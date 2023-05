Die Schweiz beim ESC 2023: der Act, der Song, die Aussichten

Die legendäre Musikmetropole Liverpool ist Gastgeber des 67. Eurovision Song Contests. 26 Länder kämpfen am Samstag um den ESC-Titel 2023. Wir stellen die Teilnehmenden und ihre Songs vor – hier: Remo Forrer aus der Schweiz.

Die Schweiz beim ESC: Statistik und Chancen

ESC-Teilnahmen: 63 (inklusive Liverpool 2023)

ESC-Siege: 2 (1956, 1988)

Prognose 2023: Bei den Wettanbietern hat die Schweiz derzeit eine Gewinnchance von einem Prozent. Stand: 11.5.2023

Das ist Remo Forrer

Junge Männer mit feuchten Augen und der Ausstrahlung eines süßen Hundewelpen sind ein klassisches Rezept der Schweizer ESC-Bemühungen. Remo Forrer war 2020 Sieger der dritten Staffel der Castingshow „The Voice of Switzerland“. Im Juli 2022 lag der 21‑Jährige auch bei einer Folge der RTL-Show „Zeig uns deine Stimme“ vorn. Vorbilder sind Lewis Capaldi, Ed Sheeran und James Arthur.

Das ist der Song

Der Finaleinzug ist bereits ein großer Erfolg für die Schweiz, die zuletzt ein bisschen schwächelte beim ESC. „Watergun“ ist eine nostalgische Erinnerung an Kindheitstage, in denen keine echten Kanonen, sondern allenfalls Wasserpistolen wichtig waren. Es ist ein Antikriegslied mit einer klaren Botschaft: „Ich will kein Soldat sein.“

Das sind die Lyrics von „Watergun“:

When we were boys

We played pretend

Army tanks and army men

Hide and seek

Grow to be the kings we dream





Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go, we go?





I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no, I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

’Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve bеcome





Adolescencе, breaking rules

Nothin’ hurts when you’re bulletproof

I remember, yes, I do, I do





Where did we go?

We’re standin’ on the frontline

Where did we go, we go?





I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

We ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

No, no, I don’t wanna be a soldier, soldier

I don’t wanna have to play with real blood

’Cause we ain’t playin’ now

Can’t turn and run

No water guns

Just body bags that we’ve become





What we’ve become

What we’ve become

What we’ve become





Playing with waterguns

Not playing with waterguns

(Text: Argyle Singh/Ashley Hicklin/Mikolaj Trybulec)