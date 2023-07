Emanzipation zwischen den Kriegen – die Miniserie „The Pursuit of Love“ ist bezaubernd überdreht

Die schwangere Frau steigt vom Vordach des Londoner Mietshauses in ihr Schlafzimmer hinab, eine Französische Bulldogge unter dem Arm geklemmt, den prallen Bauch würdevoll vor sich hertragend. Kaum ist sie auf ihr Bett gesunken, kracht sie auch schon durch die Decke. Der deutsche „Blitz“ hat bei ihr in Chelsea am hellichten Tag eingeschlagen. Man schreibt das Kriegsjahr 1941, Hitler versucht das Königreich mürb zu bomben.

Englische Frauen als Lebendaccessoires an der Seite der „Gentlemen“

Als Nächstes sieht man jene Linda Radlett auf Schutt und Trümmern sitzen, mondän, lächelnd, als sei nichts passiert – kaum ein Haar wurde ihr gekrümmt. Dieser Einstieg deutet an, dass es turbulent zugehen wird in dieser Serie „The Pursuit of Love“, die sich einer Jugend- und Frauenfreundschaft widmet – in Zeiten, in denen englische Upper-Class-Ladies für Gentlemen, die diese Bezeichnung bezüglich ihrer Galanteriedefizite längst nicht immer verdienten, kaum mehr waren als schmuck gekleidete Lebendaccessoires an ihrer Seite, ein Nachweis, das alles Gesellschaftliche den gewohnten Gang ging.

Beste Freundinnen für immer – das sind Linda (Lily James) und die Erzählerin Fanny Emily Beecham), die uns sogleich erklärt, dass Linda ihre „liebste Cousine“ war „und für viele Jahre auch ihr liebstes menschliches Wesen“. Und sofort sind wir für das entbrannt, was Emily Mortimer aus dem 1945 erschienenen Roman „The Pursuit of Love“ von Nancy Mitford gemacht hat, die hier Fiktives mit ihren Erinnerungen als Tochter des Baron Redesdale vermischte. Mitfords eigene Amouren fanden im vorwiegend heiteren Plauderton ihres Buchs ebenso Eingang wie die ihrer ältesten Schwester Diana, die allerdings mit dem englischen Faschistenführer Oswald Mosley durchbrannte.

Warum benutzt Fanny Past Tense, warum nur „für viele Jahre“? Was ist passiert? Ganz fern am lachend blauen Himmel von London, wir ahnen es, kommt ein graues Gewölk aus Traurigkeit auf uns zu.

Träume vom Prince of Wales im Sportwagen

Linda ist die dynamische Heldinnenfigur, Fanny der solide Sockel. Die beiden Backfische weilen auf dem Familienlandsitz Alconleigh, wo allweihnachtlich die ganze Familie zusammenkommt, auch Fannys Mutter (gespielt von Autorin und Regiedebütantin Mortimer), die sogar von ihrer Tochter „bolter“ (Ausreißer) genannt wird, nach ihrer Neigung, alle naslang mit anderen Männern durchzubrennen.

Linda und Fanny erzählen sich auf dem Speicher vorgestellte Amouren, giggeln und kichern, legen ihre Stimmen tiefer, wenn sie zukünftige Brautwerber imitieren. Bei Linda sind die Bridgerooms-to-be immer etwas ausgesuchter, glamouröser – in ihren Fantasien schaut der Prince of Wales in einem Sportwagen vorbei und rettet sie aus Alconleigh.

Emily Beecham ist 39 Jahre alt, aber die Schauspielerin, die zuletzt eine der Hauptrollen in der so unschön abgebrochenen deutschen Mysteryserie „1899″ übernommen hatte, geht gut durch als die junge brave Fanny mit dem brodelndem Inneren. Und Lily James sieht man die 34 gewiss nicht an, wenn ihre Linda vor lauter amouröser Sehnsucht die Fensterscheibe des Herrenhauses knutscht. James hat dabei reichlich Erfahrung in hochherrschaftlichen Settings – das reicht von ihrer Lady Rose MacClare in „Downton Abbey“ (2012–2015) über die Grafentochter Natascha in „Krieg und Frieden (2016) bis zur Disney-Märchenprinzessin in „Cinderella“ (2015). Wann funkelten Augen je so vor Lebenslust?

Romantisch und schrullig – mit montypythonesken Momenten

Romantisch ist diese Serie wie die Vorlage, dabei aber so schrullig, wie es nur die Leute von „der Insel“ hinkriegen. Mitfords Buch wird auf dem Bildschirm zu Comedy, die Nebenfiguren sind Brit-Karikaturen – voran Lindas Vater, Lord Matthew (Dominic West), der seine Ansichten über Amerika, Kontinentaleuropäer, gebildete Frauen und Lindas unstandesgemäßen Bräutigam mit Vorliebe in die Welt brüllt, und an dessen Wand ein Schanzspaten hängt, mit dem er – tapferer als das Schneiderlein – im Ersten Weltkrieg acht Deutsche erschlagen haben will.

Am Morgen sieht man Matthew auf dem Rasen vorm Haus zu einer Schelllackaufnahme der spanischen Opernsängerin Victoria de los Angeles einen Peitschentanz vollführen. Eine Szene, die in Monty-Python-Köpfen gereift sein könnte. So ist die Serie „The Pursuit of Love“ – das Amüsierte des Romans wird wild gequirlt und zum Überschäumen gebracht.

Der Bringer: Andrew Scotts Tanz zu „Dandy in The Underworld“

Auch die Musik zur Peitsche passt nur scheinbar. Die Diva war zur Handlungszeit geschätzt zehn Jahre alt, die Kavatine aus Rossinis „Barbier von Sevilla“ nahm sie erst in den Fünfzigerjahren auf. John Cales „Paris 1919″ wird zu Lindas Paris-Aufenthalt 1939 gespielt. Die anachronistische Musikauswahl passt zum poppigen Schnitt: Nina Simone, New Order und „Blue, Red and Grey“, der wahrscheinlich un-whoigste Song von The Who.

Und dann „Dandy in The Underworld“, der letzte Hit von T. Rex, erschienen kurz vor Marc Bolans Unfalltod 1977 – ein schmutzig-schlüpfriger Glamrock-Groover. In eine stocksteife Abendgesellschaft platzt der von Andrew Scott (der Moriarty in „Sherlock“) lasziv gespielte Lord Merlin (so hieß der Zauberer der Artus-Sage), der später Lindas strenger Mentor wird, mit seiner Entourage und legt einen erotischen Harlekin-Zeitlupen-Tanz aufs Parkett – Konkurrenz für den coolsten Parkettauftritt, John Travoltas Fingergabel-Twist in „Pulp Fiction“.

Mortimers comichafte Adaption ist nicht auf den ersten Blick als Geschichte zweier Emanzipationen zu erkennen, sondern wirkt zunächst wie die Suche nach der wahren Liebe mit dem perfekten Prinzen. Linda bricht jedoch mit den Konventionen ihrer Zeit, weil sie zwar romantische Liebe ersehnt, sich aber von keinem Mann zu dessen Interessenvertreterin machen lassen will. Weder von Bankersohn Tony (Freddie Fox), dem nichts wichtiger ist als Geld und Geschäfte, die er auch mit den Nazis macht. Noch von dem Kommunisten Christian (James Frecheville), der im Spanischen Bürgerkrieg kämpft und eine Revolutionärin als Partnerin will. Linda will schillern.

Vor dem Sex bitte noch die Hose ordentlich falten

Fanny, die lange Jahre akzeptiert, dass ihr netter, fader Gatte Alfred (Shazad Latif) vor dem Sex noch die eilig abgestreifte Hose ordentlich zusammenlegen muss und bei wichtigen Bettgesprächen vorzeitig in Morpheus‘ Arme sinkt, erkennt irgendwann, dass ihr Miteinander eigentlich ein Nebeneinander ist. Und zieht die Konsequenzen.

Es ist die Geschichte zweier Frauen, die einander Sonne, Mond und Sterne waren. Und Mortimers Komödie steht diametral zu Mitfords Tragödie, die dann in der dritten Episode heraufzieht. 1945, als „The Pursuit of Love“ erschien (erst 1988 wurde es unter dem Titel „Englische Liebschaften“ auf deutsch veröffentlicht), mag der dramatische Schlusspunkt für eine temperamentvolle High-Society-Betrachtung schlüssig gewesen sein – für eine nicht allzu mutige Autorin. Vielleicht gab es auch eine Entsprechung im Leben Mitfords. Notwendig wäre diese Ernüchterung in der Serie nicht gewesen.

Ein anderes Ende wäre stimmiger gewesen

Die ganze Zeit dieses Dreiteilers über, und das ist nicht nur der Tatsache geschuldet, dass sie hier die einzigen voll ausgewuchteten Figuren sind, weiß man, dass die Zärtlichkeit dieser jungen Ladys auch schon in ihren Zeiten fraglos in eine wunderbare Beziehung hätte münden können. Und man muss die Regisseurin fragen, ob bei der sonst so beherzten Verfilmung ein Cousinen-können‘s-ohne-Kerle-Ausklang nicht stimmiger gewesen wäre als ein schlussendlicher Respekt vorm Roman, der im Verlauf der Episoden nur begrenzt war.

„The Pursuit of Love“, drei Episoden, Buch und Regie: Emily Mortimer, mit Lily James, Emily Beecham, Andrew Scott, Assaaad Bouab, Dominic West, Freddie Fox, Emily Mortimer (ab 1. Juli bei Magenta TV)