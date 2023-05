„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ ist 2023 direkt nach Neujahr mit der neuen Staffel gestartet. Die Dokumentation über die glamouröse Familie um Selfmademan Robert Geiss läuft seit dem 3. Januar 2011 im TV. Mittlerweile können die Geissens auf stolze 21 Staffeln zurückblicken.

Wann läuft „Die Geissens“ auf RTL 2?

Staffel 21 von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ lief vom 2. Januar 2023 bis zum 01. Mai 2023, immer montags (teilweise in Doppelfolgen) ab 20.15 Uhr auf RTL 2. Da Staffel 21 inzwischen abgeschlossen ist, erscheinen im Mai und Juni keine neuen Folgen von „Die Geissens - Eine schecklich glamouröse Familie!“. Geissen-Fans können sich die Wartezeit bis zur nächsten Staffel zumindest mit Wiederholungen und der Ableger-Reality-Doku „Davina & Shania - We Love Monaco“ überbrücken.

Die Geissens: Wo und wann gibt es Wiederholungen zu sehen?

Eine Wiederholung im herkömmlichen TV wird RTL 2 wohl nicht ausstrahlen. Im Internet können Sie die Sendung in der RTL Zwei-Mediathek unter RTL+ anschauen. Hier können Sie ganze Folgen in der Regel 30 Tage lang nach Erstausstrahlung kostenlos sehen. Nach Ablauf dieser 30 Tage können die Folgen nur noch im Premium-Abo gestreamt werden.

Davina & Shania - We Love Monaco: TV-Sendetermine in der aktuellen Woche

Die nächsten Sendetermine im Überblick:

Folge 2: Davina & Shania - We Love Monaco: New Kitz On The Bühel (Montag, 8.5.2023, 20.15 Uhr)

Folge 3: Davina & Shania - We Love Monaco: Tanz der Teufelstanne: Return Of The Reinhold (Montag, 8.5.2023, 21.15 Uhr)

Vorschau: Worum geht‘s bei den Geissens heute?

„Davina & Shania“ am Montag, 8. Mai 2023, 20.15 Uhr:

Davina und Shania sind zu Besuch bei einem Eishockey-Training. Bei den vielen athletischen Spielern fällt es den beiden schwer, sich auf das Training zu konzentrieren. Als sie ein Foto mit dem Eishockeyteam machen sollen, sind sie überwältigt und aufgeregt. Weckt ein spezieller Spieler das Interesse der beiden Mädels besonders?

Um ihre Eltern von einer Immobilie in Kitzbühel zu überzeugen, haben sie Carmen und Robert ins Gasthaus Steuerberg eingeladen, ein Ort mit vielen schönen Erinnerungen für die Familie. Für das besondere Etwas lassen sie Mirco, den Dry Ager und Shari extra aus Dubai einreisen, um ein Dinner in fantastischer Kulisse zu zaubern. Davina und Shania erhoffen sich dadurch, dass sich ihre Eltern wohler fühlen und wieder Interesse für eine Immobilie in Kitzbühel entwickeln.

Davina hat Probleme mit ihrem Auge © Quelle: RTLZWEI, Geiss TV

„Die Geissens“ am Montag, 24. April 2023, 21.15 Uhr:

Es ist vollbracht! Alles ist an Ort und Stelle, die ausgeblieben Brezen treffen in letzter Minute ein und die Familie Geiss kann top gestylet und in fescher Tracht ihre Gäste empfangen. Roberts großer Moment rückt immer näher und näher, denn bevor das Oktoberfest so richtig starten kann, muss natürlich erst einmal das Bierfass angezapft werden. Ganz so einfach wie gedacht wird es leider nicht...

Erst nach einigen Versuchen und einem halben Fass weniger, lässt sich der Zapfhahn anbringen. Endlich heißt es auch in Saint Tropez: „O‘zapft is!“ Im Eifer des Gefechts verletzt sich Robert auch noch. Wird ihn seine Verletzung vom Feiern abhalten?

Carmen und Shania geniessen ihr bayrisches Bier © Quelle: RTLZWEI, Geiss TV

Wo kann man „Die Geissens“ streamen?

„Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ gibt es auch online auf RTL+. Wenn Sie die Sendung im TV also verpasst haben, können Sie ganze Folgen auch einfach auf dem Smartphone, Tablet oder am PC streamen.

Wer sind die Geissens?

Mittlerweile ist Familie Geiss den meisten Menschen in Deutschland bekannt. Seit ihrer Familiendoku auf RTL 2 sind sie aus Deutschlands TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Doch wer sind die Geissens eigentlich, und wieso sind sie so reich?

Robert Geiss, geboren am 29. Januar 1964 in Köln, wurde vor allem durch sein Bodybuilder-Klamotten-Label Uncle Sam bekannt, das er mit seinem Bruder 1986 gegründet hat. Am 30. Oktober 1994 heiratet Robert seine Frau Carmen – ihrerseits „Miss Fitness“ aus dem Jahr 1982. Carmen Geiss, geboren am 5. Mai 1965 in Köln, ist ehemaliges Model und war von 1994 bis 1996 in der Sendung „Rudis Urlaubsshow“ an der Seite von Rudi Carrell zu sehen.

Zusammen haben die beiden zwei Töchter bekommen. Davina Shakira wurde am 30. Mai 2003 geboren, und ihre kleine Schwester Shania Tyra kam am 30. Juli 2004 zur Welt. Zum Start von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ war Davina acht und Shania sieben Jahre alt. Beide Töchter waren von Anfang an mit vor der Kamera. Mittlerweile sind die beiden volljährig und selbst zu TV- und Social-Media-Stars geworden.

Warum sind die Geissens so reich?

Robert, Carmen, Davina und Shania pflegen ein exklusives Jetsetleben: Luxushobbys, eine Luxusjacht, Luxusautos und Luxusimmobilien – aber wie kam die Familie eigentlich zu ihrem Reichtum?

Spätestens durch den Verkauf des Modelabels Uncle Sam haben Robert Geiss und Bruder Michael ihre ersten Millionen verdient. Für 140 Millionen DM sollen die Brüder 1986 ihre Anteile an der Firma abgetreten haben, wobei der Erlös zu gleichen Teilen aufgeteilt worden sei. In den folgenden Jahren steigt Robert ins Immobiliengeschäft ein, wo er Geld mit dem Ankauf, der Sanierung und dem Weiterverkauf von Luxusimmobilien verdient.

Weitere Einnahmequellen sind das neue Modelabel der Familie Roberto Geissini, der Verkauf ihres Buchs „Von nix kommt nix: Voll auf Erfolgskurs mit den Geissens“, diverse Werbeverträge sowie nicht zuletzt die TV-Doku selbst. Für die Sendung „Let‘s Dance“ soll Carmen Geiss außerdem um die 135.000 Euro bekommen haben.

Heute können Mama und Papa Geiss auf ein stolzes Vermächtnis zurückblicken: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, ein repräsentatives Haus in Kitzbühel. Letzteres soll die Familie für 4,5 Millionen Euro aber schon wieder verkauft haben.

Auch Davina und Shania sollen lernen, finanziell auf eigenen Beinen zu stehen. Inzwischen sind die beiden von zu Hause ausgezogen und leben zusammen in Monaco. Pünktlich dazu bekommen die Millionärstöchter ihre eigene Doku-Soap: „Davina & Shania – We love Monaco“ läuft seit Mai 2022 bei RTL 2.

Wie reich sind die Geissens wirklich?

Das Vermögen der Geissens wird laut „Vermögen Magazin“ zum Januar 2023 auf etwa 100 Millionen geschätzt. Jedoch ist das tatsächliche Vermögen nicht bekannt und kann um ein paar Millionen Euro abweichen.