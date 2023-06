Die Sechs von der „Titanic“: Dokumentation mit Haltung

Filme und Serien sind Überlebende eines kreativen Gemetzels, das ständig Tausende von Opfern fordert, die Platz für den sehenswerteren Rest machen. Unzählige Daten- oder Zelluloidschnipsel ruhen bereits im Jenseits der Bewegtbildgeschichte. Diesseitig davon können einige aber bezeugen, was im Schnitt verloren ging. Unfreiwillige Wahrhaftigkeit zum Beispiel. Wie auf der „Titanic“. Besser noch: darüber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als James Cameron den Luxusliner fiktional versenkte, ließ der Filmemacher eine unscheinbare Sequenz entfernen, aber nicht entsorgen. So konnte er sie 25 Jahre später erneut in Augenschein nehmen, und siehe da: Cameron hatte 1997 Weitblick bewiesen. Zeigt die Szene doch einen Schiffbrüchigen chinesischer Herkunft, den Matrosen der Carpathia am 15. April 1912 aus dem Atlantik holten. Theoretisch könnte der Gerettete also einer von „The Six“ sein, wie die Dokumentation einer beispiellosen Geschichte heißt.

Geduldet im Maschinenraum, aber niemals an Deck

Produziert vom „Titanic“-Regisseur persönlich, heftet sich sein Kollege Arthur Jones an die Fersen des Hobbysinologen Steven Schwankert, den sein Katastrophenfimmel auf Unerwartetes stoßen ließ: an Bord der Titanic befanden sich offenbar acht chinesische Seeleute, die das Unglück mehrheitlich überlebten. Wohlgemerkt: Passagiere, die britische Reedereien jener imperialistischen Zeit zwar im Maschinenraum, aber niemals an Deck geduldet hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Schwankert der Sache nachging, fand er in Jones, Cameron und History Channel Verbündete einer Geschichtsreportage, die hierzulande bei Apple oder Amazon zu sehen ist. Stilistisch mit allerlei Animationen, Cartoons, Reenactment zum genretypischen Historytainment aufgeblasen, begibt sich das Trio sehenswerte 97 Minuten auf Spurensuche, die sie zu Jägern eines verlorenen Schatzes macht, der weit mehr enthält als verschüttete Einzelschicksale.

Cineastisches Experiment mit akademischem Anspruch

Angefangen mit einer Reihe exotischer Namen auf europäischer Bordliste, reisen sie den sechs Verschollenen um den halben Erdball nach, bis einer davon zum Leben erwacht: Fan Lang, den Historiker dreier Kontinente als Fong Wing Sun dechiffrieren, dessen Sohn in den USA wohnt und Verblüffendes berichtet: Sein Vater habe nie vom Untergang berichtet. Seltsam. Wie so vieles, was Schwankerts Team dank origineller Methoden zutage fördert. Um die Fluchtwege auf der sinkenden Titanic nachzuvollziehen, bedient es sich etwa der Grafik des Videospiels „Honor and Glory“, die das Schiff detaillierter zeigt als jeder Bauplan. Im Wechselschnitt mit Szenen aus Camerons Blockbuster entwickelt sich die Nachverfolgung der Überlebenden zum cineastischen Experiment mit akademischem Anspruch. Und es gerät dabei nicht nur höchst unterhaltsam, sondern überaus aufklärerisch.

Abgründe einer fremdenfeindlichen Nation

Denn Schwankert, der fließend Chinesisch spricht und sich seinen sechs Protagonisten auch sonst spürbar verbunden fühlt, nutzt den Film zur Dokumentation des rassistischen Umgangs der USA mit Arbeitsimmi­granten und -immigrantinnen wie jenen aus Fernost. Die haben zwar Abertausende Meilen Gleise durch Amerika verlegt. Ihre sechs Landsleute allerdings wurden keine 24 Stunden nach ihrer Ankunft in New York wieder ausgewiesen. So eindrucksvoll wie Bilder, Grafiken, Archivmaterial sind, so bedrückend ist demnach Jones Ausflug in die Abgründe einer fremdenfeindlichen Nation.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Antichinesische Propaganda war demnach mindestens mitschuldig, dass die Asiaten verdächtigt wurden, sich „unehrenhaft“ ins Beiboot geschmuggelt zu haben. Um das zu entkräften, lässt Schwankert sogar eins nachbauen und investiert überhaupt einiges, um den Humanismus des selbsterklärten „Land of the Free“ infrage zu stellen. „Pack es auf meine Liste amerikanischer Gräueltaten“, meint sein Produzent sichtlich deprimiert über den Rassismus hinter der Story und trägt dazu bei, was „The Six“ ist: gute Unterhaltung mit Haltung.

„The Six. Titanic – Das letzte Geheimnis“, History Channel via Apple/Amazon, bereits streambar.