vater zu beruhigen, indem sie ihn tief ein- und ausatmen lässt. Kurze Zeit später kommt es allerdings schon zum nächsten Vorfall, der Robert auf die Palme bringt. Viele Scherben und Geschrei bleiben da nicht aus. Was ist passiert? Und wo kommen die Scherben her?

Shania und Davina helfen bei den letzten Vorbereitungen für das Oktoberfest. Sie haben die Aufgabe, die Holztische einzuölen... © Quelle: RTLZWEI, Geiss TV

Wo kann man „Die Geissens“ streamen?

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt es auch online auf RTL+. Wenn Sie die Sendung im TV also verpasst haben, können Sie ganze Folgen auch einfach auf dem Smartphone, Tablet oder am PC streamen.

Wer sind die Geissens?

Mittlerweile ist Familie Geiss den meisten Menschen in Deutschland bekannt. Seit ihrer Familiendoku auf RTL 2 sind sie aus Deutschlands TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch wer sind die Geissens eigentlich, und wieso sind sie so reich?

Robert Geiss, geboren am 29. Januar 1964 in Köln, wurde vor allem durch sein Bodybuilder-Klamotten-Label Uncle Sam bekannt, das er mit seinem Bruder 1986 gegründet hat. Am 30. Oktober 1994 heiratet Robert seine Frau Carmen – ihrerseits „Miss Fitness“ aus dem Jahr 1982. Carmen Geiss, geboren am 5. Mai 1965 in Köln, ist ehemaliges Model und war von 1994 bis 1996 in der Sendung „Rudis Urlaubsshow“ an der Seite von Rudi Carrell zu sehen.

Zusammen haben die beiden zwei Töchter bekommen. Davina Shakira wurde am 30. Mai 2003 geboren, und ihre kleine Schwester Shania Tyra kam am 30. Juli 2004 zur Welt. Zum Start von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ war Davina acht und Shania sieben Jahre alt. Beide Töchter waren von Anfang an mit vor der Kamera. Mittlerweile sind die beiden volljährig und selbst zu TV- und Social-Media-Stars geworden.

Warum sind die Geissens so reich?

Robert, Carmen, Davina und Shania pflegen ein exklusives Jetsetleben: Luxushobbys, eine Luxusjacht, Luxusautos und Luxusimmobilien – aber wie kam die Familie eigentlich zu ihrem Reichtum?

Spätestens durch den Verkauf des Modelabels Uncle Sam haben Robert Geiss und Bruder Michael ihre ersten Millionen verdient. Für 140 Millionen DM sollen die Brüder 1986 ihre Anteile an der Firma abgetreten haben, wobei der Erlös zu gleichen Teilen aufgeteilt worden sei. In den folgenden Jahren steigt Robert ins Immobiliengeschäft ein, wo er Geld mit dem Ankauf, der Sanierung und dem Weiterverkauf von Luxusimmobilien verdient.

Weitere Einnahmequellen sind das neue Modelabel der Familie Roberto Geissini, der Verkauf ihres Buchs „Von nix kommt nix: Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens“, diverse Werbeverträge sowie nicht zuletzt die TV-Doku selbst. Für die Sendung „Let‘s Dance“ soll Carmen Geiss außerdem um die 135.000 Euro bekommen haben.

Heute können Mama und Papa Geiss auf ein stolzes Vermächtnis zurückblicken: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, ein repräsentatives Haus in Kitzbühel. Letzteres soll die Familie für 4,5 Millionen Euro aber schon wieder verkauft haben.

Auch Davina und Shania sollen lernen, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Inzwischen sind die beiden von zu Hause ausgezogen und leben zusammen in Monaco. Pünktlich dazu bekommen die Millionärstöchter ihre eigene Doku-Soap: „Davina & Shania – We love Monaco“ läuft seit Mai 2022 bei RTL 2.

Wie reich sind die Geissens wirklich?

Das Vermögen der Geissens wird laut „Vermögen Magazin“ zum Januar 2023 auf etwa 100 Millionen geschätzt. Jedoch ist das tatsächliche Vermögen nicht bekannt und kann um ein paar Millionen Euro abweichen.